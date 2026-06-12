Savaitgalį verta užsukti į „Lidl“ – arbūzai, lašiša ir kiti pasiūlymai už gerą kainą

Šį šeštadienį ir sekmadienį visose „Lidl“ parduotuvėse pirkėjų laukia itin patrauklios kainos. Vienu ryškiausių savaitgalio pasiūlymų taps mažieji arbūzai, kurių kilogramas kainuos vos 1,25 Eur. Tai puikus pasirinkimas gaiviam užkandžiui, desertui ar įvairiems vasariškiems patiekalams.
Ieškantiems idėjų pietums ar vakarienei verta atkreipti dėmesį į atlantinės lašišos filė, kuri „Supersavaitgalio“ metu kainuos 12,49 Eur už kilogramą. Lašiša puikiai tinka tiek šiltiems pagrindiniams patiekalams, tiek lengvesniems užkandžiams.
Tarp savaitgalio pasiūlymų – ir kasdieniams patiekalams praversiantys produktai. 82 proc. riebumo „Šeimininkės“ sviestas kainuos vos 0,99 Eur, o „Alesto“ džiovintų slyvų pakuotę bus galima įsigyti tik už 1,29 Eur.
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Pasirūpinus šviežiais ir kokybiškais produktais „Lidl“ parduotuvėse už gerą kainą, belieka mėgautis savaitgaliu ir išbandyti naujus receptus namuose.
Vasaros stalo pažiba: kepta lašiša su arbūzų, fetos ir mėtų salsa
Kartais įspūdingam savaitgalio patiekalui nereikia nei sudėtingų ingredientų, nei ilgų valandų virtuvėje. Šiame recepte dera lašiša ir gaivūs vasaros skoniai, kurie puikiai tinka tiek lengviems šeimos pietums, tiek svečių vaišėms.
4 porcijoms reikės:
800 g–1 kg atlantinės lašišos filė
300 g arbūzo
100 g fetos sūrio
saujelės šviežių mėtų
1 žaliosios citrinos
2 v. š. alyvuogių aliejaus
druskos ir pipirų
Gaminimas:
Lašišą pagardinkite druska, pipirais ir šlakeliu aliejaus. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15–20 minučių, kol žuvis taps minkšta ir sultinga.
Kol lašiša kepa, arbūzą supjaustykite mažais kubeliais. Sumaišykite jį su trupinta feta, smulkintomis mėtomis ir žaliosios citrinos sultimis.
Iškepusią lašišą patiekite su gaivia arbūzų salsa.
Vasaros hitas: arbūzų ir halumio iešmeliai
Vasaros savaitgalį norisi lengvų, spalvingų užkandžių. Arbūzų ir halumio iešmeliai paruošiami per kelias minutes, tačiau atrodo šventiškai ir puikiai tinka tiek šeimos stalui, tiek draugų susibūrimams.
Reikės:
400 g arbūzo
200 g halumio sūrio
saujelės šviežių mėtų
balzaminio acto kremo
Gaminimas:
Arbūzą ir halumio sūrį supjaustykite panašaus dydžio kubeliais. Halumį apkepkite keptuvėje arba grilyje. Ant medinių iešmelių pakaitomis verkite arbūzo ir sūrio gabalėlius.
Papuoškite mėtomis ir prieš patiekdami apšlakstykite balzaminio acto kremu.
Gaivus, spalvingas ir vasariškas užkandis paruoštas. Skanaus!
Ypatingų „Supersavaitgalio“ pasiūlymų ieškokite visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
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