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Šaltibarščiai, kuriuos semsite šaukštais: ypatingam skoniui prireiks ne tik druskos ir rūgštelės

2026 m. birželio 10 d. 14:23
Lrytas.lt
Receptas
Kai atrodo, kad gaminant šaltibarščius jau išbandyta viskas, kartais užtenka vos kelių netikėtų akcentų, kad pažįstamas skonis atsiskleistų visiškai kitaip.
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Ši versija išsiskiria subtiliu pikantišku poskoniu — čia svarbų vaidmenį atlieka ne tik klasikinė druska, pipirai ar rūgštelė, bet ir keli ingredientai, kurie pakelia šaltibarščius į naują lygį.
Dalį kefyro pakeiskite gazuotu mineraliniu vandeniu. Skonis taps lengvesnis, gaivesnis, o patys šaltibarščiai — tokie, kad norėsis semti šaukštais dar ir dar.
Reikės:

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  • 800 ml kefyro
  • 200 ml gazuoto mineralinio vandens
  • 300–400 g virtų arba marinuotų burokėlių
  • 2 agurkų
  • 3 virtų kiaušinių
  • saujos krapų
  • saujos svogūnų laiškų
  • druskos pagal skonį
  • žiupsnelio juodųjų pipirų
  • šlakelio citrinos sulčių (jei norisi daugiau rūgštelės)

Šaltibarščių gaminimas:

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Burokėlius sutarkuokite stambia tarka, agurkus smulkiai supjaustykite arba taip pat sutarkuokite. Į dubenį supilkite kefyrą ir mineralinį vandenį — būtent ši gudrybė suteiks šaltibarščiams lengvumo ir gaivos. Sudėkite burokėlius, agurkus, smulkintus krapus ir svogūnų laiškus. Pagardinkite druska, pipirais ir, jei reikia, trupučiu citrinos sulčių. Sudėkite pjaustytus virtus kiaušinius, viską gerai išmaišykite ir bent 20–30 minučių palaikykite šaldytuve.
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