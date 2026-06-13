Krevečių mėgėjams – tikras atradimas: meistras parodė, kaip jas kepti grilyje

Krevečių mėgėjams šis receptas bus tikras atradimas: grilio meistras parodė, kaip jas kepti grilyje.
Krevetės česnakiniame sviesto padaže
Reikės:
Krevetės su kepta cukinija ir morkomis
- 1200 g krevečių be kiauto
- 100 g sviesto
- 4 skiltelės česnako
- 200 ml balto pusiau sauso vyno
- Citrinos sulčių
- 50 g tarkuoto parmezano
- Druskos, pipirų
- Kapotų petražolių
Krevečių gaminimas:
Į indelius sudedame sviestą ir smulkintą česnaką, krevetes.
Pagardiname druska ir pipirais, užpilame baltu vynu ir šlakeliu citrinos sulčių.
Kepame 200–220 °C temperatūroje apie 8–10 minučių, kol krevetės tampa rausvos, o sviestas ima burbuliuoti.
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Ištraukus pabarstome parmezanu, uždedame petražolių. Patiekiame su skrudinta ciabatta arba bagete.
Skanaus!
Video receptą žiūrėkite čia:
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