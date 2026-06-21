MaistasPasigamink

Vasaros skonis pagal A. Ivanauską: iš geltonųjų pomidorų siūlo pasigaminti šį tą gaivaus ir labai skanaus

2026 m. birželio 21 d. 14:37
Alfas Ivanauskas, kulinarinių knygų autorius, virtuvės šefas, prodiuseris
Receptas
Kulinarinių knygų autorius, virtuvės šefas, prodiuseris Alfas Ivanauskas dalinasi receptais iš savo naujausios vasaros knygos „Nerk į skonių vasarą“.
Daugiau nuotraukų (2)
Saulėtas persikų ir geltonųjų pomidorų gaspačas
Gaminimo laikas: apie 20 min.
Reikės (3–4 asm.):

Tradicinė Ispaniška sriuba „Gaspačo“

  • 230 g agurko
  • 500 g geltonųjų pomidorų
  • 300 g prinokusių persikų
  • 30 g mėlynojo svogūno
  • 1 skiltelės česnako
  • 1/2 žaliosios citrinos
  • 110 ml šalto vandens
  • 40 ml ypač gryno alyvuogių aliejaus
  • žiupsnelio druskos
  • žiupsnelio maltų keturių pipirų mišinio
  • 50 g mėgstamų krekerių
  • mėgstamų žalumynų gaspačui papuošti

Gaspačo gaminimas:

Susiję straipsniai
Mėgstamą pomidorų sriubą gardina šiuo vaisiumi: neatsivalgomai skanu

Mėgstamą pomidorų sriubą gardina šiuo vaisiumi: neatsivalgomai skanu

„Gazpacho“ sriuba: skani, gaivi ir greitai pagaminama

„Gazpacho“ sriuba: skani, gaivi ir greitai pagaminama

N. Zeleniūtę ir jos šeimą atgaivina ypatingo skonio ispaniška pomidorų sriuba

N. Zeleniūtę ir jos šeimą atgaivina ypatingo skonio ispaniška pomidorų sriuba (1)

Nuluptą agurką, pomidorus, 250 g persikų ir mėlynąjį svogūną supjaustykite stambesniais gabalėliais.
Viską sudėkite į elektrinį trintuvą. Sudėkite česnaką, įspauskite žaliosios citrinos sulčių, supilkite vandenį ir alyvuogių aliejų. Pagardinkite druska ir maltų keturių pipirų mišiniu.
Trinkite, kol masė taps vientisa ir glotni. Sutrintą sriubą perkoškite per sietelį, kad būtų švelnios ir vientisos tekstūros. Tirštumą reguliuokite įpildami vandens.
Paruoštą gaspačą uždenkite ir palikite šaldytuve bent 30 min., kad sriuba atšaltų. Geriausia palikti per naktį. Prieš patiekdami išmaišykite.
Sriubą išpilstykite į dubenėlius, apibarstykite smulkintais krekeriais. Likusius persikus supjaustykite nedideliais kubeliais ir išdėliokite ant viršaus.
Papuoškite žalumynais.
 
 
 
gaspačasšalta sriubaAlfas Ivanauskas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.