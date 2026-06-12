Lietingam savaitgaliui – „Iki“ prognozuojamas nuolaidų lietus: didelės nuolaidos kiaulienai, lašišai, padažams ir dar tūkstančiams prekių

Šviežios šilauogės kainuoja vos 3,69 Eur, o kilogramas „Žemaitijos“ varškės su 43 proc. nuolaida taip pat kainuoja 3,69 Eur. Įvairių rūšių šviežiai kiaulienai taikoma 30 proc. nuolaida, o savaitgalį pirkėjų dar lauks specialūs pasiūlymai arbūzams bei vaivorykštinių upėtakių filė.
„Planuodami savaitės pasiūlymus daug dėmesio skiriame tiems produktams, kuriuos pirkėjai renkasi dažniausiai – šviežiems vaisiams ir uogoms, pieno produktams, mėsai bei kitoms kasdien reikalingoms prekėms. Nors savaitgalis daugelyje regionų nusimato lietingas, turime pasiūlymų kiekvienam orui – nuo šilauogių ir varškės jaukiems pusryčiams namuose iki žuvies, kiaulienos bei grilio pagardų tiems, kurie pasitaikius progai planuos vakarienę lauke.
Kiekvieną savaitę pirkėjams paruošiame daugiau nei 3 tūkst. akcijų ir specialių pasiūlymų, kurie ne tik padeda sutaupyti, bet ir pritaikyti savo meniu bet kokiam orui“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
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Visus savaitės pasiūlymus, nuolaidas ir specialias akcijas galima rasti „Iki“ leidiniuose: https://iki.lt/leidiniai/.
Besiruošiantiems Joninėms – papildomos penktadienio nuolaidos
Dar daugiau sutaupyti verta apsiperkant penktadienį. Su lojalumo kortele arba programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams taikoma net 50 proc. nuolaida. Tokia pati nuolaida suteikiama ir įvairių rūšių kosmetikai bei kūdikių prekėms (nuolaida netaikoma pradinio ir specializuoto maitinimo pieno mišiniams). Net 50 proc. nuolaida kūdikių prekėms pasitaiko itin retai, todėl penktadienį verta pasižymėti kalendoriuje.
„Artėjant Joninėms daugelis jau planuoja susibūrimus su draugais ar šeima, todėl dažniau ieško ir įvairių užkandžių. Traškučiai išlieka vienu populiariausių pasirinkimų tiek iškyloms, tiek vakarojimui gamtoje, todėl penktadienis gali būti puikus metas jais pasirūpinti iš anksto ir kartu gerokai sutaupyti“, – sako G. Kitovė.
Savaitgalio stalui dar daugiau gerų pasiūlymų
Nuo ketvirtadienio pirkėjų laukia ir papildomos savaitgalio nuolaidos, kurios pravers tiek planuojant jaukius pietus namuose, tiek ieškant idėjų vasaros stalui:
- Arbūzai – vos 0,95 Eur/kg. Net jei oras nelepins, arbūzas išlieka vienu populiariausių vasaros pasirinkimų desertams ir užkandžiams.
- Atvėsintų vaivorykštinių upėtakių filė – 42 proc. nuolaida. Su „Iki“ lojalumo kortele arba programėle jų kilogramas kainuoja 10,99 Eur. Puikus pasirinkimas lengviems vasaros pietums ar vakarienei.
- „Grill Party“ marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams – 40 proc. nuolaida. Jei oras vis dėlto leis išsitraukti kepsninę, savaitgalio vakarienę suplanuoti bus dar paprasčiau.
- Padažams, kečupams, krienams, garstyčioms ir prieskoniams – 40 proc. nuolaida. Viskas, ko reikia mėgstamiems grilio skoniams pagardinti.
- Šaldytai produkcijai – 30 proc. nuolaida. Pravartu papildyti šaldiklį mėgstamais produktais ar pasirūpinti atsargomis vasarai.
- „Rokiškio Naminis“ pieno produktams – 20 proc. nuolaida. Gera proga pigiau įsigyti kasdien pamėgtų produktų.
- Pjaustytiems mėsos gaminiams – 20 proc. nuolaida. Patogu tiek greitiems užkandžiams, tiek savaitgalio vaišių stalui.
- Kavos kapsulėms – 30 proc. nuolaida. Kad mėgstamos kavos nepritrūktų nė vieną ilgą savaitgalio rytą.
- Nealkoholiniams vynui, putojančiam vynui, alui ir sidrui – 30 proc. nuolaida. Dar daugiau pasirinkimo vasariškiems susibūrimams.
O kad iš šios savaitės pasiūlymų išsirinkti, ką gardaus pagaminti, būtų lengviau, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi trimis receptų idėjomis.
„Žemaitijos“ varškė 43 proc. pigiau: lietingą savaitgalį išsikepkite purų austrišką varškės suflė su šilauogėmis
Kai kilogramas „Žemaitijos“ varškės kainuoja vos 3,69 Eur, verta išbandyti ir mažiau įprastus receptus. Austrijoje itin populiarus varškės suflė yra lengvas, purus ir nereikalauja daug pastangų, o gardinti jį galima šilauogėmis ar kitomis sezoninėmis uogomis.
Reikės: 250 g varškės, 40 g viso grūdo miltų, 3 kiaušinių, 1 valg. š. vanilinio arba kito cukraus, žiupsnelio druskos, kelių lašų citrinų sulčių, 1 arb. š. tarkuotos citrinos žievelės, sviesto kepimo formai patepti.
Papildomai: 1 kriaušės arba kito sezoninio vaisiaus, 2 valg. š. šilauogių arba kitų uogų. Patiekimui – cukraus pudros (nebūtina).
Gaminame:
Įkaitinkite orkaitę iki 170 °C.
Į dubenį sudėkite visus suflė ingredientus, išskyrus vaisius ir uogas, ir išmaišykite iki vientisos masės.
Nedidelę kepimo formą ištepkite sviestu arba išklokite kepimo popieriumi. Supilkite paruoštą masę.
Kriaušę supjaustykite plonomis skiltelėmis ir lengvai įspauskite į paruoštą masę. Ant viršaus paskirstykite šilauoges arba kitas pasirinktas uogas.
Kepkite apie 30 minučių. Jei norisi, prieš patiekdami pabarstykite cukraus pudra. Šviežiai kiaulienai – 30 proc. nuolaida: nustebinkite svečius kiaulienos iešmeliais su citrininiu ruduoju sviestu
Kai įvairiai šviežiai kiaulienai taikoma 30 proc. nuolaida, savaitgalio planas beveik aiškus. Tačiau vietoj įprastų iešmelių šįkart verta išbandyti kiek netikėtesnį variantą – su citrina, serbentais, kaparėliais ir ruduoju sviestu, kurie sultingai kiaulienai suteikia visiškai naują skonį.
Iešmeliams reikės: 450 g kiaulienos nugarinės, supjaustytos maždaug 2,5 cm kubeliais, 1 arb. š. druskos, 1 valg. š. alyvuogių aliejaus, gražgarsčių arba salotų patiekimui.
Padažui reikės: 60 g nesūdyto sviesto, 60 ml alyvuogių aliejaus, 2 plonai supjaustytų česnako skiltelių, žiupsnelio druskos, 1 arb. š. tarkuotos citrinos žievelės, 1 valg. š. citrinų sulčių, 3 valg. š. serbentų, jei turite, 1 valg. š. kaparėlių, 80 ml skrudintų kedrinių pinijų, 2 valg. š. mėtų.
Gaminame:
Kiaulieną sumaišykite su druska ir, jei įmanoma, palaikykite šaldytuve per naktį. Jei tiek laiko neturite, pasūdykite bent prieš 2 valandas.
Likus valandai iki kepimo, išimkite mėsą iš šaldytuvo. Medinius iešmelius 30 minučių pamirkykite vandenyje, kad kepdami nesudegtų. Tuomet mėsą sumaišykite su alyvuogių aliejumi ir suverkite ant iešmelių.
Padažui keptuvėje ant vidutinės–silpnos kaitros kaitinkite sviestą, kol jis pradės ruduoti ir skleis riešutų aromatą. Supilkite alyvuogių aliejų, sudėkite česnaką ir žiupsnelį druskos.
Po maždaug minutės įmaišykite citrinos žievelę, citrinos sultis, serbentus ir kaparėlius. Kaitinkite apie 2 minutes. Galiausiai įmaišykite kedrines pinijas ir mėtas.
Iešmelius kepkite ant stipriai įkaitinto grilio po minutę iš kiekvienos pusės, kol apskrus. Tuomet sumažinkite kaitrą ir kepkite dar 8–10 minučių, kol mėsa bus iškepusi, bet išliks sultinga.
Prieš patiekdami leiskite iešmeliams 5 minutes pailsėti. Jei norite, patiekite ant gražgarsčių ar salotų mišinio ir apšlakstykite paruoštu padažu.
Kai šilauogės kainuoja vos 3,69 Eur: išsikepkite saldžius prancūziškus skrebučius
Šviežios šilauogės šią savaitę kainuoja vos 3,69 Eur, todėl verta jas įsidėti į pirkinių krepšelį. Šie saldūs prancūziški skrebučiai gali tapti puikiais savaitgalio pusryčiais ar desertu. Juos galima ruošti tiek ant grilio, tiek orkaitėje, todėl receptas pravers nepriklausomai nuo orų.
Reikės: 1 kepalo baltos duonos, 120 ml pieno, 120 ml riebios grietinėlės, 1 arb. š. vanilės ekstrakto, 1 arb. š. cinamono, 60 g smulkintų riešutų, 2 puodelių šilauogių, 6 kiaušinių, klevų sirupo patiekimui.
Gaminame:
Įkaitinkite grilį arba orkaitę iki 180 °C. Dvigubą folijos lakštą patepkite riebalais. Ant jo išdėliokite duonos riekes taip, kad jos šiek tiek persidengtų. Pakelkite folijos kraštus, suformuodami kepimo indą.
Dubenyje išplakite kiaušinius, pieną, grietinėlę, vanilės ekstraktą ir cinamoną. Mišinį tolygiai užpilkite ant duonos.
Pabarstykite riešutais ir vienu puodeliu šilauogių.
Folijos indą dėkite į grilį arba orkaitę. Kepkite apie 20 minučių, kol kiaušinių masė sutvirtės. Jei kepate ant grilio, rinkitės netiesioginę kaitrą ir kepimo metu patikrinkite, ar skrebučiai kepa tolygiai.
Išimkite, palikite 5 minutėms pastovėti, tuomet apibarstykite likusiomis šilauogėmis ir patiekite su klevų sirupu.
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