„Greita ir visai skanu. Esu inžinierė-statybininkė, bet patinka ir maistą gaminti.
Dar esu ir diplomuota konditerė-virėja. Nesisavinu laurų, kažkur kažką išgirstu, o po to sau pritaikau.
Aš randu idėją, o po to pagal save ir savo skonį gaminu“, – Lrytas pasakojo ponia Kazimiera.
Bulviniai koldūnai
Koldūnai „greitukai“
Produktai:
- Malta mėsa (paruošta su prieskoniais, svogūnais, česnako skiltelė)
- Kiaušiniai
- Miltai
Koldūnų gaminimas:
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Darau kukuliukus, merkiu į kiaušinių plakinį ir į miltus. Taip – 4 kartus. Ir dedu virti. Darau baltą padažą. Spirginu šoninės su svogūnais.
koldūnailietuviški patiekalaireceptai
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