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Grilio meistras K. Krivickas kviečia į Argentinos vakarėlį: štai, kuo gardina sultingą jautieną

2026 m. birželio 3 d. 14:56
Grilio meistras Kristupas Krivickas šį kartą siūlo Argentinos vakarėlį: „picanha“ (jautienos kumpio kepsnys) ir „chorizo“ su čimičiuri (chimichurri) padažu.
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Rekomenduoja padažą pasiruošti iš anksto.
Čmičiurio (chimichurri) padažas:
  • 100–150 ml alyvuogių aliejaus
  • 250 ml vandens
  • 3 v. š. obuolių acto
  • pusės citrinos sultys
  • gera sauja kapotų petražolių
  • 7 smulkiai kapotos česnako skiltelės
  • 2 smulkiai kapoti čili pipirai
  • 2 v. š. raudonėlio

Patiekalo gaminimas:

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Picanha daliname į 4 dalis, pašildome grilyje su dūmu netiesioginėje kaitroje, 100 °C temperatūroje, kol vidinė temperatūra pasiekia 40 °C. Tuomet kartu su „chorizo“ kepame tiesiai virš žarijų, kol mėsos vidinė temperatūra pasiekia 52 °C.
Patiekiame su čimičiuri padažu, bagete ir vyšniniais pomidorais.
Video receptą žiūrėkite čia:
Čimičiurisjautienos patiekalaiKepsnys
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