Tortas „Šokoladinė avietė“ tiesiog ištirps burnoje: skonis užburs nuo pirmo kąsnio

Vienas mano mėgstamiausių būtent šis. Drėgni šokoladiniai buskvitai puikiai dera su gaiviu aviečių ir jogurto pertepimu.
Torto forma 22 cm skersmens. Porcijos 10. Užtruksite daugiau nei 1 val.
Tortas „Šokoladinė avietė“
Idealus pasirinkimas smaližiams: gaivaus plombyrinės varškės torto receptas
Biskvitui:
- 3 kiaušiniai;
- 110 g cukraus;
- 110 g miltų;
- 2 v. š. kakavos;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- Žiupsnelis druskos.
Kremui:
- 300 g trintų aviečių;
- 300 g jogurto;
- 400 ml. grietinėlės;
- 30 g želatinos;
- 90 ml vandens;
- 8 v. š. cukraus;
- 0,5 citrinos sulčių.
Biskvito sulaistymui:
- 100 g juodojo šokolado;
- 100 ml. pieno;
- 0,5 citrinos sulčių;
- cukraus pagal skonį;
- 200 ml vandens.
Torto gaminimas:
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Kiaušinius išsukame su cukrumi ir druska, kol masė pabals ir patrigubės. Įsijojame miltus, kepimo miltelius ir kakavą.
Masę gerai išmaišome. Pilame į sviestu išteptą kepimo formą ir kepame 190 laipsnių temperatūroje apie 30 – 40 min.
Iškepusį biskvitą atvėsiname. Perpjauname į 3 dalis – turėsime 3 biskvito lakštus. Želatiną užpilame vandeniu ir paliekame brinkti.
Viename dubenyje išplakame jogurtą, trintas avietes su 4 v. š. cukraus ir citrinos sultimis, kol ištirpsta cukrus. Kitame iki standumo išplakame grietinėlę su 4 v. š. cukraus.
Grietinėlę atsargiai įmaišome į aviečių masę. Želatiną ištirpiname garų vonelėje. Įmaišome į aviečių ir jogurto masę.
Kremą galima trumpam įdėti į šaldytuvą, kad šiek tiek sustingtų (maždaug iki grietinės tirštumo). Į prikaistuvy supilame pieną ir pakaitiname, sudedame šokoladą ir kaitiname, kol šis ištirps.
Atvėsiname. Vandenį sumaišome su citrinos sultimis, cukrumi. Surenkame tortą. Biskvitą sulaistome citrinų ir vandens sirupu, gausiai apšlakstome pieno – šokolado kremu, tepame ant viršaus jogurto – aviečių sluoksnį ir taip kartojame su visais biskvitais.
Tortą dedame bent šešioms valandoms stingti. Puošiame tirpintu šokoladu ir uogomis.