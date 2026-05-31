Švilpikų pusbroliai: vos keli paprasti ingredientai, o skonis tikrai nenuvils

Gian Luca sakė, kad Italijos virtuvė siejama su paprastais žmonėmis, o neretai ir skurdu.
„Turėjome rasti būdą, kaip iš nedidelio ingredientų kiekio pagaminti ką nors skanaus. Būtent tai atspindi gnocchi – jiems reikalingus ingredientus sau leisti galėjo visi“, – pasakos Gian Luca.
Iš bulvių, miltų ir kiaušinių gaminami gnocchi yra gana neutralaus skonio, todėl yra valgomi su įvairiais pagardais, taip sukuriant ryškesnį skonį.
Visgi labiausiai stebina faktas, kad Romoje šiam patiekalui skirta net visa savaitės diena – ketvirtadieniai! Pasak Gian Lucos, tai taip pat nėra sutapimas.
Kaip pasakojo bene garsiausias Lietuvos italas, Romoje visos savaitės maistas buvo planuojamas pagal pinigus, o jų žmonės sulaukdavo penktadienį. Tad ketvirtadieniai būdavo paskutinė, skurdžiausia diena. Šis pigus ir sotus patiekalas pasotindavo iki pat penktadienio, kurio metu, pagal katalikiškas tradicijas, būdavo valgoma žuvis.
TV3 laidoje Elena ir Gian Luca ne tik patys ragavo tradiciškai paruošto šio patiekalo Romoje, bet ir parodė, kaip jį pasigaminti Lietuvoje.
Gnocchi su pomidorų padažu
Reikės:
- 250 g rikotos sūrio;
- 1 kiaušinio;
- 100 g kvietinių miltų;
- 80 g parmezano sūrio;
- druskos.
Padažui:
- 250 g pomidorų tyrės;
- 3 šaukštų ypač tyro alyvuogių aliejaus;
- 1 skiltelės česnako;
- baziliko lapelių;
- druskos.
Gnocchi gaminimo eiga:
Į keptuvę pilame aliejų ir įdedame česnako skiltelę. Viskam įkaitus, pilame pomidorų tyrę. Paliekame pasitroškinti uždengę dangčiu. Po 15 minučių pagardiname druska ir baziliko lapeliais.
Per tą laiką formuojame gnocchi tešlą. Į dubenį dedame rikotos sūrį, parmezano sūrį, įmušame vieną kiaušinį, pagardiname druska, pipirais ir viską išmaišome iki vientisos masės. Suberiame miltus ir gerai suminkome. Iš tešlos suformuojame dešrelę, pabarstome peilį miltais ir supjaustome ją į nedidelius gabalėlius su bukąja peilio dalimi. Kiekvieną gabalėlį perbraukiame per šakutę arba specialią lentelę, kad įsirėžtų grioveliai.
Dedame gnocchi į verdantį pasūdytą vandenį. Kai iškyla į paviršių, išimame ir perkeliame į padažą. Išmaišome ir patiekiame lėkštėje. Pabarstome tarkuoto parmezano sūrio.
