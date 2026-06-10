Kiauliena su netikėtu pagardu – be sudėtingo pasiruošimo, puikiai dera su sultinga mėsa

„Iki“ mėsos technologas Vitoldas Fedaravičius sako, kad iešmeliams ypač tinka kiaulienos sprandinė – dėl riebalų intarpų ji kepdama išlieka sultinga, lengvai apskrunda ir gerai sugeria marinato skonį.
„Sprandinė yra vienas dėkingiausių pasirinkimų griliui, nes ją sunkiau perdžiovinti. Svarbu mėsos neperkepti ir kepti ant gerai įkaitinto grilio, kol ji gražiai apskrus, bet išliks minkšta viduje“, – pataria V. Fedaravičius.
Pasak jo, ant grotelių verta kepti ne tik mėsą, bet ir vaisius ar daržoves. Grilinimui puikiai tinka ananasai, persikai, nektarinai ar net arbūzai – kaitra išryškina jų natūralų saldumą, todėl skoniai tampa sodresni.
Egzotiški, bet lengvai pagaminami iešmeliai
„Vaisiai ant grilio labai gerai dera su mėsa, ypač iešmeliuose. Kaitroje jie lengvai karamelizuojasi, tampa saldesni ir suteikia malonų kontrastą sultingai kiaulienai. Svarbu iešmelių neperkepti – pakanka, kad vaisiai lengvai apskrustų, o mėsa liktų sultinga“, – sako V. Fedaravičius.
Norintiems ant grotelių išbandyti ką nors naujo, prekybos tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė siūlo pasigaminti saldžiai sūrių kiaulienos iešmelių su ananasais.
Šiam receptui nereikės sudėtingo pasiruošimo, o daugumą ingredientų nesunku rasti parduotuvių lentynose.
Kiaulienos iešmeliai su ananasais
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Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 30 min. (+ 30 min. marinavimui)
Reikės:
- 600 g kiaulienos sprandinės
- 3 šaukštų barbekiu padažo
- 2 česnako skiltelių
- 2 šaukštų sojų padažo
- 1 nedidelio ananaso
- 1 geltonosios paprikos
- 1 raudonojo svogūno
Kiaulienos iešmelių gaminimas:
Dubenyje sumaišykite barbekiu padažą, sojų padažą ir smulkintą česnaką. Kiaulienos sprandinę supjaustykite kąsnio dydžio gabalėliais, sudėkite į marinatą ir gerai išmaišykite. Uždenkite ir palikite marinuotis bent 30 minučių arba per naktį šaldytuve. Ananasą, papriką ir raudonąjį svogūną supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais. Ant medinių arba metalinių iešmelių pakaitomis verkite marinuotą kiaulieną, ananasą, papriką ir svogūną. Kepkite ant gerai įkaitinto grilio 10–15 minučių, vis pavartydami, kol mėsa gražiai apskrus ir visiškai iškeps. Patiekite su garuose virtais ryžiais, salotomis arba mėgstamomis daržovėmis.
Kiaulienavištienos iešmeliaigrilis
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