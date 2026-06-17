Sušiai namuose be jokio sukimo: sušių meistras siūlo pradėti nuo paprastos gudrybės

Sušių populiarumą Lietuvoje rodo ne tik užsakymų kiekis, bet ir įspūdingas jų mastas. „Wolt“ duomenimis, nuo praėjusių metų gegužės iki šių metų gegužės Lietuvoje buvo pateikta virš 300 tūkst. sušių užsakymų.
Sušiai Lietuvoje jau seniai nebėra tik šventinis maistas, sako „Sushi Lovers“ plėtros vadovas ir sušių meistras Tomas Česnys. Pasak jo, klientai Lietuvoje dažniausiai mėgsta daugiau kremiškumo, padažo ar traškumo turinčius suktinukus – kažko, kas patiekalui suteikia aiškų charakterį.
„Lietuvoje sušiai labiau linksta į fusion pusę – skirtingų kultūrų virtuvių derinimą. Žmonės mėgsta didesnius, sotesnius suktinukus, su daugiau įvairių ingredientų, kreminio sūrio, padažų, traškumo. Klientams norisi, kad kiekvienas kąsnis turėtų savitą skonio akcentą“, – sako T. Česnys.
Sušių receptas, kokio dar tikrai nesatę nei matę, nei bandę
Vis tik lyginant lietuviškas sušių valgymo tradicijas su šio patiekalo gimtine Japonija, gimtojoje sušių šalyje jų skoniai gerokai subtilesni. Anot T. Česnio, sušių tėvynėje daug dėmesio skiriama aukštai produktų kokybei – ryžiams, žuviai, ingredientų proporcijoms, siekiant „švaraus“ skonio.
„Būtent todėl kai kurios Lietuvoje paplitusios sušių valgymo praktikos nėra artimos japoniškai tradicijai. Jei Japonijoje atsidurtumėte autentiškame sušių bare, stebėdami vietinius pamatytumėte, kad jie nepadaugina sojų padažo – paliečia jį tik žuvies puse. Ryžiai neturėtų sugerti daug sojos, nes taip prarandamas suktinuko balansas, dėl kurio meistras stengėsi. Taip pat nereikėtų maišyti vasabių į sojų padažą ir nevalgyti imbiero su kiekvienu sušio kąsniu – jis skirtas tik gomuriui „nuvalyti“ tarp skirtingų skonių“, – sako T. Česnys.
Sušiai be sukimo: nuo ko pradėti?
Pasigaminti sušių namuose kur kas paprasčiau nei daugelis greičiausiai įsivaizduoja. Darantiems tai pirmą kartą, T. Česnys siūlo pradėti nuo sušių keksiukų formelėse. Į šį receptą galima įtraukti tiek tradicinius sušių ingredientus, tiek individualiai mėgstamus žuvies ar daržovių derinius, taip pat ir pirmąsias vasaros daržoves, sako meistras.
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„Ridikėliai duoda traškumo ir lengvo aštrumo, svogūnų laiškai – gaivumo, agurkas labai gerai dera su kreminiu sūriu ir lašiša. Svarbiausia daržoves pjaustyti plonai ir gerai nusausinti, kad sušiuose nebūtų per daug drėgmės“, – pataria sušių meistras.
Svarbiausia, pasak jo, ingredientų dėti saikingai. Kitu atveju, sušiai gali sunkiau išlaikyti formą ar pabirti.
Norintiems šį sušių variantą išbandyti namuose, T. Česnys dalijasi paprastu receptu.
6 naminiai sušiams keksiukų formelėse
Reikės:
- 250 g virtų sušių ryžių (apie 100 g nevirtų)
- 2 norio dumblių lapų
- 100 g kreminio sūrio
- 150 g lašišos
- Pusės ilgojo agurko
- 1–2 v. š. sezamo sėklų
- 3–4 v. š. mėgstamo padažo (majonezo, kreminio sūrio padažo arba teriyaki)
- 2–3 ridikėlių papuošimui (nebūtina)
Ryžiams:
- 20 g ryžių acto (pagal proporciją: 500 g nevirtų ryžių reikalingi 100 g acto)
- 1–2 a. š. cukraus
- Ketvirtadalio a. š. druskos
Sušių gaminimas:
Pirmiausia išvirkite ryžius. Juos virkite taip, kaip nurodo gamintojas ant pakuotės. Verdant svarbu nemaišyti ir neatkėlinėti dangčio, virti ant žemos temperatūros.
Kol verda ryžiai, smulkiai susipjaustykite ingredientus, kuriuos naudosite įdarui.
Kai ryžiai išverda leiskite jiems atvėsti. Kad pagreitintumėte vėsimo procesą kartas nuo karto permaišykite. Išvirusius ryžius pagardinkite ryžių actu, trupučiu cukraus ir druskos.
Keksiukų formelę išklokite maistine plėvele (nebūtina, bet taip sušiai lengviau atkibs nuo formelės). Norio lapą galite sukarpyti į 6 lygias dalis. Į kiekvieną formelę dėkite po norio lapo gabalėlį.
Ant jų dėkite ryžių sluoksnį, tada kreminio sūrio, smulkintos lašišos, agurko, šiek tiek sezamo ir padažo. Paruoštus sušių keksiukus dėkite į šaldytuvą 20–30 min. sustingti.
Išėmus sustingusius sušių keksiukus galite papuošti kitomis daržovėmis, pavyzdžiui, plonai pjaustytu ridikėliu. Kaip alternatyvą galite naudoti ir šviežius, ką tik iš daržo nuskintus svogūno laiškus ar krapus. Priedui nepamirškite vasabių, indelio su soja bei trupučio konservuoto imbiero.
Skanaus!
sušisušisjaponiški patiekalai
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