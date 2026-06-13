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Krevečių mėgėjams – tikras atradimas: meistras parodė, kaip jas kepti grilyje

2026 m. birželio 13 d. 11:34
Receptas
Grilio meistras Kristupas Krivickas kviečia grilyje pasigaminti krevetes česnakiniame sviesto padaže. 
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Krevečių mėgėjams šis receptas bus tikras atradimas: grilio meistras parodė, kaip jas kepti grilyje.
Krevetės česnakiniame sviesto padaže
Reikės:

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  • 1200 g krevečių be kiauto
  • 100 g sviesto
  • 4 skiltelės česnako
  • 200 ml balto pusiau sauso vyno
  • Citrinos sulčių
  • 50 g tarkuoto parmezano
  • Druskos, pipirų
  • Kapotų petražolių

Krevečių gaminimas:

Į indelius sudedame sviestą ir smulkintą česnaką, krevetes.
Pagardiname druska ir pipirais, užpilame baltu vynu ir šlakeliu citrinos sulčių.
Kepame 200–220 °C temperatūroje apie 8–10 minučių, kol krevetės tampa rausvos, o sviestas ima burbuliuoti.
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Ištraukus pabarstome parmezanu, uždedame petražolių. Patiekiame su skrudinta ciabatta arba bagete.
Skanaus! 
Video receptą žiūrėkite čia:
krevetėsgrilisGrilio skanėstai
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