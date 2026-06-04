Norintys sutaupyti šį savaitgalį suks į „Iki“: centus kainuojantys bananai, pigios trešnės ir daugiau nei 3 tūkst. nuolaidų vasaros meniu

„Vos tik atšyla orai, matome ir besikeičiančius pirkėjų įpročius. Žmonės dažniau renkasi šviežius vaisius, ieško idėjų lengvesniam meniu, daugiau dėmesio skiria savaitgalio pietums ar vakarienėms lauke. Todėl kiekvieną savaitę siūlome daugiau nei 3 tūkst. nuolaidų, kad apsipirkti būtų ne tik pigiau, bet ir paprasčiau – vienoje vietoje galima rasti viską nuo kokybiškų ir šviežių pusryčių ingredientų iki produktų griliui ar vasariškiems desertams“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.
Visas kiekvienos savaitės naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: https://iki.lt/leidiniai/.
Tiems, kurie savaitgalio neįsivaizduoja be grilio, verta atkreipti dėmesį į šviežią kokybišką kiaulienos nugarinę – su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle jai taikoma net 46 proc. nuolaida, todėl kilogramas kainuoja vos 3,49 Eur.
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Dar viena dažnai pirkėjų pasirenkama prekė – „Dvaro“ grietinė, kurią šią savaitę galima įsigyti net 42 proc. pigiau, už 1,79 Eur. O mėgstantiems papildyti spinteles atsargomis pravers ir net 50 proc. nuolaida „Kėdainių konservų“ produkcijai.
Savaitgalio meniu paįvairinti verta ir sezoniniais vaisiais bei uogomis. Arbūzai šią savaitę kainuoja vos 0,99 Eur/kg, bananai – 0,65 Eur/kg, o trešnės – 6,99 Eur/kg. Tad gera proga dažniau ant stalo patiekti gaivių salotų, pasigaminti spalvingus pusryčius ar palepinti šeimą vasarišku desertu.
Be įprastų savaitės akcijų, penktadieniais „Iki“ pirkėjų laukia ir specialūs vienos dienos pasiūlymai. Šią savaitę su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle net 40 proc. nuolaida taikoma įvairių rūšių vaisvandeniams, silkei, sūdytai lašišai, rūkytos lašišos filė bei ikrams, taip pat guminukams ir kramtomiesiems saldainiams.
Todėl penktadienis gali būti puikus metas pasirūpinti tiek savaitgalio vaišėmis, tiek atsargomis namams.
Pirkėjų patogumui, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi keturiomis paprastomis idėjomis, kurios padės iš šios savaitės pasiūlymų susidėlioti visos dienos meniu.
Bananai po 0, 65 Eur/kg? Kepkite vaikystę primenančius lietinius
Kai bananai kainuoja vos 0,65 Eur/kg, pats metas juos įtraukti ne tik į glotnučius ar košes. Šie lietiniai su varškės ir bananų įdaru nereikalauja daug ingredientų ar laiko, tačiau savaitgalio pusryčius pavers mažu šeimos malonumu.
Lietiniams reikės: 2 kiaušinių, 120 ml pieno, 120 ml vandens, žiupsnelio druskos, 120 g miltų, 2 šaukštų tirpinto sviesto.
Įdarui: 180 g varškės, 2 bananų, 1–2 šaukštų medaus (jei norisi saldžiau).
Gaminame:
Kiaušinius išplakite su pienu, vandeniu ir druska. Suberkite miltus, supilkite sviestą ir išmaišykite iki vientisos masės. Įkaitintoje keptuvėje iškepkite plonus lietinius.
Bananus sutrinkite šakute, sumaišykite su varške ir medumi. Įdarą paskirstykite ant lietinių, susukite ir patiekite su šaukštu „Dvaro“ grietinės.
Kokybiška kiaulienos nugarinė net 46 proc. pigiau – grilio žvaigždė savaitgaliui jau aiški
Kai grilyje čirška kokybiška mėsa, daug daugiau ir nereikia. Šią savaitę „Iki“ šviežiai kokybiškai kiaulienos nugarinei taikoma net 46 proc. nuolaida, todėl metas traukti groteles į lauką.
Reikės: 700 g kiaulienos nugarinės, 2 šaukštų aliejaus, 2 česnako skiltelių, 1 šaukštelio saldžiosios paprikos, druskos, pipirų.
Patiekimui: „Kėdainių“ konservuotų agurkų su ąžuolo lapais.
Gaminame:
Mėsą supjaustykite kepsniais. Aliejų sumaišykite su smulkintu česnaku, paprika, druska ir pipirais. Mišiniu įtrinkite nugarinę ir palikite bent pusvalandžiui pasimarinuoti.
Kepsnius kepkite ant grilio arba grilio keptuvėje po kelias minutes iš kiekvienos pusės, kol gražiai apskrus.
Patiekite su „Kėdainių“ marinuotais agurkais bei mėgstamu padažu.
Arbūzai vos po 0,99 Eur/kg: pasigaminkite salotas, kurių prašys visi svečiai
Tik 0,99 Eur/kg kainuojantys arbūzai šią savaitę kviečia į meniu įnešti daugiau vasariško gaivumo. Arbūzo ir mocarelos derinys daugeliui vis dar skamba netikėtai, tačiau būtent dėl to šios salotos taip dažnai nustebina svečius ir greitai dingsta nuo stalo.
Reikės: ¼ arbūzo, 15–20 mažų mocarelos rutuliukų, saujos kedrinių riešutų, 4–5 šakelių šviežių mėtų, alyvuogių aliejaus, žiupsnelio jūros druskos, maltų juodųjų pipirų.
Gaminame:
Kedrinius riešutus lengvai paskrudinkite sausoje keptuvėje, kol jie taps auksinės spalvos ir pasklis malonus riešutų aromatas. Nukelkite nuo kaitros ir atidėkite.
Arbūzą supjaustykite kąsnio dydžio kubeliais, sudėkite į dubenį ir lengvai pabarstykite jūros druska. Įmaišykite mocarelos rutuliukus.
Mėtų lapelius smulkiai supjaustykite ir pabarstykite ant salotų. Užberkite skrudintų kedrinių riešutų, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir pagardinkite maltais juodaisiais pipirais.
Patiekite iškart arba palaikykite kelias minutes kambario temperatūroje, kad skoniai geriau susijungtų.
Kai trešnės 6,99 Eur/kg, būtų nuodėmė neiškepti pyrago
Trešnių sezonas trunka neilgai, todėl pamačius tokį pasiūlymą verta juo pasinaudoti. Šis pyragas nereikalauja daug darbo, tačiau rezultatas tikrai pradžiugins ir šeimą, ir netikėtai užsukusius svečius.
Reikės: 700 g trešnių, 85 g sviesto, 125 g miltų, 150 g cukraus, 1 arbatinis šaukštelis kepimo miltelių, žiupsnelio druskos, 240 ml pieno, 1 šaukštelio vanilės ekstrakto, šlakelis migdolų ekstrakto (nebūtina).
Gaminame:
Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C. Kepimo formoje arba gilesniame kepimo inde ištirpinkite sviestą.
Dubenyje sumaišykite miltus, cukrų, kepimo miltelius ir druską. Supilkite pieną bei vanilės ekstraktą ir išmaišykite iki vientisos tešlos.
Ant ištirpinto sviesto tolygiai paskirstykite trešnes be kauliukų, o ant jų atsargiai užpilkite paruoštą tešlą.
Kepkite 55–60 minučių, kol pyrago viršus gražiai apskrus ir taps auksinės spalvos. Jei viršus ims pernelyg greitai ruduoti, uždenkite kepimo indą folija.
Ištraukę iš orkaitės leiskite pyragui kelias minutes atvėsti. Patiekite dar šiltą vieną arba su šaukšteliu vanilinių ledų.
G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.
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