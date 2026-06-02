Sultingos antienos kulšelės: receptas ypač tinka tiems, kas neturi laiko stovėti prie viryklės

Pasak „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovės Lukos Lesauskaitės-Remeikės, antienos kulšelės – puikus pavyzdys, kaip už gerą kainą galima paruošti sotų ir prabangiai atrodantį patiekalą visai šeimai. Tereikia šiek tiek kantrybės, o rezultatas primins geriausių restoranų patiekalus.
Antiena ar vištiena – ką rinktis?
Antiena nuo vištienos skiriasi ne tik skoniu, bet ir maistine verte. Jos mėsa tamsesnė, sodresnio skonio, o tekstūra primena raudonąją mėsą. Antiena turtinga geležies, cinko ir B grupės vitaminų, ypač B12, kuris svarbus nervų sistemai ir kraujo ląstelių gamybai.
Skirtingai nuo vištienos, antiena turi daugiau riebalų, tačiau didžioji jų dalis kaupiasi po oda, o ne pačiame mėsos audinyje. Todėl, nuėmus odą arba lėtai trokškinant, pertekliniai riebalai išsilydę palieka minkštą, sultingą mėsą be sunkumo jausmo.
Antienos kulšelės – ypač ekonomiškas pasirinkimas. Jos pigesnės nei krūtinėlė ar visa antis, tačiau turi daugiau jungiamojo audinio, kuris ilgai trokškinant virsta želatina ir suteikia patiekalui aksominę tekstūrą.
Patarimai tobulam rezultatui
Lėtas troškinimas – vienas atlaidžiausių gaminimo būdų. Skirtingai nuo greitų kepimo metodų, čia sunku suklysti. Šis metodas ypač tinka tiems, kas neturi laiko stovėti prie viryklės: sudėjus ingredientus, galima užsiiminėti kitais darbais, kol patiekalas pats pamažu troškinsis.
Prieš trokškinant antienos kulšeles verta apkepti keptuvėje, kol oda arba paviršius gražiai paruduos. Šis žingsnis suteikia papildomo skonio – vadinamoji „Maillard“ reakcija sukuria tuos skanius skrudėsių aromatus, kurie vėliau persismelkia į visą patiekalą.
Apkepant svarbu nesudėti per daug mėsos vienu metu – jei kulšelės guli per tankiai, jos garuos, o ne skrus. Skystis troškinimui neturėtų visiškai padengti mėsos – pakanka, kad siektų maždaug pusę kulšelių aukščio. Taip viršutinė dalis lengvai apskrus, o apatinė išliks sultinga.
Troškinį galima ruošti ir iš vakaro – per naktį padažas dar labiau sutirštės, o skoniai labiau susigers. Pakaitinus kitą dieną, patiekalas dažnai būna dar skanesnis.
Lėtai troškinamai antienai su pomidorais
Jums reikės:
- 600 g antienos kulšelių
- 400 g konservuotų smulkintų pomidorų,
- 200 g Vyšninių pomidorų
- 1 vnt. svogūno
- 4 skiltelių česnako
- 200 ml vištienos arba daržovių sultinio
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus
- 2 šakelių šviežio rozmarino
- Šviežių tymianų
- Druskos, pipirų
- Žiupsnelio cukraus
Antienos gaminimas:
Antienos kulšeles nusausinkite ir įtrinkite druska bei pipirais. Keptuvėje įkaitinkite alyvuogių aliejų ir apkepkite kulšeles iš visų pusių, kol gražiai paruduos. Perkelkite į troškintuvę arba orkaites indą.
Toje pačioje keptuvėje pakepinkite smulkintą svogūną, kol suminkštės. Įdėkite česnako ir pakepinkite dar minutę. Sudėkite smulkintus pomidorus, sultinį, žoleles, druską, pipirus ir žiupsnelį cukraus. Užvirkite.
Supilkite padažą ant antienos kulšelių troškintuve arba orkaitės inde. Uždenkite dangčiu ir troškinkite 160–170 laipsnių orkaitėje apie 2–2,5 valandos, kol mėsa bus minkšta. Likus 30 minučių iki pabaigos, įdėkite perpjautus vyšninius pomidorus.
Prieš patiekiant paragaukite padažą ir, jei reikia, papildomai pagardinkite. Patiekite su bulvių koše, polenta arba šviežia duona. Skanaus!