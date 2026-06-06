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Sočios salotos su vištiena ir smidrais – puiki vakarienės alternatyva

2026 m. birželio 6 d. 16:27
„Kviečiu į virtuvę“
Kol smidrų sezonas pačiame „gražume“ stengiuosi jų atsivalgyti į valias.
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Sočios salotos su vištiena ir smidrais – puiki vakarienės alternatyva.
Salotos su vištiena ir smidrais
Produktai:

Itin lengva idėja šventiniam stalui: užtrukę vos pusvalandį nustebinsite svečius

  • Salotų mišinys (salota, rukola, iceberg, pipirnė);
  • 1 agurkas;
  • Saujelė vyšninių pomidorų;
  • 2 saulėje džiov. pomidorų;
  • 4 ridikėliai;
  • Pundelis svogūnų laiškų;
  • 4 smidrai.
Vištienai:
  • Vištienos krūtinėlė;
  • ¼ a. š. česnako granulių;
  • Žiupsnis pipirų;
  • Žiupsnis druskos;
  • 1 a. š. vištienos pr;
  • Šlakelis aliejaus, kepti.
Padažui:
  • 1 v. š. majonezo lieso;
  • 1 v. š. grietinės/graikiško jogurto;
  • 1 a. š. saldaus čili padažo;
  • Šlakelis citrinos sulčių;
  • Žiupsnis druskos;
  • Žiupsnis pipirų.

Salotų gaminimas:

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Vištieną supjaustome nedideliais gabalėliais, pabarstome prieskoniais ir iškepame gerai įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Baigiant kepti sudedame pailgais griežinėliais supjaustytus smidrus ir pakaitiname keletą minučių.
Į dubenį dedame salotas, per pusę perpjautus pomidorus, griežinėliais supjaustytus ridikėlius ir agurką, smulkiais gabalėliais saulėje džiovintus pomidorus. Sudedame keptus smidrus ir vištienos gabalėlius. Salotas maišome su padažu ir ragaujame.
„Kviečiu į virtuvę“
smidraisalotosvištiena
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