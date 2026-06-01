Sultingos vištienos krūtinėlės receptas: vienas paprastas triukas – ir ji niekada neiškeps sausa

Varškė gali atrodyti netikėtas pasirinkimas mėsos įdarui, tačiau Rytų Europos virtuvėje šis derinys turi gilias tradicijas. Varškės ir paukštienos junginys populiarus lenkų bei ukrainiečių kulinarijoje – ir ne be priežasties.
„Kepant varškė išlieka drėgna ir kreminė, todėl puikiai apsaugo liesą vištienos krūtinėlę nuo išdžiūvimo. Skirtingai nuo sūrių, kurie kepant ištirpsta ir išteka, varškė išlaiko formą ir sukuria vientisą, sultingą įdarą. Vištienos krūtinėlė su varškės ir žalumynų įdaru tinka pigiai kasdienei vakarienei, ir svečių stalui, ypač kai vištieną galima įsigyti už nedidelę kainą“, – sako „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė.
Kodėl vištienos krūtinėlė būna sausa?
Vištienos krūtinėlė yra itin liesa mėsos dalis – joje beveik nėra riebalų, kurie kepant suteiktų sultingumo. Skirtingai nuo šlaunelių ar kulšelių, kuriose daugiau jungiamojo audinio ir riebalų, krūtinėlė neturi natūralios apsaugos nuo karščio. Didžiausia klaida – perkepimas.
Vištienos krūtinėlei pasiekus 74 laipsnių vidinę temperatūrą, ji jau yra visiškai iškepusi ir saugi valgyti. Tačiau daugelis kepa toliau, kol temperatūra pakyla iki 80–85 laipsnių. Būtent tada mėsa tampa sausa ir guminė. Virtuvinis termometras – paprastas, bet veiksmingas įrankis, padedantis išvengti šios klaidos. Kita dažna problema – netolygus storis. Krūtinėlė viename gale stora, kitame – plona, todėl plonoji dalis iškepa greičiau ir išdžiūsta.
Prieš kepant krūtinėlę verta lengvai pamuštukuoti, kad storis būtų vienodesnis, arba plonąjį galą palenkti po apačia. Keli triukai vištienos sultingumui išlaikyti Vienas veiksmingiausių būdų – marinavimas arba sūdymas. Pamerkus krūtinėlę į sūdytą skystį, vadinamą brina, bent valandai, mėsos ląstelės absorbuoja drėgmę ir druską, kuri padeda ją išlaikyti kepant. Paprasčiausias brinas – vanduo su druska (apie 40 g druskos litrui vandens). Galima pridėti cukraus, žolelių ar prieskonių. Kitas būdas – apkepti prieš kepant orkaitėje. Trumpas apkepimas aukštoje temperatūroje sukuria gražią plutelę, kuri veikia kaip barjeras ir neleidžia drėgmei taip greitai išgaruoti.
Taip pat labai svarbu leisti mėsai pailsėti po kepimo. Iškart pjaustant sultys išbėga į lėkštę. Pakanka 5–7 minučių po kepimo – per tą laiką sultys pasiskirsto tolygiai ir mėsa išlieka sultinga.
Įdaras – papildoma apsauga nuo sausumo
Dar vienas būdas užtikrinti sultingumą – įdaryti krūtinėlę drėgnu įdaru. Varškė šiam tikslui tinka puikiai. Ją galima pagardinti špinatais, rukola, paprika ar netgi cukinija, kuri turi neutralų skonį ir aukštą vandens kiekį. Įdarant vištienos krūtinėlę, svarbu sukurti pakankamai didelę kišenę, bet neperpjauti mėsos kiaurai.
Aštrų peilį įsmeigti į storiausią krūtinėlės dalį ir horizontaliai pjaunant sukurti kišenę, paliekant maždaug centimetro sienas iš visų pusių. Įdarą dėti saikingai – per daug prikimšta krūtinėlė kepant gali atsidaryti, o įdaras išbėgti. Kišenę galima susiūti kulinarinėmis siūlomis arba susmeigti mediniais dantų krapštukais.
Vištienos krūtinėlė su varške ir žalumynais
Jums reikės:
- 500 g viščiukų file
- 200 g varškės (9 proc. riebumo)
- 100 g šviežių špinatų arba rukolos
- 1 mažos cukinijos
- 2 pailgųjų saldžiųjų paprikų
- 2 česnako skiltelių
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus
- druskos, pipirų
- 1 a. š. džiovintų itališkų žolelių arba šviežio baziliko
Patiekimui:
- garuose virtų brokolių arba žaliųjų pupelių
- šviežių salotų
Vištienos gaminimas:
Cukinijas ir paprikas smulkiai supjaustykite. Keptuvėje įkaitinkite šaukštą alyvuogių aliejaus ir kelias minutes pakepinkite daržoves, kol suminkštės. Sudėkite smulkintą česnaką, sumaišykite ir nukelkite nuo ugnies. Palikite atvėsti. Į dubenį sudėkite varškę, supjaustytus špinatus ar rukolą, atvėsusias daržoves, žoleles, druską ir pipirus. Gerai išmaišykite. Vištienos krūtinėlėse aštrių peiliu sukurkite kišenes – pjaukite horizontaliai į storiausią dalį, neperpjaudami kiaurai. Kišenes vienodai užpildykite įdaru. Susmeikite dantų krapštukais arba susiūkite kulinarinėmis siūlomis. Keptuvėje įkaitinkite likusį alyvuogių aliejų. Įdarytas krūtinėles apkepkite iš abiejų pusių po 2–3 minutes, kol gražiai paruduos. Perkelkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite 20–25 minutes, kol vištiena bus visiškai iškepusi. Prieš pjaustant palikite krūtinėles pailsėti 5 minutes. Patiekite su garuose virtomis daržovėmis arba šviežiomis salotomis. Skanaus!
