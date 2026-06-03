Grilio meistras K. Krivickas kviečia į Argentinos vakarėlį: štai, kuo gardina sultingą jautieną

Rekomenduoja padažą pasiruošti iš anksto.
Čmičiurio (chimichurri) padažas:
- 100–150 ml alyvuogių aliejaus
- 250 ml vandens
- 3 v. š. obuolių acto
- pusės citrinos sultys
- gera sauja kapotų petražolių
- 7 smulkiai kapotos česnako skiltelės
- 2 smulkiai kapoti čili pipirai
- 2 v. š. raudonėlio
Patiekalo gaminimas:
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Picanha daliname į 4 dalis, pašildome grilyje su dūmu netiesioginėje kaitroje, 100 °C temperatūroje, kol vidinė temperatūra pasiekia 40 °C. Tuomet kartu su „chorizo“ kepame tiesiai virš žarijų, kol mėsos vidinė temperatūra pasiekia 52 °C.
Patiekiame su čimičiuri padažu, bagete ir vyšniniais pomidorais.
Video receptą žiūrėkite čia:
Čimičiurisjautienos patiekalaiKepsnys
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