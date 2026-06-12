Vafliai – tiek pusryčiams, tiek ir desertui: vienas paprastas ingredientas lemia jų traškumą ir skonį

„Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pastebi, kad vafliai yra vienas universaliausių kepinių – juos galima pritaikyti tiek pusryčiams, tiek desertui ar net lengvai vakarienei.
Svarbiausia – nebijoti eksperimentuoti su priedais.
Pasak jos, vis daugiau žmonių ieško ne tik greitų, bet ir universalių patiekalų, kuriuos būtų galima lengvai pritaikyti skirtingoms progoms – būtent tokie yra ir vafliai.
„VMG vasara“: gaivūs burgeriai iš vaflių ir vištienos blauzdelių
Sūrūs vafliai su varškės kremu, sūdyta lašiša ir špinatais
Jums reikės:
Vafliams:
- 2 kiaušinių;
- 200 ml pieno;
- 120 g miltų;
- 50 g sviesto;
- žiupsnelio druskos.
Varškės kremui:
- 150 g varškės;
- 2–3 šaukštų graikiško jogurto;
- 1 skiltelės česnako;
- saujos smulkintų krapų arba kitų žolelių;
- druskos, pipirų;
Patiekimui:
- 100 g sūdytos lašišos;
- saujos šviežių špinatų;
- šlakelio citrinos sulčių.
Vaflių gaminimas:
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Kiaušinius išplakite su pienu, įmaišykite ištirpintą sviestą, suberkite miltus ir druską. Išmaišykite iki vientisos tešlos. Kepkite įkaitintoje vaflinėje, kol vafliai taps auksiniai ir traškūs. Varškę sumaišykite su graikišku jogurtu, smulkintu česnaku ir žolelėmis, pagardinkite druska bei pipirais. Ant dar šiltų vaflių tepkite varškės kremą, dėkite lašišą, špinatus ir lengvai apšlakstykite citrinos sultimis.
Saldūs vafliai su braškėmis ir šokoladu
Jums reikės:
- 2 kiaušinių;
- 200 ml pieno;
- 120 g miltų;
- 50 g sviesto;
- 2 šaukštų cukraus;
- žiupsnelio vanilės;
Patiekimui:
- saujos šviežių braškių;
- 50–70 g juodojo arba pieninio šokolado;
- (nebūtina) plakamosios grietinėlės arba jogurto.
Vaflių gaminimas:
Kiaušinius išplakite su cukrumi ir vanile. Įpilkite pieną, įmaišykite ištirpintą sviestą, suberkite miltus ir išmaišykite iki vientisos masės. Kepkite vaflinėje, kol vafliai taps traškūs. Šokoladą ištirpinkite vandens vonelėje arba mikrobangų krosnelėje. Vaflius patiekite su šviežiomis braškėmis, apšlakstykite šokoladu ir, jei norisi, papildykite plakta grietinėle ar jogurtu.