Konservuoti smidrai: turėsite skanių atsargų net tada, kai šviežių nebelieka

Pasak „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotojos Jolantos Sabaitienės, konservuojant svarbiausia taisyklė išlieka ta pati – rinktis kuo šviežesnius ir kokybiškesnius produktus.
„Kuo šviežesni vaisiai ir daržovės patenka į stiklainius, tuo geresnio rezultato galima tikėtis. Jie geriau išlaiko skonį, aromatą, spalvą ir tekstūrą. Todėl konservavimui visuomet verta rinktis sezonines gėrybes, kurios šiuo metu yra pačios kokybiškiausios ir skaniausios. Birželį dėmesio verta skirti ne tik uogoms, bet ir tokioms sezoninėms daržovėms kaip smidrai. Šiuo metu jie pasižymi geriausiu skoniu ir kokybe, todėl puikiai tinka įvairiems konservams“, – sako J. Sabaitienė.
Tačiau vien kokybiškų produktų neužtenka. Kad konservai sėkmingai išsilaikytų, svarbu tinkamai paruošti ir stiklainius. Prieš pradedant konservuoti juos būtina kruopščiai išplauti ir sterilizuoti. Plovimui puikiai tinka ne tik plovikliai, bet ir paprasčiausia soda. Stiklainius galima palaikyti sodos ir vandens tirpale, o vėliau kruopščiai išskalauti. Dar vienas būdas – naudoti acto ir vandens mišinį. Tuo tarpu sterilizuoti stiklainius galima verdančiame vandenyje arba kaitinant orkaitėje. Švarūs ir tinkamai paruošti stiklainiai yra viena svarbiausių sąlygų, kad konservai sėkmingai išsilaikytų.
Kad Velykos būtų karališkos: kepti smidrai
Braškės, avietės ir abrikosai – vasaros skonis stiklainiuose
Vienos populiariausių konservavimo sezono gėrybių išlieka uogos ir vaisiai. Pasak kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, jos leidžia mėgautis vasaros skoniais gerokai ilgiau nei trunka pats sezonas.
„Braškių uogienės ar konservai jau seniai tapę klasika, tačiau verta išbandyti ir mažiau įprastus variantus. Tiek uogos, tiek kaulavaisiai puikiai dera su įvairiais prieskoniais, todėl galima atrasti vis naujų skonių derinių. O vėliau tokius konservus galima naudoti ne tik pusryčiams ar desertams, bet ir įvairiems kepiniams, ledams ar net gėrimams gardinti“, – sako J. Tamoševičienė.
Jeigu norisi pradėti nuo klasikos, braškių uogienei pagaminti pakaks vos kelių ingredientų.
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„453 g braškių sumaišykite su 50 g cukraus ir 2 arbatiniais šaukšteliais citrinų sulčių. Mišinį užvirinkite ir apie 9 minutes kaitinkite ant nedidelės ugnies. Pabaigoje pagardinkite puse arbatinio šaukštelio vanilės ekstrakto. Taip paruoštuose konservuose išlieka ir uogų gabalėliai, ir natūralus jų skonis“, – sako J. Tamoševičienė.
Tuo tarpu norintiems kiek netikėtesnio skonio ji siūlo pasigaminti aviečių sirupą su prieskoniais.
„1,5 kg šviežių aviečių sumaišykite su 475 ml vandens ir 600 g cukraus, užvirinkite ir virkite 5–7 minutes. Masę sutrinkite ir perkoškite. Į gautas sultis įdėkite cinamono lazdelę, pusę arbatinio šaukštelio muskato riešuto ir 5 gvazdikėlius. Virkite dar 20–30 minučių, kol sirupas sutirštės. Toks sirupas puikiai tinka blynams, vafliams, ledams, desertams ar įvairiems gėrimams gardinti“, – pasakoja J. Tamoševičienė.
Smidrus verta išsaugoti ilgesniam laikui
Nors smidrais dažniausiai mėgaujamasi sezono metu, jie puikiai tinka ir konservuoti. Pasak kulinarijos šefės Jolitos Tamoševičienės, taip galima ilgiau išsaugoti jų skonį ir turėti jų atsargų net tada, kai šviežių smidrų prekyboje jau nebelieka.
„Konservuoti smidrai išlaiko malonų traškumą ir yra labai universalūs. Jie tinka prie sūrių, mėsos patiekalų, sumuštinių ar įvairių užkandžių lentų. O jeigu norisi ryškesnio skonio, verta eksperimentuoti su įvairiais prieskoniais bei aitresniais marinatais“, – sako J. Tamoševičienė.
Norintiems smidrų skonį išsaugoti ilgesniam laikui, J. Tamoševičienė dalijasi laiko patikrintu konservuotų smidrų receptu.
Konservuoti smidrai
Reikės:
- 2–3 kg smidrų;
- 6 puodelių vandens;
- 6 puodelių baltojo acto (5 proc.);
- 6 valgomųjų šaukštų druskos;
- 2 valgomųjų šaukštų konservavimo prieskonių mišinio;
- 1 česnako skiltelės kiekvienam stiklainiui.
Smidrų konservavimas:
Smidrus kruopščiai nuplaukite, nupjaukite sumedėjusius galus. Į sterilizuotus stiklainius dėkite po česnako skiltelę ir sandariai sustatykite smidrus.
Puode užvirinkite vandenį, actą, druską ir konservavimo prieskonių mišinį. Karštu marinatu užpilkite smidrus, palikdami apie 1 cm tarpą iki stiklainio viršaus.
Sandariai užsukite dangtelius ir pasterizuokite 10 minučių. Atvėsinkite ir laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
Prieš ragaujant rekomenduojama palaukti bent savaitę, kad skoniai geriau susigertų.
Abrikosų uogienė su vanile
Tiems, kurie ieško naujų idėjų saldiems konservams, kulinarijos šefė siūlo išbandyti abrikosų uogienę su vanile.
„Jeigu braškių uogienė jau tapusi klasika, verta išbandyti ir abrikosų uogienę su vanile. Abrikosai pasižymi natūraliu saldumu ir aromatu, o vanilė suteikia subtilų papildomą skonio sluoksnį. Tokia uogienė puikiai tinka ne tik pusryčiams, bet ir įvairiems desertams ar kepiniams“, – sako J. Tamoševičienė.
Reikės:
- 1,8 kg prinokusių abrikosų;
- 800 g cukraus;
- 1 didelės citrinos sulčių;
- 1 vanilės ankšties arba 1 a. š. vanilės ekstrakto.
Abrikosų uogienės gaminimas:
Abrikosus nuplaukite, perpjaukite pusiau, išimkite kauliukus ir supjaustykite stambesniais gabalėliais. Sudėkite į didelį puodą, suberkite cukrų, supilkite citrinos sultis ir sudėkite vanilę.
Masę užvirinkite ant vidutinės kaitros, retkarčiais pamaišydami, kad cukrus visiškai ištirptų. Toliau virkite, dažnai maišydami, kol vaisiai sukris, o uogienė sutirštės. Paprastai tai užtrunka apie 30–60 minučių.
Kol uogienė verda, sterilizuokite stiklainius ir dangtelius.
Karštą uogienę supilstykite į sterilizuotus stiklainius, palikdami apie 0,5 cm tarpelį iki viršaus. Sandariai užsukite dangtelius.
Stiklainius 10 minučių pasterizuokite verdančio vandens vonelėje. Išėmę palikite visiškai atvėsti. Laikykite vėsioje, tamsioje vietoje.
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