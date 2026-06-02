Firminis Marilyn Monroe kepsnys: receptas, padėjęs legendinei aktorei išlaikyti figūrą

Marilyn Monroe turėjo keletą mėgstamų patiekalų, kuriuos valgydavo nuolat. Vienas iš jos favoritų buvo kepsnys citrinų ir medaus marinate. Legendinė aktorė jį ruošdavo savo viešbučio kambaryje ir valgydavo neįprastu metu.
Taip Marilyn Monroe palaikė savo figūrą. „Aš nusiperku kepsnį ir jį išsikepu.“
Kaip žvaigždė išlaikė savo figūrą?
Teigiama, kad 1950-aisiais ji nuolat laikėsi dietos, primenančios šiuolaikines daug baltymų turinčias dietas. Ji valgė daug kepsnių, kartais net pusryčiams, taip pat avienos kotletus, kiaušinius, kepenėlių paštetą, morkas, greipfrutus ir šiek tiek žalių daržovių.
Ji ne kiekvieną dieną leisdavo virtuvėje – mėgo valgyti restoranuose, tačiau turėjo keletą firminių receptų, kurie tapo legendiniais.
1952 m. aktorė davė interviu dabar jau nebeleidžiamam žurnalui „Pageant Magazine“ ir papasakojo apie savo kasdienius kulinarinius ritualus:
„Kiekvieną vakarą sustoju turguje netoli viešbučio ir nusiperku kepsnį, avienos kotletų arba kepenėlių, mėsą kepu elektrinėje orkaitėje savo kambaryje. Paprastai su mėsa suvalgau keturias ar penkias žalias morkas – ir tiek. Turbūt esu šiek tiek panaši į triušį; niekada nepavargstu nuo žalių morkų“, – sakė ji.
Vienas jos mėgstamiausių patiekalų buvo kepsnys. Ji jį ruošdavo savaip – medaus ir citrinų marinate.
Marilyn Monroe kepsnio receptas
Ingredientai:
- ½ puodelio sojų padažo
- ¼ puodelio citrinų sulčių
- ¼ puodelio medaus
- 6 skiltelės česnako
- 1 jautienos kepsnys
Kepsnio paruošimas:
Negiliame dubenyje sumaišykite sojų padažą, citrinų sultis, medų ir smulkintą česnaką. Įdėkite kepsnį, gerai apvoliokite marinate, uždenkite ir laikykite šaldytuve 6–8 valandas, rašo „Fakt“.
Po to išimkite kepsnį iš marinato. Įkaitinkite keptuvę su trupučiu aliejaus. Atsargiai dėkite kepsnį į keptuvę ir apkepkite iš abiejų pusių iki norimo iškepimo lygio – apie 3–7 minutes. Iškepus leiskite kepsniui pailsėti 5 minutes prieš patiekiant.
