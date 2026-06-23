Tobulas Joninių stalas be ilgo planavimo: atradimai griliui ir greitiems užkandžiams iš „Lidl“

Joninių stalas sunkiai įsivaizduojamas be ant žarijų keptų patiekalų. Šventinei vakarienei puikiai tiks šviežia viščiukų ketvirčių mėsa, kuri su „Lidl Plus“ programėle kainuos 3,99 Eur už kilogramą, šviežia kiaulienos mentė už 2,49 Eur bei šviežios kiaulienos ir jautienos dešrelės už 2,99 Eur.
Tiems, kurie nori kuo mažiau laiko skirti pasiruošimui, „Lidl“ siūlo jau marinuotus grilio gaminius. Pirkėjai gali rinktis kaukazietiškame marinate paruoštą kiaulienos sprandinės šašlyką už 5,49 Eur, vištienos šlaunelių mėsos šašlyką su krapais už 4,79 Eur bei virtas kiaulienos dešreles kepimui už 6,49 Eur.
Šviežios daržovės ir vaisiai – lengvesniam Joninių stalui
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Švenčiant Jonines, „Lidl“ kviečia nesukti galvos dėl sudėtingų receptų – kartais šventiškam stalui pakanka kokybiškų produktų, kelių paprastų idėjų ir gero laiko kartu su artimaisiais.
Grilio patiekalų skonį visada praturtina lengvi ir gaivūs garnyrai. Šventinį stalą papildykite lietuviškais trumpavaisiais agurkais, kurių kilogramas kainuos vos 2,29 Eur, salotomis už 0,99 Eur bei vynuoginiais pomidorais tik už 1,49 Eur.
Ieškantys dar daugiau vasariškų skonių galės rinktis avokadus, kuriuos su „Lidl Plus“ programėle bus galima įsigyti už 1,99 Eur, taip pat trešnes tik už 5,49 Eur ir ananasus, kurie kainuos vos 1,19 Eur su „Lidl Plus“ programėle. Šie produktai puikiai tiks tiek salotoms, tiek užkandžių lentoms ar lengviems desertams po sočių Joninių vaišių.
3 greitos idėjos paskutinės minutės Joninių stalui
Greitas užkandis: brusketos su avokadu ir pomidorais
Joninių vakarą tikrai nenorėsite laiko leisti virtuvėje. Būtent todėl verta rinktis paprastus, tačiau skoniu džiuginančius užkandžius. Iš „Lidl“ asortimente šiuo metu siūlomų avokadų ir vynuoginių pomidorų vos per kelias minutes paruošite traškias brusketas, kurios puikiai tiks tiek prie grilio patiekalų, tiek kaip pirmasis užkandis svečiams susirinkus prie stalo.
Reikės:
- 1 prancūziško batono
- 1 avokado
- 200 g vynuoginių pomidorų
- citrinos sulčių
- druskos ir pipirų
Gaminimas:
Prancūzišką batoną supjaustykite riekelėmis ir lengvai paskrudinkite – tai galite padaryti ir ant grilio. Avokadą sutrinkite šakute, pagardinkite citrinos sultimis, druska ir pipirais. Užtepkite ant skrudinto batono, o viršų papuoškite perpjautais pomidoriukais.
Ant grilio keptų dešrelių lavašai
Ant grilio keptų dešrelių lavašai – vienas paprasčiausių sprendimų, kai norisi greitai pamaitinti būrį svečių. „Lidl“ siūlomos šviežios kiaulienos ir jautienos dešrelės, traškus lavašas bei sultingi pomidorai sukuria vasarišką derinį, kuris puikiai tinka iškylai gamtoje ir vakarui prie laužo.
Reikės:
- šviežių kiaulienos ir jautienos dešrelių
- lavašo
- vynuoginių pomidorų
- salotų lapų
- mėlynųjų svogūnų
- garstyčių arba kito mėgstamo padažo
Gaminimas:
Dešreles iškepkite ant grilio. Lavašą trumpai pašildykite ant grotelių.
Į lavašą dėkite salotų lapų, pomidorų, susmulkinto svogūno, dešrelę ir šlakelį padažo. Susukite ir patiekite dar šiltą.
Vasaros desertas: grilyje kepti ananasai
Po sočių Joninių vaišių norisi ir lengvo, tačiau išskirtinio deserto. „Lidl“ siūlomi ananasai yra išties puikus pagrindas netikėtam vasaros desertui – kepami ant grilio jie tampa dar sultingesni, o jų natūralų saldumą papildo lengvas dūmo aromatas. Tokį desertą paruošite vos per kelias minutes, tačiau jis neabejotinai taps vienu ryškiausių Joninių stalo akcentų.
Reikės:
- 1 ananaso
- 1–2 šaukštų medaus
Gaminimas:
Ananasą nulupkite ir supjaustykite storesnėmis riekelėmis, trumpai apkepkite ant grilio po 2–3 minutes iš kiekvienos pusės. Dar šiltas riekeles apšlakstykite medumi ir patiekite kaip desertą.
Skanaus!
Joninių šventei ar iškylai reikalingų prekių galima įsigyti visose 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.