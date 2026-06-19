Šį virtuvės prietaisą lietuviai vertina labiausiai: vasariški receptai įkvėps jį panaudoti dažniau

Prietaiso savybės atspindi kintančius įpročius
2026 m. pavasarį „Nestlé Baltics“ užsakymu atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų mitybos įpročių tyrimas parodė, kad karšto oro gruzdintuvę turi kas antras namų ūkis – tai yra 51 proc. Net 43 proc. ją naudoja kelis kartus per savaitę, 11 proc. – kasdien. Šie skaičiai, kaip pastebi bendrovės maisto kategorijos vadovė Vilma Kapočienė, ateityje tik augs.
Anot pašnekovės, intensyvioje kasdienybėje patogumo ieškome daugeliu atžvilgių, ne išimtis ir kasdienis maisto gaminimas. Kartu auga dėmesys sąmoningesniems mitybos pasirinkimams. Pavyzdžiui, mėgstami patiekalai ruošiami naudojant mažiau riebalų ar jų visai atsisakant.
Susiję straipsniai
Tai pagrindžia ir kiti tyrimo duomenys. 45 proc. tyrimo apklaustųjų teigė, kad karšto oro gruzdintuvę renkasi norėdami sutaupyti laiko. 43 proc. įvertino paprastą naudojimą. Net 59 proc. – galimybę karšto oro gruzdintuvėje gaminti sveikatai palankesniu būdu. „Nenuostabu, kad daugelyje namų virtuvių visus šiuos poreikius atliepiantis sprendimas taip greitai įsitvirtino,“ – priduria V. Kapočienė.
Ne tik daržovėms, mėsai ar paukštienai
Dar vienas sparčiai populiarėjančios virtuvės technologijos pranašumas – universalumas planuojant meniu. V. Kapočienė šiuo klausimu siūlo išlaisvinti fantaziją ir gaminant karšto oro gruzdintuvėje neapsiriboti vien daržovėmis, mėsa ar žuvimi.
„Galima teigti, kad būtent šie produktai dažniausiai siejami su prietaiso galimybėmis išlaikyti traškią produktų tekstūrą ir sultingą vidų. Visgi jo pritaikymas kur kas platesnis, nesvarbu, ruošiate pagrindinius patiekalus, užkandžius ar atskirus receptų ingredientus“, – akcentuoja ji.
Omletas ar varškėčiai pusryčių stalui, biskvitas desertui, lietuvių mėgstamas keptos duonos užkandis išvykai gamtoje – vos kelios idėjos, kurias ji taip pat siūlo drąsiai patikėti karšto oro gruzdintuvei.
„Žinoma, tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, ruošiant didesnį maisto kiekį šventiniam stalui, didesniam šeimos ar draugų susibūrimui, puikiai pasitarnaus tradicinis gaminimas orkaitėje. Tačiau karšto oro gruzdintuvė išties gali pasitarnauti daugelyje situacijų, kai norisi greitesnio proceso, skoniu nenuviliančio ir sveikatai palankesnio rezultato“, – rekomenduoja ekspertė.
Idealus duetas su prieskonių linija „MAGGI Air Fryer“
Kada, jei ne dabar metas įsitikinti, jog mažiau pastangų ir laiko reikalaujanti karšto oro gruzdintuvė verta tapti kasdiene virtuvės pagalbininke? Juk kiekviena sutaupyta minutė reiškia daugiau laiko vasarai: aktyviam poilsiui gryname ore, renginiams ir kitiems sezoniniams džiaugsmams.
Leistis į gardžius, lengvai įgyvendinamus atradimus kviečiame pasitelkiant specialiai šiam gaminimo būdui sukurtus „MAGGI Air Fryer“ prieskonių mišinius. Karšto oro gruzdintuvėje ruošiamam maistui skirtą asortimentą – žolelių ir tinkamai subalansuotų prieskonių mišinius – „Nestlé“ pristatė viena pirmųjų rinkoje. Baltijos šalyse tai visiška naujiena.
Tam, kad nepristigtumėte įkvėpimo gamindami, dalijamės keliais nesudėtingais receptais, sukurtais žinomo virtuvės šefo Alfo Ivanausko. Tiks ant kasdienio stalo, spontaniškam vakarėliui su draugais terasoje ar net piknikui, pasiruošus ingredientus iš anksto. Skanaus!
Traškūs pasukų šaltibarščiai su agurkais, baltaisiais ridikais ir vasabiais
Porcijos: 4 Paruošimo laikas: 25 min.
Reikės:
- 3 trumpavaisių agurkų
- 100 g baltojo ridiko
- 30 g svogūnų laiškų
- 900 ml raugintų pasukų
- 8 g vasabių pastos
- 2 g druskos
- žiupsnelio maltų juodųjų pipirų
- 10 g mišinio „MAGGI Air Fryer Tex Mex Crispy Chicken“
- Kelių šviežių krapų šakelių
Gaminimas:
1. Agurkus supjaustykite plonais pusžiedžiais. Baltąjį ridiką nulupkite ir supjaustykite labai plonais šiaudeliais. Svogūnų laiškus supjaustykite plonais griežinėliais.
2. Pjaustytą ridiką palaikykite vandenyje 10–15 min., tuomet nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
3. Dubenyje vasabių pastą sumaišykite su keliais šaukštais raugintų pasukų. Supilkite likusias pasukas, pagardinkite druska ir maltais juodaisiais pipirais.
4. Sudėkite agurkus, baltąjį ridiką ir svogūnų laiškus. Lengvai išmaišykite.
5. Šaltibarščius išpilstykite į dubenėlius. Viršų apibarstykite mišiniu „MAGGI Air Fryer Tex Mex Crispy Chicken“, pagardinkite maltais juodaisiais pipirais ir papuoškite krapų šakelėmis.
Patarimas: MAGGI mišiniu apibarstykite prieš pat patiekimą, kad viršus išliktų traškus.
Traškus varškės sūris su pomidorais, medumi ir bazilikais
Porcijos: 2 Paruošimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 3 vidutinių pomidorų
- 20 g mėlynojo svogūno
- 10 ml ypač gryno alyvuogių aliejaus
- 5 ml citrinų sulčių
- Žiupsnelio druskos
- Žiupsnelio maltų pipirų mišinio
- 200 g kepto varškės sūrio su prieskoniais
- 10 ml skysto medaus
- 30 g mišinio „MAGGI Air Fryer Cheesy Crispy Chicken“
- 2–3 papurškimų purškiamo aliejaus
- Kelių šviežių bazilikų lapelių
Gaminimas:
1. Pomidorus supjaustykite skiltelėmis ir išdėliokite lėkštėje.
2. Mėlynąjį svogūną supjaustykite smulkiais kubeliais ir suberkite ant pomidorų.
3. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, citrinų sultimis, pagardinkite druska ir maltų pipirų mišiniu.
4. Keptą varškės sūrį su prieskoniais supjaustykite maždaug 1,5 cm pločio juostelėmis. Kiekvieną juostelę plonai aptepkite skystu medumi ir apibarstykite mišiniu „MAGGI Air Fryer Cheesy Crispy Chicken“.
5. Apipurkškite aliejumi ir kepkite 180 °C karšto oro gruzdintuvėje apie 6–8 min., kol paviršius taps traškus.
6. Iškeptą sūrį išdėliokite ant pomidorų salotų. Papuoškite bazilikų lapeliais.
Tortilijos su jautiena, pomidorų salsa ir braškėmis
Porcijos: 4 Paruošimo laikas: 30 min.
Reikės:
- 220 g brandintos jautienos mentės didkepsnio
- 2–3 papurškimų purškiamo aliejaus
- 20 g mišinio „MAGGI Air Fryer Fajita“
- 150 g vyšninių pomidorų
- ⅓ šalotinio svogūno
- 1 skiltelės česnako
- 5 g šviežių bazilikų
- 5 g šviežių kalendrų
- ½ žaliosios citrinos
- 5 ml alyvuogių aliejaus
- Žiupsnelio druskos
- Žiupsnelio maltų juodųjų pipirų
- 4 mažųjų kvietinių tortilijų
- 70 g braškių
- 60 g marinuotų mėlynųjų svogūnų
- Mėgstamų žalumynų tortilijoms papuošti
Gaminimas:
1. Brandintos jautienos mentės didkepsnį nusausinkite popieriniu rankšluosčiu. Apipurkškite purškiamu aliejumi, tolygiai apibarstykite mišiniu „MAGGI Air Fryer Fajita“.
2. Dėkite kepti į iki 200 °C įkaitintą karšto oro gruzdintuvę ir kepkite 5–6 min., įpusėjus kepimui apverskite. Iškepusią mėsą perkelkite ant lentelės, palikite 4 min. pailsėti, tuomet supjaustykite plonais griežinėliais.
3. Pomidorus supjaustykite nedideliais kubeliais. Šalotinį svogūną, česnaką, bazilikus ir kalendras smulkiai sukapokite. Viską suberkite į dubenį. Pagardinkite citrinos sultimis, alyvuogių aliejumi, druska ir maltais juodaisiais pipirais. Išmaišykite.
4. Tortilijas apskrudinkite sausoje keptuvėje po 30–40 sek. iš kiekvienos pusės. Braškes supjaustykite nedideliais gabalėliais.
5. Ant tortilijų dėliokite pomidorų salsą ir braškes, jautienos griežinėlius bei marinuotus svogūnus.
6. Papuoškite žalumynais ir patiekite su žaliosios citrinos skiltelėmis.