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Greitai raugti agurkai sausuoju būdu: užraugė ryte – per pietus jau ragavo traškius ir sultingus

2026 m. birželio 11 d. 14:14
„Gamink su Audrone“
Receptas
Taip užsimaniau silpnai raugintų agurkėlių, kad ilgai nelaukusi juos ir pasigaminau – sausuoju būdu.
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Vos keli ingredientai, kelios minutės pasiruošimo ir po kelių valandų namai prisipildo gaivaus krapų bei česnakų aromato.
Agurkėliai gaunasi traškūs, sultingi ir puikiai tinka prie mėsos patiekalų, bulvių ar tiesiog kaip greitas užkandis.
Greitai raugti agurkai sausuoju būdu

Marinuotos dešrelės, įdarytos raugintu agurku

Reikės:
  • 5 vnt. trumpavaisių agurkų,
  • 4–5 česnako skiltelių,
  • pundelio šviežių krapų,
  • 1 a. š. druskos

Agurkų gaminimo eiga:

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Agurkus nuploviau, nupjoviau galiukus ir supjausčiau pailgais gabaliukais. Krapus ir česnako skilteles susmulkinau. Į indą sudėjau agurkus, smulkintus krapus, česnakus ir druską. Viską gerai išmaišiau, indą uždengiau ir palikau virtuvėje kelioms valandoms.
Aš agurkus užraugiau ryte, o jau per pietus ragavome gardžių, lengvai raugintų agurkėlių.
P. S. Per naktį palaikyti agurkai įgauna intensyvesnį skonį ir aromatą. Skanaus!
„Gamink su Audrone“
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