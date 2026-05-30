Burokėliai – ne tik į šaltibarščius: trys idėjos, kai norisi pavalgyti greitai, sočiai ir sveikai

„Burokėliai yra viena labiausiai nuvertinamų daržovių. Dažnai juos prisimename tada, kai gaminame tradicinius patiekalus, tačiau iš tiesų tai labai patogus produktas šiuolaikinei virtuvei: virti burokėliai jau paruošti naudoti, jų nereikia ilgai apdoroti, o derinant su sūriu, riešutais, jogurtu, avinžirniais ar citrusais galima greitai sukurti visai kitokį skonį. Tai geras pavyzdys, kaip už mažą kainą galima pasigaminti patiekalą, kuris atrodo šventiškai ir nėra nuobodus“, – sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Kodėl burokėliai nusipelno daugiau dėmesio?
Burokėliai iš kitų šakniavaisių išsiskiria ryškia spalva – ją suteikia natūralūs pigmentai betalainai. Dėl jų net paprastas patiekalas su burokėliais atrodo puošniau: plonai pjaustytas karpačas, užtepėlė ar šiltos salotos iš karto įgauna restoraniškesnį vaizdą. Be to, burokėliai gali būti ne tik tamsiai raudoni – pasitaiko ir geltonų, baltų ar margų jų veislių.
Velykų skanėstai: ėriena su pistacijomis ir burokėliais
Virtuvėje burokėliai vertinami dėl salstelėjusio, žemiško skonio, kuris ypač gerai dera su kontrastais. Rūgštis, tokia kaip citrina ar balzaminis actas, suteikia jiems gaivumo, sūrūs ingredientai – feta ar ožkos sūris – paryškina saldumą, o riešutai ir sėklos prideda traškumo. Todėl iš virtų burokėlių galima greitai paruošti patiekalus, kurie skoniu gerokai nutolsta nuo įprastų mišrainių.
Vasarą burokėliai natūraliai grįžta į dėmesio centrą, tačiau jie gali būti kur kas daugiau nei rožinės sriubos ingredientas. Prekybos tinklo atstovai dalijasi trimis idėjomis, ką pasigaminti iš virtų burokėlių, kai norisi pavalgyti greitai ir nebrangiai.
Burokėlių karpačui su feta, riešutais ir medaus–garstyčių padažu
Jums reikės:
- virtų burokėlių
- Fetos arba ožkos sūrio
- Graikinių riešutų arba saulėgrąžų
- Rukolos ar kitų mėgstamų salotų
- Alyvuogių aliejaus
- Citrinos sulčių arba balzaminio acto
- 1 a. š. medaus
- 1 a. š. garstyčių
- Druskos
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Patiekalo gaminimas:
Burokėlius supjaustykite plonais griežinėliais ir išdėliokite lėkštėje. Ant viršaus užtrupinkite fetą arba ožkos sūrį, užberkite paskrudintų graikinių riešutų arba saulėgrąžų ir šiek tiek rukolos.
Padažui sumaišykite alyvuogių aliejų, citrinos sultis arba balzaminį actą, medų, garstyčias, druską ir pipirus. Užpilkite ant burokėlių. Gaivesniam, šventiškesniam skoniui papildomai tinka apelsino skiltelės arba granatų sėklos.
Burokėlių užtepėlei su graikišku jogurtu ir riešutais
Jums reikės:
- virtų burokėlių
- Graikiško jogurto
- 1–2 skiltelių česnako
- Graikinių riešutų
- Druskos
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
- Skrudintos duonos patiekti
Užtepėlės gaminimas:
Virtus burokėlius sutarkuokite smulkesne tarka. Sumaišykite su graikišku jogurtu, smulkintu arba spaustu česnaku, kapotais graikiniais riešutais, druska ir pipirais.
Užtepėlę dėkite ant skrudintos duonos. Jei norisi gaiviau, galima įlašinti šiek tiek citrinos sulčių, o jei norisi ryškesnio skonio – įberti žiupsnelį rūkytos paprikos.
Keptiems burokėliams su avinžirniais ir jogurtiniu padažu
Jums reikės:
- virtų burokėlių
- virtų avinžirnių
- 1 svogūno
- 2 skiltelių česnako
- Kumino arba rūkytos paprikos
- Graikiško jogurto
- Citrinos
- Druskos
- Šviežiai maltų juodųjų pipirų
- Pitos, lavašo, ryžių arba kuskuso patiekti
Burokėlių gaminimas:
Keptuvėje pakepinkite smulkintą svogūną su česnaku. Sudėkite nusausintus avinžirnius ir kubeliais pjaustytus virtus burokėlius. Pagardinkite kuminu arba rūkyta paprika, druska ir pipirais.
Kepkite kelias minutes, kol burokėliai sušils ir lengvai apskrus. Padažui sumaišykite graikišką jogurtą su citrinos sultimis ir trupučiu druskos.
Burokėlius su avinžirniais dėkite į lėkštę, ant viršaus uždėkite jogurtinio padažo. Patiekite su pita, lavašu, ryžiais arba kuskusu. Skanaus!
