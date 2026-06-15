MaistasPasigamink

Koldūnai – „greitukai“: vos trys produktai, o skonis pasakiškas (1)

2026 m. birželio 15 d. 14:05
Lrytas.lt
Skaniai gaminti mėgstanti Kazimiera pasidalino savo receptu, kaip paprastai ir greitai pasigaminti naminių koldūnų vos iš trijų produktų.
Daugiau nuotraukų (7)
„Greita ir visai skanu. Esu inžinierė-statybininkė, bet patinka ir maistą gaminti.
Dar esu ir diplomuota konditerė-virėja. Nesisavinu laurų, kažkur kažką išgirstu, o po to sau pritaikau.
Aš randu idėją, o po to pagal save ir savo skonį gaminu“, – Lrytas pasakojo ponia Kazimiera.

Bulviniai koldūnai

Koldūnai „greitukai“
Produktai:
  • Malta mėsa (paruošta su prieskoniais, svogūnais, česnako skiltelė)
  • Kiaušiniai
  • Miltai

Koldūnų gaminimas:

Susiję straipsniai
Tinginių koldūnai: darbo nedaug, o skonis pranoks visus lūkesčius

Tinginių koldūnai: darbo nedaug, o skonis pranoks visus lūkesčius

Kodėl negalima mesti koldūnų į verdantį vandenį: štai kaip juos reikia teisingai virti

Kodėl negalima mesti koldūnų į verdantį vandenį: štai kaip juos reikia teisingai virti (2)

Tiškevičiaus koldūnai su kumpiu ir baravykais: nesigailėsite išbandę šį senovinį receptą

Tiškevičiaus koldūnai su kumpiu ir baravykais: nesigailėsite išbandę šį senovinį receptą

Darau kukuliukus, merkiu į kiaušinių plakinį ir į miltus. Taip – 4 kartus. Ir dedu virti. Darau baltą padažą. Spirginu šoninės su svogūnais.
koldūnailietuviški patiekalaireceptai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.