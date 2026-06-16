Blynai vos per 15 minučių: kartą pabandę su šiuo ingredientu, kepsite kiekvieną dieną

Ir maistingas užkandis, ir puikus patiekalų ingredientas
Gydytojai dietologai pažymi, kad bananai yra puikus maistingas užkandis – juose gausu kalio, magnio, vitaminų C ir B6. Tačiau mėgaujantis jais ypač svarbu prisiminti saiką. Sveikam suaugusiam žmogui jie rekomenduoja per parą neviršyti dviejų bananų normos.
„Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius priduria, kad tautiečiai bananus mėgsta valgyti ne tik vienus – jie puikiai tinka įvairiems konditerijos kepiniams, įvairiems patiekalams. Saldus jų skonis praturtina valgius natūraliu saldumu, o tekstūra – kremiška konsistencija.
Moteris gamina skaniausią bananų duoną Niujorke: pirkėjai iššluoja vos per kelias minutes
Be to, daugumai bananai neatsiejami nuo komfortą teikiančių valgių, pavyzdžiui, bananų blynelių, pieno kokteilių ar duonos.
Bananiniai blynai
Kulinarijos meistrai įsitikinę – kartą pabandę, šiuos vos per 15 minučių pagaminamus, nebrangius bananinius blynelius kepsite ne tik ypatingomis progomis, bet nors ir kiekvieną dieną.
Dviem porcijoms reikės:
Susiję straipsniai
- 4 bananų;
- 250 g kvietinių miltų;
- 400 ml pieno;
- 2 kiaušinių;
- 2 v. š. cukraus;
- 4 a. š. kepimo miltelių;
- 4 v. š. augalinio aliejaus;
- druskos (pagal skonį).
Blynų gaminimas:
Trintuvu sutrinkite tris bananus, sudėkite į gilų dubenį. Įmaišykite kiaušinius, pieną ir aliejų. Nuolat maišydami, supilkite miltus, cukrų, kepimo miltelius ir druską.
Lengvai aliejumi pateptą keptuvę įkaitinkite iki vidutinės temperatūros, šaukštu formuokite blynelius ir kepkite maždaug po 3–5 minutes iš kiekvienos pusės, kol blynai taps auksinės spalvos. Patiekdami ant viršaus griežinėliais užpjaustykite likusį bananą (ar daugiau). Taip pat galima paskaninti klevų sirupu ar mėgstama uogiene.
Sumuštiniai su bananais ir šokoladiniu kremu
Šie skoniu ir paruošimo kaina džiuginantys desertiniai sumuštiniai sužavės ir suaugusiuosius, ir vaikus.
Reikės:
- 3 bananų;
- 12 riekelių pilno grūdo duonos;
- 200 g šokoladinio kremo;
- 200 g nesūdyto sviesto;
- 3 v. š. cukraus ar cukraus pudros.
Sumuštinių gaminimas:
Bananus dubenėlyje sutrinkite ranka, kad masė netaptų pernelyg skysta. Užtepkite ant šešių duonos riekelių. Ant kitų šešių sutepkite šokoladinį kremą. Suvožkite skirtingų skonių riekeles, sumuštinių išorę aptepkite sviestu ir kepkite grilyje po 2–4 minutes iš abiejų pusių, kol lengvai apskrus. Iškepusius sumuštinius apibarstykite cukrumi ar cukraus pudra.
Gaivus bananų-braškių šerbetas
Šis maistingas desertas puikiai atgaivins karštą vasaros dieną arba taps tobulu ir pigiu užkandžiu vakare.
Šerbetui pagaminti reikės:
- 3 bananų;
- 16–20 nedidelių braškių;
- 3 a. š. medaus;
- 100 g graikiško jogurto;
- 1 v. š. citrinos sulčių.
Šerbeto gaminimas:
Visus ingredientus sudėkite į plakiklį ir plakite iki vientisos masės. Išpilstykite į stiklines, papuoškite mėgstamais vaisiais ir uogomis. Skanaus!
Bananaišerbetassumuštiniai
Rodyti daugiau žymių