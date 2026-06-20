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Agurkų, smidrų ir tuno salotos: tikra vasariška puota

2026 m. birželio 20 d. 12:02
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Ir vėl smidrai? Na, taip, nes jau beveik beveik paskutiniai.... Kurį nors dar rytą išsikepsiu su šonine ir kiaušiniu ir atsisveikinsiu su jais iki kito sezono.
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Vienas iš geriausių sprendimų buvo auginti smidrus patiems. Nusiskini šviežius ir jie auga visada po ranka...
Na, o dabar apie salotas, kurias gaminau pagal maisto tinklaraštininkės Karinos Kulevičienės receptą.
Agurkų, smidrų ir tuno salotos

Tuno salotos

Ingrdientai:
  • 3 agurkai
  • Sauja svogūnų laiškų (dėjau laiškinį česnaką)
  • 1 skardinė tuno
  • Pundelis smidrų
  • Sauja petražolių
  • Sauja krapų
  • Šlakelis alyvuogių aliejaus
  • Žiupsnis druskos
  • Žiupsnis pipirų
  • Žiupsnus česnako miltelių
Padažui:
  • 3 v. š. natūralaus jogurto
  • 2 v. š. alyv. aliejaus
  • Šlakelis citrinos sulčių
  • 1 a. š. grūdėtų garstyčių (naudojau Angliškas garstyčias)
  • 1 skiltelė česnako
  • Apie 100 g feta

Salotų gaminimas:

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Smidrus supjaustome griežinėliais. Keptuvėje įkaitiname aliejų. Suberiame smidrus, pabarstome prieskoniais ir pakepiname keletą minučių. Agurkus supjaustome griežinėliais, žalumynus pasmulkiname, sudedame tuną, smidrus. Padažui skirtus produktus išsukame iki vientisos masės. Salotas maišome su padažu ir ragaujame. Skanaus!
„Kviečiu į virtuvę“
tunassalotossmidrai
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