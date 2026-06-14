Mėgstamą pomidorų sriubą gardina šiuo vaisiumi: neatsivalgomai skanu

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė teigia, kad gazpacho – vienas tų patiekalų, kuriuos verta atrasti būtent dabar.
„Gaspačo“ – tik viena iš daugelio šaltų sriubų tradicijų. Lietuvoje turime šaltibarščius, Rytų Europoje populiari šalta burokėlių sriuba, o Azijoje – šaltos makaronų sriubos. Šaltos sriubos vertinamos ne tik dėl gaivumo. Jose išsaugoma daugiau vitaminų, nes daržovės nėra termiškai apdorojamos. Be to, galima pasigaminti už gerą kainą, nes nereikalauja daug ingredientų“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Ypatingai tinka su lietuviškais pomidorais
Tradicinė Ispaniška sriuba „Gaspačo“
„Gaspačo“ – tradicinė Andalūzijos regiono sriuba, kurios istorija siekia šimtmečius. Iš pradžių tai buvo patiekalas panaudoti per daug prinokusius pomidorus, sausą duoną ir alyvuogių aliejų. Šiandien gazpacho tapo gurmaniškų restoranų meniu dalimi ir socialinių tinklų žvaigžde.
Vasara – trumpas, bet laukiamas lietuviškų pomidorų sezonas. Skirtingai nuo importuotų, kurie dažnai skinami dar neprinokę ir noksta transportuojant, lietuviški pomidorai prinoksta saulėje ir pasiekia parduotuves per trumpiausią laiką.
Rezultatas – intensyvesnis skonis, ryškesnis aromatas ir didesnė maistinė vertė. Prinokusiuose pomidoruose daugiau likopeno – antioksidanto, kuris suteikia jiems raudoną spalvą ir yra siejamas su širdies sveikatos gerinimu.
Pomidorų įvairovė taip pat svarbi. Skirtingos veislės turi skirtingus skonių profilius: avietiniai pomidorai – saldesni ir mėsingesni, vyšniniai – intensyvesnio skonio ir puikiai tinka valgyti šviežius, o geltonieji slyviniai – švelnesni, mažiau rūgštūs. „Gaspačo“ galima ruošti iš vienos veislės arba maišyti kelias – taip gaunamas sudėtingesnis skonis.
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Paruošimo subtilybės
„Gaspačo“ ruošti paprasta, tačiau keletas gudrybių padės pasiekti geriausią rezultatą. Pirma, pomidorai turėtų būti kambario temperatūros arba šiek tiek pašildyti – taip jų skonis intensyvesnis. Tačiau paruoštą gazpacho būtinai reikia atšaldyti bent valandą šaldytuve prieš patiekiant.
Antra, konsistencija – skonio reikalas. Vieni mėgsta visiškai lygų gazpacho, kiti – su daržovių gabaliukais. Trinant blenderiu, dalį daržovių galima atidėti ir supjaustyti smulkiai – taip gaunama įdomesnė tekstūra.
Trečia, svarbu nepamiršti rūgštumo balanso. Pomidorai ir arbūzas – abu gana saldūs, todėl citrinos ar žaliosios citrinos sultys būtinos norint išgauti tą gaivų, ryškų skonį. Vyno actas taip pat tradiciškai naudojamas gazpacho receptuose.
Alyvuogių aliejus – ne tik skoniui, bet ir tekstūrai. Jis suteikia gazpacho aksominę konsistenciją. Geriausia naudoti kokybišką, šalto spaudimo aliejų ir dalį jo įpilti trynimo pabaigoje. „Gaspačo“ galima ruošti iš vakaro – per naktį skoniai susigeria ir sriuba tampa dar skanesnė. Šaldytuve jis išsilaiko 2–3 dienas.
Pomidorų ir arbūzo „Gaspačo“
Jums reikės:
- 500 g lietuviškų pomidorų, (avietinių, vyšninių arba mišinio)
- 300 g arbūzo minkštimo
- 1 vnt. agurko,
- 1 vnt. raudonosios paprikos
- Pusė raudonojo svogūno
- Česnako 1 skiltelė
- Alyvuogių aliejaus, 3 v. š.
- Vyno acto arba citrinos sulčių, 1–2 v. š.
- Druskos, pipirų pagal skonį
- Šviežio baziliko arba mėtų, kelios šakelės
„Gaspačo“ gaminimas:
Pomidorus perpjaukite ir pašalinkite kietąją dalį prie kotelių. Arbūzą supjaustykite kubeliais, pašalindami sėklas. Agurkus nulupkite ir supjaustykite. Papriką išvalykite ir supjaustykite. Svogūną susmulkinkite.
Visas daržoves ir arbūzą sudėkite į blenderį. Įdėkite česnako, įpilkite alyvuogių aliejaus ir acto arba citrinos sulčių. Sutrinkite iki lygios konsistencijos. Jei gazpacho per tirštas, įpilkite šiek tiek šalto vandens. Pagardinkite druska ir pipirais, paragaukite ir, jei reikia, pridėkite daugiau acto ar druskos.
Perkelkite į indą, uždenkite ir atšaldykite šaldytuve bent 1 valandą. Prieš patiekiant išmaišykite ir paskirstykite į dubenis ar stiklines. Ant viršaus išdėliokite smulkintų daržovių, šviežių žolelių ir įlašinkite alyvuogių aliejaus. Patiekite su skrebučiais arba traškia duona. Skanaus!
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