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Tortas „Šokoladinė avietė“ tiesiog ištirps burnoje: skonis užburs nuo pirmo kąsnio

2026 m. birželio 6 d. 16:57
„Kviečiu į virtuvę“
Vakar turėjome labai gražią, jaukią ir šiltą šventę - Pirmąją komuniją. O kokia gi šventė be torto?
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Vienas mano mėgstamiausių būtent šis. Drėgni šokoladiniai buskvitai puikiai dera su gaiviu aviečių ir jogurto pertepimu.
Torto forma 22 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite daugiau nei 1 val.
Tortas „Šokoladinė avietė“

Idealus pasirinkimas smaližiams: gaivaus plombyrinės varškės torto receptas

Biskvitui:
  • 3 kiaušiniai;
  • 110 g cukraus;
  • 110 g miltų;
  • 2 v. š. kakavos;
  • 1 a. š. kepimo miltelių;
  • Žiupsnelis druskos.
Kremui:
  • 300 g trintų aviečių;
  • 300 g jogurto;
  • 400 ml. grietinėlės;
  • 30 g želatinos;
  • 90 ml vandens;
  • 8 v. š. cukraus;
  • 0,5 citrinos sulčių.
Biskvito sulaistymui:
  • 100 g juodojo šokolado;
  • 100 ml. pieno;
  • 0,5 citrinos sulčių;
  • cukraus pagal skonį;
  • 200 ml vandens.

Torto gaminimas:

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Kiaušinius išsukame su cukrumi ir druska, kol masė pabals ir patrigubės. Įsijojame miltus, kepimo miltelius ir kakavą.
Masę gerai išmaišome. Pilame į sviestu išteptą kepimo formą ir kepame 190 laipsnių temperatūroje apie 30 – 40 min.
Iškepusį biskvitą atvėsiname. Perpjauname į 3 dalis – turėsime 3 biskvito lakštus. Želatiną užpilame vandeniu ir paliekame brinkti.
Viename dubenyje išplakame jogurtą, trintas avietes su 4 v. š. cukraus ir citrinos sultimis, kol ištirpsta cukrus. Kitame iki standumo išplakame grietinėlę su 4 v. š. cukraus.
 Tortas.<br> „Kviečiu į virtuvę“ nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
 Tortas.
 „Kviečiu į virtuvę“ nuotr.
Grietinėlę atsargiai įmaišome į aviečių masę. Želatiną ištirpiname garų vonelėje. Įmaišome į aviečių ir jogurto masę.
Kremą galima trumpam įdėti į šaldytuvą, kad šiek tiek sustingtų (maždaug iki grietinės tirštumo). Į prikaistuvy supilame pieną ir pakaitiname, sudedame šokoladą ir kaitiname, kol šis ištirps.
Atvėsiname. Vandenį sumaišome su citrinos sultimis, cukrumi. Surenkame tortą. Biskvitą sulaistome citrinų ir vandens sirupu, gausiai apšlakstome pieno – šokolado kremu, tepame ant viršaus jogurto – aviečių sluoksnį ir taip kartojame su visais biskvitais.
Tortą dedame bent šešioms valandoms stingti. Puošiame tirpintu šokoladu ir uogomis.
„Kviečiu į virtuvę“
tortasbiskvitasdesertas
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