Nuo arbūzų iki grilio mėsos: „Iki“ pataria, kaip prieš Jonines sutaupyti šventiniam stalui

„Prieš Jonines kasmet fiksuojame vienus didžiausių apsipirkimų. Tikėtina, kad šiandien vakare griliai rusens kone kiekviename kieme, sodyboje ar prie ežero, todėl pirkėjai aktyviai ieško visko, ko gali prireikti šventiniam stalui. Šiuo laikotarpiu ypač išauga mėsos griliui, įvairių užkandžių, gėrimų, vaisių ir daržovių paklausa. Todėl formuodami savaitės pasiūlymus stengiamės atsižvelgti į tai, kas šiuo metu pirkėjams aktualiausia, ir pasirūpinti, kad jie šventei reikalingų, kokybiškų bei šviežių produktų galėtų įsigyti pigiau“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Daugiau idėjų Joninių stalui bei visus savaitės pasiūlymus rasite čia: https://iki.lt/leidiniai/.
Grilio stalo pažiba – kiauliena
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Kad ir kiek naujų grilio madų atsirastų, Joninių stalo centre dažniausiai atsiduria būtent kiauliena. Šią savaitę šviežiai kiaulienos sprandinei be kaulo taikoma 47 proc. nuolaida, todėl jos kilogramas kainuoja tik 3,49 Eur. O kad ant grotelių kepta mėsa būtų dar sultingesnė, verta pasirūpinti ir sviestu. „Šeimininkės“ saldžios grietinėlės sviestui taikoma net 65 proc. nuolaida, todėl jo pakuotė kainuoja vos 0,99 Eur.
„Kepant sprandinę ar kitą mėsą ant grotelių verta po ranka turėti ir sviesto. Jį galima ištirpinti su česnakais bei mėgstamomis žolelėmis ir prieš pat patiekiant aptepti iškeptą mėsą. Taip skonis tampa sodresnis, o mėsa išlieka dar sultingesnė“, – sako „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
Tiems, kurie neturi laiko rūpintis marinatais, verta pasižvalgyti po jau paruoštą grilio asortimentą. „Iki Šefai“ trijų rūšių marinuotai vištienai taikoma 20 proc. nuolaida, trijų rūšių marinuotai kiaulienos sprandinei – 30 proc. nuolaida, o trijų rūšių marinuotiems kiaulienos šonkauliams – 25 proc. nuolaida.
Ruošiantis didesniam susibūrimui verta nepamiršti ir vienkartinių indų bei grilio prekių. Jiems taikoma 30 proc. nuolaida, todėl gera proga iš anksto pasirūpinti anglimis, malkomis, uždegikliais bei kitais reikalingais dalykais.
Vasaros hitai – pomidorai ir arbūzai
Joninių stalas sunkiai įsivaizduojamas ir be šviežių daržovių bei vaisių. Šią savaitę sveriamų pomidorų kilogramas kainuoja vos 0,99 Eur, o arbūzų kilogramas – tik 0,69 Eur.
„Pomidorai yra vienas universaliausių vasaros produktų. Jie puikiai tinka tiek klasikinėms salotoms su svogūnais ir grietine, tiek prie grilyje keptos mėsos. Kai kilogramas kainuoja mažiau nei eurą, verta jų pasiimti daugiau – Joninių vakarą jie nuo stalo dingsta labai greitai“, – sako J. Tamoševičienė.
Kalbėdama apie arbūzą šefė priduria, kad jį verta išbandyti ir kitokiuose deriniuose. Arbūzas puikiai dera su feta ar ožkos sūriu, mėtomis, o lengvas žiupsnelis jūros druskos dar labiau išryškina jo saldumą.
Prie vasariško stalo tiks ir sezoninės daržovės. Fasuotų šviežių lietuviškų bulvių kilogramas kainuoja tik 1,19 Eur, šviežių kopūstų kilogramas – 0,79 Eur, o lietuviškų smidrų 250 g pakuotė kainuoja tik 2,49 Eur.
Ieškantiems įdomesnių skonių prie grilio verta pasižvalgyti ne tik po mėsos skyrių. Prie kepsnių puikiai tiks fermentuotos daržovės „Kimchi“ ar lengvai sūdyti agurkų griežinėliai, kurie gali suteikti stalui daugiau įvairovės. Šią savaitę „Kimchi“ kainuoja vos 1,69 Eur, o agurkų griežinėliai – 2,49 Eur.
O tie, kurie ant grotelių mėgsta čirškinti ne tik mėsą, gali išbandyti ir kepamąjį sūrį. Jam taikoma 23 proc. nuolaida, todėl jo kaina siekia 3,59 Eur.
Joninių vakarui – tikra gėrimų fiesta
Joninių stalas sunkiai įsivaizduojamas be gaivių gėrimų, todėl šią savaitę „Iki“ tęsiasi tikra gėrimų fiesta. Įvairiems vandens, sulčių, gazuotų ir negazuotų gėrimų, energetinių gėrimų, giros bei šaltos kavos pasiūlymams taikomos nuolaidos siekia net 50 proc.
Tarp išskirtinių pasiūlymų – „Coca-Cola“, „Fanta“ ir „Sprite“ gėrimai, kuriems taikoma akcija 1+1, nealkoholinis alus „Kronenbourg Blanc“, kainuojantis vos 0,99 Eur, nealkoholinis gėrimas „Mionetto Aperitivo“, kuriam taikoma 50 proc. nuolaida, taip pat nealkoholinis vynas ir putojantis vynas „Nozeko“, kuriems suteikiama 30 proc. nuolaida.
Dar daugiau sutaupyti padės „Pigintuvas“
Vienu mygtuku aktyvuojami pasiūlymai leidžia kasoje sutaupyti dar daugiau. Šią savaitę tarp ryškiausių „Pigintuvo“ pasiūlymų – „Vilniaus duonos“ mėsainių ir dešrainių bandelės, kurioms taikoma 40 proc. nuolaida. Taip pat verta atkreipti dėmesį į „Suslavičiaus“ kečupą, kurį aktyvavus pasiūlymą galima įsigyti net 50 proc. pigiau. Juk retas grilio stalas apsieina be jo.
Kaip nustebinti svečius, kai arbūzas toks pigus?
Arbūzas dažniausiai atsiduria ant stalo kaip gaivus užkandis ar desertas. Tačiau jį verta išbandyti ir ant grilio – trumpai apkepęs jis įgauna netikėtą skonį ir gali tapti viena labiausiai aptarinėjamų Joninių stalo naujienų.
Reikės: arbūzo, 60 ml medaus, 60 ml laimų sulčių, 1 arb. š. aitriosios paprikos, žiupsnelio druskos, šviežių mėtų.
Medų sumaišykite su laimų sultimis, aitriąja paprika ir druska. Mišiniu aptepkite storesnėmis riekėmis supjaustytą arbūzą ir kepkite ant stipriai įkaitinto grilio maždaug po 2 minutes iš kiekvienos pusės. Patiekite pabarstę mėtomis.
Pigus grilio receptas su kiaulienos sprandine
Kai ant grotelių norisi patikrintos klasikos, sunku suklysti pasirinkus kiaulienos sprandinę. Su keliomis sezoninėmis daržovėmis ji lengvai taps pagrindiniu Joninių vakarienės patiekalu.
Reikės: 1 kg kiaulienos sprandinės, druskos, pipirų, itališkų prieskonių, alyvuogių aliejaus, cukinijų, jaunų lietuviškų bulvių ir pomidorų.
Sprandinę supjaustykite maždaug 2–3 cm storio kepsniais. Iš visų pusių pagardinkite druska, pipirais ir itališkų prieskonių mišiniu. Palikite pasimarinuoti apie valandą kambario temperatūroje.
Ant vidutinio kaitrumo grilio įkaitinkite aliuminio kepimo skardelę arba folijos indą, lengvai pateptą aliejumi. Sudėkite mėsą ir kepkite, vis pavartydami, kol ji taps minkšta ir sultinga.
Šalia ant grotelių iškepkite cukinijas bei iš anksto apvirtas jaunas lietuviškas bulves. Patiekite su pomidorų salotomis.
G. Kitovė primena, kad visus savaitės pasiūlymus, nuolaidas ir specialias akcijas galima rasti „Iki“ leidiniuose, interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje.