Gydytojas atskleidė, kada kepant mėsą gaminasi kancerogenai: svarbiausia vengti vieno dalyko

Kiaulienos sprandinė yra viena dėkingiausių mėsos rūšių vasariškam grilio vakarėliui. Ji yra pakankamai marmuringa – riebalų gyslelės tolygiai pasiskirsčiusios tarp raumenų skaidulų – kad kepant natūraliai drėkintų mėsą iš vidaus. Dėl tos pačios savybės sprandinė puikiai įsisavina marinatus ir pasižymi ryškesniu skoniu.
Kaip kepimui paruošti mėsą, kad ji būtų palankesnė sveikatai?
Nors kiaulienos sprandinę grilio sezonu tautiečiai itin mėgsta, kartais galima išgirsti įvairių nuomonių, ar apskritai mėsos kepimas ant ugnies – palanku sveikatai. „Maximos“ funkcinės mitybos partneris, gydytojas dietologas Edvardas Grišinas dalijasi, kad norint nekenkti organizmui, svarbiausia žiūrėti tai, kaip mėsa yra paruošiama kepimui bei kiek laiko ji būna virš tiesioginės ugnies.
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Sausas mėsos sūdymas. Pasak gydytojo dietologo, vienas sveikatai palankesnių mėsos paruošimo būdų – sausas mėsos sūdymas. Norint kiaulienos sprandinę sausai pamarinuoti, užtenka ją įtrinti druska ir likus 6–24 valandoms iki kepimo palaikyti šaldytuve.
Naudojamos druskos kiekis turėtų būti lygus maždaug 1 proc. sūdomos mėsos svorio, pavyzdžiui, sūdant 500 g kiaulienos sprandinės gabalą reikėtų 5 g druskos.
„Sausas sūdymas padeda mėsai geriau išlaikyti drėgmę, todėl kepdama ji mažiau išsausėja, greičiau apskrunda ir būna trumpiau veikiama aukštos temperatūros. O kuo ilgiau kepama mėsa, tuo daugiau joje gali susidaryti nepageidaujamų ir sveikatai nepalankių junginių, tokių kaip heterocikliniai aminai ar policikliniai aromatiniai angliavandeniliai“, – aiškina E. Grišinas. Gydytojo dietologo įvardijami junginiai – siejami su kancerogeninėmis savybėmis.
Marinavimas rūgštumo turinčiais ingredientais. Jei kiaulienos sprandinę norisi marinuoti suteikiant jai ir daugiau ryškesnių skonių, galima rinktis ir atvirkštinius marinavimo būdus, kuriuose kaip tik – kuo mažiau druskos. Gydytojas dietologas rekomenduoja rinktis marinatus, kurių pagrindą sudarytų kefyras, natūralus jogurtas, citrinų sultys ar kiti rūgštesni ingredientai.
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„Kefyro ar jogurto marinate esanti pieno rūgštis švelniai minkština baltymus, todėl mėsa tampa lengviau virškinama. Marinatai su rūgštimi – citrinos sultimis ar actu – turi antioksidacinį efektą ir mažina heterociklinių aminų susidarymą“, – pasakoja E. Grišinas.
Kepant kiaulienos sprandinę, antioksidacinį poveikį gali suteikti ir tokie prieskoniai kaip: česnakas, rozmarinas, čiobreliai ar paprika. Pasirinkus fermentuotus ingredientus, jie turės sveikatai palankių mikrobiologiškai aktyvių junginių.
Kaip marinuoti mėsą renkasi gydytojas dietologas?
Prekybos tinklo funkcinės mitybos partneris E. Grišinas atkreipia dėmesį, kad visame kiaulienos sprandinės kepimo procese kenksmingiausi yra degantys riebalai. Kadangi sprandinėje jų yra nemažai, kepant svarbu užtikrinti, kad šie nelašėtų tiesiai į ugnį.
„Degantys riebalai gamina policiklinius aromatinius angliavandenilius – cheminius junginius, kurių dalis priskiriami prie potencialiai kancerogeninių medžiagų. Tad sprandinę būtų geriau kepti ant netiesioginės ugnies. Taip pat jos nederėtų sukepti tiek, kad pajuostų paviršius“, – dėmesį atkreipia E. Grišinas.
Vasarą esant progai, gydytojas dietologas ir pats nevengia pasikepti mėsos ant grilio. „Slaptasis“ jo ingredientas yra šviežios žolelės ir česnakas, o svarbiausia – saikas.
„Nors kasdienėje mityboje dažniau renkuosi liesesnius baltymų šaltinius, retkarčiais ant grilio atsiduria ir kiaulienos sprandinė. Tokiais atvejais stengiuosi vengti pernelyg ilgo kepimo, o mėsą derinu su gausiu kiekiu daržovių“, – sako E. Grišinas, pridurdamas, kad kasdienėje mityboje svarbu užtikrinti, jog greta gyvūninės kilmės produktų netrūktų ir augalinių baltymų šaltinių.
Kiaulienos sprandinės šašlykas kefyro marinate
Kad kiaulienos sprandinė būtų tobulo skonio, šiam patiekalui reikės pasiruošti iš vakaro, bet rezultatas laukimą pateisins su kaupu.
Patiekalui reikės:
- 600 g atšaldytos kiaulienos sprandinės be kaulo;
- 500 ml kefyro;
- 2 svogūnų;
- 2 skiltelių česnako;
- 1 a. š. aitriosios paprikos miltelių;
- 2 a. š. druskos;
- maltų juodųjų pipirų, krapų, petražolių, bazilikų (pagal skonį).
Kiaulienos gaminimas:
Kiaulienos sprandinę supjaustykite maždaug 3–4 cm kubeliais ir sudėkite į dubenį. Įmaišykite smulkintas žoleles, druską, pipirus, maltą aitriąją papriką, ketvirčiais arba pusžiedžiais pjaustytus svogūnus ir sutrintas česnako skilteles. Supilkite kefyrą, gerai išmaišykite, uždenkite ir dėkite į šaldytuvą ne trumpiau kaip 12-ai valandų, o geriausia – maždaug parai. Sprandinę – tiek suvertą ant iešmų, tiek sudėtą ant grotelių – vis apversdami kepkite maždaug 15 minučių, kol gražiai apskrus.
Vietnamietiška kiaulienos sprandinė su citrinžole
Šiam sodraus skonio nebrangiam rytietiškam patiekalui kiaulienos sprandinė ypač tinka dėl savybės puikiai sugerti padažų ir marinatų skonius.
Jam pagaminti reikės:
- 800 g atšaldytos kiaulienos sprandinės be kaulo;
- 3 citrinžolės stiebų (baltosios dalies);
- 4 česnako skiltelių;
- 2 v. š. žuvies padažo;
- 1 v. š. sojų padažo;
- 1 v. š. medaus;
- 1 v. š. augalinio aliejaus;
- 1 a. š. mėgstamų Azijos virtuvės prieskonių mišinio.
Kiaulienos sprandinės gaminimas:
Smulkiai sukapokite citrinžolės stiebus. Giliame dubenyje juos sumaišykite su trintomis česnako skiltelėmis, žuvies ir sojų padažais, medumi, aliejumi ir penkių prieskonių mišiniu. Sprandinę supjaustykite maždaug 1 cm storio riekelėmis. Jas sudėkite į dubenį ir kruopščiai išmaišykite, kad gerai pasidengtų marinatu. Uždenkite ir dėkite į šaldytuvą ne trumpiau nei 2 valandoms, geriausiai – per naktį.
Grilį įkaitinkite iki labai aukštos temperatūros. Ne ant tiesioginės ugnies kepkite po 3–5 minutes iš kiekvienos pusės. Nuėmę nuo grilio, mėsai leiskite dar bent 5 minutes pailsėti. Patiekite su virtais ryžiais ir šviežių daržovių salotomis. Skanaus!
Kiaulienagydytojaskancerogenai
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