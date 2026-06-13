Vasaros desertas – „Pavlova“ su braškėmis: visi prašys ne tik papildomos porcijos, bet ir recepto

Kartais didžiausią įspūdį palieka ne brangiausi desertai, o tie, kurie iš paprastų ingredientų sukuria ypatingą rezultatą.
Atrodo prabangiai, tačiau paslaptis – paprastumas
„Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pastebi, kad „Pavlova“ jau daugelį metų išlieka vienu mėgstamiausių vasaros desertų. Traški morengo plutelė, purus vidus, švelnus kremas ir šviežios uogos sukuria derinį, kuris patinka tiek vaikams, tiek suaugusiesiems.
Savaitgalio desertas - morkų pyragas
Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai sudėtingas konditerinis gaminys, iš tiesų daugiausia darbo reikalauja tik morengo iškepimas. Visa kita – paprasta ir greita. Be to, Pavlova puikiai tinka tiek šeimos pietums, tiek savaitgalio susibūrimams su draugais ar netikėtai užsukusiems svečiams.
Dar vienas šio deserto privalumas – jis leidžia improvizuoti. Braškes galima keisti avietėmis, mėlynėmis ar kitomis sezoninėmis uogomis, o kremą papildyti vanile, citrinos žievele ar net šiek tiek baltojo šokolado.
Kodėl svečiai visada prašo pakartoti?
Desertų mėgėjai dažnai sutinka, kad geriausi receptai yra tie, kurie sukuria didesnį įspūdį nei pareikalauja pastangų. „Pavlova“ būtent tokia ir yra. Ji atrodo šventiškai, dailiai puošia stalą, o dėl traškaus ir kreminio tekstūrų derinio retai palieka abejingų.
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Jei norisi dar didesnio įspūdžio, „Pavlovą“ verta patiekti aukštose stiklinėse ar desertinėse taurėse. Sluoksniuojant morengą, maskarponės kremą ir braškes, desertas atrodo lyg iš kavinės vitrinos, nors jo savikaina išlieka visai nedidelė.
Norint dar geresnio rezultato, maskarponės kremą rekomenduojama ruošti prieš pat patiekiant, o uogas ant deserto dėti paskutinę akimirką. Taip „Pavlova“ išliks traški, o braškės išsaugos gaivumą ir gražią išvaizdą.
„Pavlova“ su maskarponės kremu ir braškėmis
Jums reikės:
Morengui:
- 4 kiaušinių baltymų;
- 200 g cukraus;
- 1 a. š. kukurūzų krakmolo;
- 1 a. š. citrinos sulčių.
Kremui:
- 2 indelių maskarponės sūrio (500 g);
- 200 ml 30% grietinėlės;
- 2 v. š. cukraus pudros.
Papuošimui:
- 300–400 g šviežių braškių;
- kelių mėtų lapelių.
„Pavlovos“ gaminimas:
Kiaušinių baltymus plakite iki standžių putų. Po truputį berkite cukrų ir plakite, kol masė taps blizgi. Įmaišykite krakmolą ir citrinos sultis. Ant kepimo popieriaus suformuokite maždaug 20–22 cm skersmens apskritimą, viduryje palikdami nedidelę įdubą kremui. Kepkite apie 1 valandą 120 °C temperatūroje. Iškepusį morengą palikite visiškai atvėsti. Grietinėlę išplakite iki standumo. Atskirame dubenyje sumaišykite maskarponę su cukraus pudra, tuomet atsargiai įmaišykite grietinėlę. Ant atvėsusio morengo paskirstykite kremą, gausiai papuoškite braškėmis ir mėtų lapeliais.
Patarimas: jei norite desertą pateikti dar įspūdingiau, morengą sulaužykite gabalėliais ir kartu su kremu bei braškėmis sluoksniuokite aukštose stiklinėse ar taurėse. Taip sukursite elegantišką desertą porcijomis, kuris atrodo lyg iš restorano. Skanaus!
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