Vasaros skonis pagal A. Ivanauską: iš geltonųjų pomidorų siūlo pasigaminti šį tą gaivaus ir labai skanaus

Saulėtas persikų ir geltonųjų pomidorų gaspačas
Gaminimo laikas: apie 20 min.
Reikės (3–4 asm.):
Tradicinė Ispaniška sriuba „Gaspačo“
- 230 g agurko
- 500 g geltonųjų pomidorų
- 300 g prinokusių persikų
- 30 g mėlynojo svogūno
- 1 skiltelės česnako
- 1/2 žaliosios citrinos
- 110 ml šalto vandens
- 40 ml ypač gryno alyvuogių aliejaus
- žiupsnelio druskos
- žiupsnelio maltų keturių pipirų mišinio
- 50 g mėgstamų krekerių
- mėgstamų žalumynų gaspačui papuošti
Gaspačo gaminimas:
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Nuluptą agurką, pomidorus, 250 g persikų ir mėlynąjį svogūną supjaustykite stambesniais gabalėliais.
Viską sudėkite į elektrinį trintuvą. Sudėkite česnaką, įspauskite žaliosios citrinos sulčių, supilkite vandenį ir alyvuogių aliejų. Pagardinkite druska ir maltų keturių pipirų mišiniu.
Trinkite, kol masė taps vientisa ir glotni. Sutrintą sriubą perkoškite per sietelį, kad būtų švelnios ir vientisos tekstūros. Tirštumą reguliuokite įpildami vandens.
Paruoštą gaspačą uždenkite ir palikite šaldytuve bent 30 min., kad sriuba atšaltų. Geriausia palikti per naktį. Prieš patiekdami išmaišykite.
Sriubą išpilstykite į dubenėlius, apibarstykite smulkintais krekeriais. Likusius persikus supjaustykite nedideliais kubeliais ir išdėliokite ant viršaus.
Papuoškite žalumynais.
gaspačasšalta sriubaAlfas Ivanauskas
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