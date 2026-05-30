Greiti naminiai beliašai per 20 minučių: traškūs, purūs ir sultingi

Šis receptas puikiai tinka skubantiems – tešla paruošiama be ilgo kildinimo, o kvapnūs, sultingi beliašai ant stalo atsiduria vos per 20 minučių.
Traški išorė, minkštas vidus ir aromatingas mėsos įdaras primena vaikystės skonius, tačiau pagaminami daug paprasčiau, nei gali pasirodyti.
Greiti naminiai beliašai per 20 minučių
Ingredientai tešlai:
- 250 ml kefyro arba natūralaus jogurto
- 1 kiaušinis
- ½ arb. š. druskos
- 1 arb. š. cukraus
- ½ arb. š. sodos
- apie 300–350 g miltų
- 1 valg. š. aliejaus
Įdarui:
- 300 g maltos kiaulienos arba kiaulienos ir jautienos faršo
- 1 nedidelis svogūnas
- 2 valg. š. vandens arba sultinio (kad įdaras būtų sultingesnis)
- druska ir juodieji pipirai pagal skonį
- žiupsnelis česnako granulių arba smulkinto česnako (nebūtina)
- aliejaus kepimui keptuvėje
Beliašų gaminimas:
Paruoškite tešlą. Į dubenį supilkite kefyrą, įmuškite kiaušinį, suberkite druską, cukrų ir sodą. Išmaišykite. Pamažu berkite miltus, kol tešla taps minkšta, elastinga ir nelips prie rankų. Įmaišykite šaukštą aliejaus.
Pasigaminkite įdarą. Smulkiai supjaustykite arba sutarkuokite svogūną ir sumaišykite su faršu. Pagardinkite druska, pipirais, įpilkite šiek tiek vandens ar sultinio – taip įdaras išliks sultingas.
Formuokite beliašus. Tešlą padalinkite į mažus gabalėlius, kiekvieną iškočiokite į apskritimą. Į vidurį dėkite po šaukštą įdaro ir užspauskite kraštus, palikdami nedidelę angą viršuje arba visiškai uždarydami.
Įkaitinkite keptuvę su aliejumi. Beliašus kepkite ant vidutinės ugnies po 3–4 minutes iš kiekvienos pusės, kol taps gražiai auksinės spalvos.
Skanausia valgyti dar šiltus – su grietine, česnakiniu padažu ar tiesiog puodeliu karštos arbatos. Jei mėgstate aštresnį skonį, į įdarą galite įmaišyti šiek tiek aitriosios paprikos arba daugiau česnako.