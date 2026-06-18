Ilgametis L. Rimgailės šašlykų receptas: gardžiausią skonį mėsai suteikia ne actas ir ne majonezas

„Šis marinatas mūsų šeimoje gyvuoja jau daug metų. Jis labai paprastas, be sudėtingų priedų, bet būtent dėl to ir patikimas. Mėsai tereikia svogūnų, druskos, pipirų ir gazuoto mineralinio vandens. Tai geras priminimas, kad gardžiam vasaros patiekalui nebūtina išlaidauti – kartais geriausias skonis gimsta iš pačių paprasčiausių ingredientų“, – sako „Rimi“ ambasadorė Liucina Rimgailė.
Kartais geriausi receptai būna patys paprasčiausi
Nors šašlykų marinavimo būdų yra daugybė, klasikiniai sprendimai dažnai išlieka patys patikimiausi. Šiame recepte nenaudojamas actas, majonezas ar sudėtingi prieskonių mišiniai – skonį kuria kokybiška kiaulienos sprandinė, svogūnai, druska, pipirai ir gazuotas mineralinis vanduo. Pastarasis padeda prieskoniams tolygiau pasiskirstyti, o svogūnai mėsai suteikia švelnaus saldumo ir vasariško aromato.
Dieviškas vištienos šašlyko receptas, kurį galėsite išbandyti ir ant grilio, ir namuose
„Svarbu ir tai, kad mėsa būtų supjaustyta gana stambiais gabalais. Tokie gabalėliai kepant ne taip greitai išsausėja, todėl šašlykai išlieka sultingesni. Marinuojant mėsą verta ne tik išmaišyti, bet ir lengvai įtrinti – taip prieskoniai geriau pasiskirsto, o svogūnų sultys susimaišo su mineraliniu vandeniu“, – pasakoja Liucina.
Prie grilio patiekalų puikiai dera šviežios sezoninės daržovės. Jos suteikia lėkštei daugiau spalvų, gaivumo ir padeda subalansuoti sotesnį pagrindinį patiekalą. Prie šašlykų galima patiekti agurkus, pomidorus, ridikėlius, paprikas, salotų lapus, cukinijas ar kukurūzų burbuoles. Tokie priedai ne tik papildo skonį, bet ir leidžia sukurti lengvesnį bei vasariškesnį patiekalą.
Kaip pasiruošti vakarienei be streso?
Planuojant vakarienę lauke verta viską susidėlioti etapais. Mėsą galima užmarinuoti iš anksto ir palikti bent kelioms valandoms ar net per naktį. Daržoves patogu nuplauti, supjaustyti ir laikyti sandariame inde šaldytuve. Toks pasiruošimas leidžia daugiau laiko skirti bendravimui su artimaisiais, o ne darbams virtuvėje.
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Liucinos Rimgailės šeimos šašlykų receptas
Šašlykams reikės:
- 1,5 kg kiaulienos sprandinės;
- 4–5 svogūnų;
- druskos pagal skonį;
- pipirų pagal skonį;
- maždaug stiklinės gazuoto mineralinio vandens.
- Daržovių garnyrui reikės: · 2 paprikų;
- 1 raudonojo svogūno;
- saujos vyšninių pomidorų;
- 2–3 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 1 citrinos arba žaliosios citrinos sulčių;
- druskos pagal skonį;
- pipirų pagal skonį;
- šviežių petražolių, krapų arba mėtų.
Šašlykų gaminimas:
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Kiaulienos sprandinę supjaustykite gana stambiais gabalais. Svogūnus supjaustykite nesmulkiais žiedais. Mėsą ir svogūnus sudėkite į dubenį, pagardinkite druska bei pipirais.
Užpilkite gazuotu mineraliniu vandeniu ir viską gerai išmaišykite, kad prieskoniai bei svogūnų sultys tolygiai pasiskirstytų.
Palikite pasimarinuoti mažiausiai 2 valandas, o dar geriau – per naktį. Kepkite ant grilio arba iešmų, kol mėsa gražiai apskrus ir išliks sultinga.
Daržoves supjaustykite stambesniais gabalėliais, sudėkite į dubenį kartu su vyšniniais pomidorais ir raudonuoju svogūnu.
Apšlakstykite alyvuogių aliejumi bei citrinos arba žaliosios citrinos sultimis, pagardinkite druska, pipirais ir šviežiomis žolelėmis. Viską lengvai išmaišykite ir patiekite prie šašlykų. Skanaus!
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