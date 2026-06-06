Sočios salotos su vištiena ir smidrais – puiki vakarienės alternatyva.
Salotos su vištiena ir smidrais
Produktai:
Itin lengva idėja šventiniam stalui: užtrukę vos pusvalandį nustebinsite svečius
- Salotų mišinys (salota, rukola, iceberg, pipirnė);
- 1 agurkas;
- Saujelė vyšninių pomidorų;
- 2 saulėje džiov. pomidorų;
- 4 ridikėliai;
- Pundelis svogūnų laiškų;
- 4 smidrai.
Vištienai:
- Vištienos krūtinėlė;
- ¼ a. š. česnako granulių;
- Žiupsnis pipirų;
- Žiupsnis druskos;
- 1 a. š. vištienos pr;
- Šlakelis aliejaus, kepti.
Padažui:
- 1 v. š. majonezo lieso;
- 1 v. š. grietinės/graikiško jogurto;
- 1 a. š. saldaus čili padažo;
- Šlakelis citrinos sulčių;
- Žiupsnis druskos;
- Žiupsnis pipirų.
Salotų gaminimas:
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Vištieną supjaustome nedideliais gabalėliais, pabarstome prieskoniais ir iškepame gerai įkaitintoje keptuvėje su šlakeliu aliejaus. Baigiant kepti sudedame pailgais griežinėliais supjaustytus smidrus ir pakaitiname keletą minučių.
Į dubenį dedame salotas, per pusę perpjautus pomidorus, griežinėliais supjaustytus ridikėlius ir agurką, smulkiais gabalėliais saulėje džiovintus pomidorus. Sudedame keptus smidrus ir vištienos gabalėlius. Salotas maišome su padažu ir ragaujame.