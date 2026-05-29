Šaltibarščiai su charakteriu: taip, ko gero, dar nesate gaminę

Tačiau net ir mėgstamiausia sezono klasika kartais gali atsibosti, todėl šį patiekalą verta atrasti iš naujo – pridedant daugiau traškumo, aštrumo ar netikėtų spalvų, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Man tikri šaltibarščiai prasideda nuo burokėlių – ten, kur šaltibarščiai, turėtų būti ir barščiai. Vis dėlto į šį patiekalą žiūriu ne tik kaip į rožinę sriubą, bet ir kaip į šaltos vasariškos sriubos idėją.
Vos tik pasirodo daugiau saulės, daugelis pradedame kepti bulves ir gaminti klasikinius šaltibarščius, tačiau vasarai įsibėgėjus natūraliai norisi kažko naujo – ryškesnio skonio, daugiau gaivos ar aštresnio prieskonio“, – sako V. M. Murėnaitė.
Pasak „Maximos“ atstovo ryšiams su žiniasklaida Tito Atraškevičiaus, šaltibarščiai išlieka vienu ryškiausių vasaros patiekalų, o jų populiarumą lemia ne tik tradicija, bet ir paprastumas.
„Šaltibarščiai yra vienas tų patiekalų, kuriems nereikia sudėtingų ingredientų ar ilgo pasiruošimo. Kefyras, burokėliai, agurkai, kiaušiniai, bulvės, ridikėliai ar šviežios prieskoninės žolelės – tai produktai, kuriuos pirkėjai lengvai randa mūsų parduotuvėse.
Be to, toks patiekalas leidžia vasaros stalą papildyti gaiviu, sočiu ir spalvingu pasirinkimu už mažą kainą“, – teigia T. Atraškevičius, pridurdamas, kad šaltibarščiai daugeliui patinka ir dėl universalumo – šį patiekalą lengva pritaikyti pagal tai, ką tuo metu turime namuose ar ką norisi sunaudoti iš sezoninių produktų.
Pradėti galima nuo mažų pokyčių
V. M. Murėnaitė sako, kad eksperimentuoti su šaltibarščiais nebūtina drąsiai keičiant visą receptą, o užtenka papildyti tik naujais akcentais.
„Jei žmogus virtuvėje nėra labai drąsus ir nori likti prie pažįstamo skonio, siūlyčiau pradėti nuo kelių ingredientų. Pavyzdžiui, įdėti ridikėlių, baziliko ir kalendros – jie suteikia netikėto gaivumo, bet pats patiekalas vis dar išlieka artimas klasikiniams šaltibarščiams“, – pataria tinklaraštininkė.
Pasak jos, labai svarbu nepamiršti ir prieskonių. Šaltibarščiai turi būti ryškaus skonio, todėl druska, pipirai ir rūgštelė čia atlieka svarbų vaidmenį.
„Kartais šaltibarščiams tiesiog pritrūksta skonio, nes pagailima druskos ar pipirų. Marinuoti agurkėliai ir šiek tiek jų skysčio suteikia rūgšties, sūrumo ir lengvo saldumo. Jei norisi aštriau, galima naudoti marinuotas Chalapos paprikas ar jų skystį“, – sako V. M. Murėnaitė.
Svarbu ne tik skonis, bet ir traškumas
Dar vienas paprastas būdas atnaujinti šaltibarščius – pasirūpinti tekstūra. Pasak V. M. Murėnaitės, dalį ingredientų galima įmaišyti į sriubą, o dalį palikti patiekimui.
„Man patinka, kai šaltibarščiai turi kelis traškumo sluoksnius. Į sriubą galima įmaišyti smulkiai supjaustytų marinuotų agurkėlių, o prieš patiekiant dar jų užberti ant viršaus kartu su violetiniu svogūnu. Taip atsiranda daugiau traškumo, o lėkštėje gražiai susijungia rožinė, violetinė ir žalia spalvos“, – pasakoja ji.
Tinklaraštininkė primena ir dar vieną svarbią taisyklę – šaltibarščiai turi būti gerai atvėsinti. Paruoštą sriubą verta dėti į šaldytuvą bent tam laikui, kol kepa ar verda bulvės. „Kuo šaltesni šaltibarščiai, tuo jie skanesni. Kartais žmonės juos palieka ant stalo, bet tada dingsta dalis gaivumo“, – įsitikinusi V. M. Murėnaitė.
Žali ir geltoni šaltibarščiai
V. M. Murėnaitė sako, kad vasarą verta paragauti ir kitokių šaltibarščių variantų. Pavyzdžiui, pakeisti jų spalvą ir valgyti žalius ar geltonus šaltibarščius.
„Norint pasigaminti žalius šaltibarščius, špinatus galima sutrinti su kefyru, o geltonai spalvai išgauti pakanka įberti ciberžolės. Siūlyčiau atverti skrandį ir širdį eksperimentams – pirmiausia pasimėgauti savais, klasikiniais šaltibarščiais, o tada išbandyti ir kitokius jų variantus“, – sako tinklaraščio „Running Vita“ autorė.
Pasak T. Atraškevičiaus, tokie eksperimentai tik patvirtina, kad šaltibarščiai pastaraisiais metais išgyvena tikrą renesansą – tai jau ne tik namų virtuvės klasika, bet ir patiekalas, aplink kurį buriasi žmonės, vyksta festivaliai, o šaltibarščių spalvos ir ingredientai persikelia net į aprangą bei aksesuarus. Šią nuotaiką galima susikurti ir namuose – šiuo metu „Maximoje“ pirkėjai gali rasti įvairios šaltibarščių įkvėptos atributikos.
„Matome, kad pirkėjams vis dar labai svarbus klasikinis skonis, tačiau kartu jie vis drąsiau ieško būdų, kaip jį paįvairinti: renkasi daugiau žalumynų, traškesnių priedų, aštresnių ingredientų ar tiesiog kitokį patiekimą“, – pastebi „Maximos“ atstovas.
Šaltibarščiai su charakteriu
Ši šaltibarščių versija – tiems, kurie mėgsta klasikinį skonį, bet nori daugiau traškumo, rūgštelės ir lengvo aštrumo.
Jiems paruošti reikės:
· 1 l riebaus kefyro;
· 1 stiklainio burokėlių su obuolių sultimis;
· 1 ilgavaisio arba 2–3 trumpavaisių agurkų;
· 1 pakelio krapų su svogūnų laiškais;
· marinuotų agurkėlių ir jų skysčio;
· marinuotų Chalapos paprikų;
· druskos ir pipirų;
· violetinio svogūno;
· putpelių kiaušinių;
· bulvių patiekimui.
Gaminimas
Į dubenį supilkite kefyrą, sudėkite burokėlius su obuolių sultimis, smulkintus agurkus, krapus ir svogūnų laiškus. Pagardinkite druska, pipirais, įmaišykite marinuotų agurkėlių, jų skysčio ir, jei norisi aštriau, Chalapos paprikų su šlakeliu jų skysčio. Viską išmaišykite ir atvėsinkite šaldytuve. Prieš patiekiant užberkite smulkintų marinuotų agurkėlių ir violetinio svogūno, patiekite su putpelių kiaušiniais ir keptomis bulvėmis.
