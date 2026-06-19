Šviežių bulvių mėgėjams šį receptą būtina išbandyti: efektingas garnyras tiks prie bet ko

Maždaug du dešimtmečius su „Maxima“ bendradarbiaujančio kooperatyvo „Bulvių namai“ „Bulvių namų“ vadovui R. Grumčiui pirmosios šviežios bulvės savo skonį geriausiai atskleidžia kuo paprastesniuose patiekaluose. Vienas jo paties mėgstamiausių – šviežios bulvės su šaltibarščiais.
„Tiesiog išsivirkite, pasibarstykite krapais, galite uždėti gabalėlį sviesto. Pirmam šviežių bulvių su ką tik pagamintais šaltibarščiais kąsniui niekas neprilygsta. Dar vienas mūsų šeimos labai mėgstamas paprastas patiekalas – bulves 10 minučių apvirti, stikline ar tiesiog ranka lengvai sutraiškyti, maždaug 15 minučių pakepti, apibarstyti prieskoniais ir patiekti su šviežiu kastiniu“, – pataria jis ir dalijasi ir dar dviem nekasdieniškais, bet labai gardžiais, nebrangiais ir greitai pagaminamais bulvių receptais.
Portugališkos bulvės „Batatas a Murro“
Traiškytos bulvės Portugalijoje – tikra klasika. Vienas populiariausių ir nebrangių šios šalies garnyrų yra „Batatas a Murro“.
Reikės:
- 1 kg šviežių lietuviškų bulvių;
- 4–5 v. š. alyvuogių aliejaus;
- 5–6 česnako skiltelių;
- 1 a. š. druskos;
- maltų juodųjų pipirų, smulkintų petražolių ar krapų (pagal skonį).
Bulvių gaminimas:
Bulvių nelupkite – tik gerai nuplaukite ir nusausinkite. Lengvai aptepkite jas alyvuogių aliejumi, sudėkite į kepimo skardą ir 200 laipsnių temperatūros orkaitėje kepkite maždaug 40 minučių, kol didžiausią bulvę bus lengva perverti šakute.
Išėmę iš orkaitės, kiekvieną bulvę lengvai paspauskite stiklinės dugnu ar bulvių grūstuve, kad ji praskiltų ir šiek tiek suplokštėtų, tačiau visiškai nesuirtų. Ant bulvių užbarstykite smulkiai sukapotą česnaką, apibarstykite druska bei mėgstamais prieskoniais ir apšlakstykite likusiu alyvuogių aliejumi. Dėkite atgal į orkaitę ir kepkite dar 10 minučių. Prieš patiekiant galima pabarstyti kapotomis petražolėmis ar krapais.
Bulvių rožės
Estetikos mėgėjams šį receptą tiesiog būtina išbandyti: iš bulvių suformuotos rožės efektingai atrodys tiek kaip garnyras prie bet kokio patiekalo, tiek valgant atskirai.
Joms pagaminti reikės:
- 1 kg šviežių lietuviškų bulvių;
- 120 g šoninės;
- 100 g fermentinio sūrio;
- 2 v. š. alyvuogių aliejaus;
- druskos, pipirų (pagal skonį).
Bulvių gaminimas:
Bulves nuplaukite, nuskuskite ir supjaustykite kuo plonesniais griežinėliais – geriausiai su daržovių pjaustykle. Jei šoninę ir sūrį pirksite ne riekelėmis, juos taip pat kuo ploniau supjaustykite.
Bulvių griežinėlius sudėkite į dubenį, užpilkite aliejumi, norimais prieskoniais ir atsargiai išmaišykite. Ant švaraus paviršiaus (galite naudoti kepimo popierių) sudėliokite maždaug 15–20 griežinėlių ilgio juostas – taip, kad bulvių griežinėliai maždaug per pusę uždengtų vienas kitą. Per vidurį bulvių juostos uždėkite šoninės riekelę, o ant visos bulvių juostos sudėkite sūrio juosteles. Viską atsargiai susukite į spiralę ir dėkite į aliejumi suteptą keksiukų kepimo formelę. Kepkite 180 laipsnių temperatūros orkaitėje maždaug 35 minutes – kol šoninė taps traški, o bulvės gražiai apskrus ir įgaus auksinį atspalvį. Skanaus!
Bulvėsšviežios daržovėsgarnyras
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