Kavą dėkite ne tik į gėrimus: ypač maloniai nustebins patiekalai su vištiena

Kulinarijos meistrai dalijasi keliomis idėjomis, kaip nuo vaišių stalo neatsiejamą kavą galima pritaikyti originaliuose receptuose, kurie nustebins visus susirinkusius svečius.
„Nesvarbu, ar bendraujate su seniai matytu draugu, šeimos nariu, kolega ar verslo partneriu – labai tikėtina, kad pokalbyje „dalyvauja“ ir puodelis kavos.
Istoriškai pirmieji kavos namai Artimuosiuose Rytuose ir Europoje buvo vietos, kur žmonės rinkdavosi aptarti naujienų, verslo reikalų ir visuomenės aktualijų.
Naujausi tyrimai apie kavos gėrimą kardinaliai pakeitė požiūrį į kavą
Šios tradicijos aidai išlikę iki pat mūsų dienų – kava tebėra vienas universaliausių bendravimo simbolių, neatsiejamų nei nuo vaišių stalo, nei nuo trumpo susitikimo per pietus“, – pasakoja prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius.
Kava – puikus kulinarinis ingredientas
Pasak jo, kavai esant socialinio ritualo simboliu, ji neatsitiktinai yra viena populiariausių kasdienio vartojimo prekių. Juk kava naudojama ir neskubiam rytiniam ritualui namuose, ir netikėtai užsukus svečiams ar pradžiuginant, pavyzdžiui, naujai įsikuriančius kaimynus.
Malonia staigmena svečiams kava gali būti ne tik kaip gėrimas.
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Kulinarijos meistrų teigimu, sodrus kavos aromatas ir subtilus kartumas papildo tiek saldžius, tiek pikantiškus patiekalus. Pasak jų, kava puikiai tinka norint pagardinti desertus ar gaminti įvairius kremus, padažus ar net marinatus mėsai, o patiekalams ji suteikia netikėtų skonio niuansų.
Kaip atsiskleidžia kremiškas ir sodrus jos skonis įvairiuose valgiuose, kulinarijos meistrai siūlo praktiškai išbandyti keletą idėjų. Kavai tapus įvairių užkandžių ar patiekalo pagrindiniu akcentu, ji suteiks visam vaišių stalui išskirtinę natą, pavyzdžiui, minint tam tikrą progą ar esant įprastam pasimatymui su draugais.
Krostinai su kava ir maskarponės sūriu
Elegantiškas subtilaus saldumo ir kartumo derinio itališkas užkandis puikiai tiks tematinės „kavos vakarienės“ įžangai.
Pagaminti 12-ai krostinų reikės:
- 2 a. š. išvirtos maltos kavos;
- 120 g maskarponės sūrio;
- 1 a. š. kakavos;
- 1 v. š. cukraus (arba pagal skonį);
- 12 prancūziško ar paprasto batono riekelių, apie 1,5 cm storio;
- nesūdyto sviesto (pagal skonį);
- kakavos papuošimui.
Krostinų gaminimas:
Į dubenį sudėkite maskarponę, atvėsusią išvirtą maltą kavą, kakavą ir cukrų. Kruopščiai išmaišykite, kol masė taps vientisa. Kremą uždenkite maistine plėvele ir dėkite į šaldytuvą bent pusvalandžiui (galima palikti per naktį). Batono riekeles išdėliokite ant kepimo skardos ir kepkite 175 laipsnių temperatūros orkaitėje maždaug 8 minutes, kol taps lengvai auksinės išorėje ir dar minkštos viduje. Jei norite, patepkite nesūdytu sviestu. Ant kiekvienos riekelės užtepkite po šaukštelį kremo, jei norite, pabarstykite kakava.
Vištienos šlaunelės su kavos prieskonių plutele
Šis nebrangus pagrindinis patiekalas yra neįtikėtinai gardus, aromatingas ir tikrai paliks įspūdį net ir patiems įnoringiausiems svečiams.
Jam pagaminti reikės:
- 1 v. š. maltos kavos;
- 6–8 vištienos šlaunelių;
- 2–3 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 v. š. rudojo cukraus;
- 1 v. š. druskos (arba pagal skonį);
- 1 a. š. maltų juodųjų pipirų;
- 1 a. š. svogūno granulių;
- 1 a. š. česnako granulių;
- 1 a. š. raudonos saldžiosios (arba rūkytos) paprikos miltelių.
Vištienos gaminimas:
Kavą, cukrų, pipirus, svogūno ir česnako granules, paprikos miltelius bei druską sudėkite į dubenį ir gerai išmaišykite. Skardą išklokite kepimo popieriumi arba folija. Nuo vištienos šlaunelių apatinės pusės (su kaulu) pašalinkite perteklinę odą. Šlauneles nuplaukite ir gerai nusausinkite popieriniais rankšluosčiais. Iš abiejų pusių aptepkite alyvuogių aliejumi ir įtrinkite kavos prieskonių mišiniu. Dėkite į skardą ir, jei mišinio dar liko, jį suberkite ant viršaus. 220 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite 40–50 minučių. Patiekdami apšlakstykite kepimo skardoje susidariusiu padažu. Patiekite su mėgstamu garnyru.
Figos espreso glazūroje
Greičiau nei per 10 minučių paruošiamos figos taps ne tik elegantišku šventiniu desertu, bet ir fantastišku priedu prie kitos dienos pusryčių košės.
Paruošimui reikės:
- 2 v. š. maltos kavos;
- 60 ml karšto vandens;
- 500 g šviežių figų;
- 60 g cukraus;
- 0,5 a. š. jūros druskos.
Figos espreso glazūroje gaminimas:
Užpilkite maltą kavą karštu (ne verdančiu) vandeniu. Uždenkite ir palaikykite 5 minutes. Perkoškite per smulkų sietelį ar kavos filtrą. Į dubenį supilkite cukrų, jūros druską ir 2 v. š. kavos koncentrato. Maišykite, kol cukrus ištirps. Figas perpjaukite pusiau, pašalinkite kotelius. Sudėkite į kavos mišinį ir atsargiai išmaišykite, kad tolygiai pasidengtų. Figas sudėkite į keptuvę perpjauta puse žemyn, užpilkite likusį kavos koncentratą ir ant nedidelės kaitros kaitinkite 5–8 minutes, retkarčiais pamaišydami. Sirupui sutirštėjus, figas apverskite perpjauta puse į viršų ir šaukštu apliekite jas sirupu. Patiekite su ledais ar kaip atskirą desertą. Uždengtame inde šaldytuve galima laikyti iki trijų dienų. Skanaus!
Kavavištienaespreso kava
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