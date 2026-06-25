MaistasPasigamink

Kai norisi kažko lengvo, bet kartu ir sotaus: lengvos vasariškos salotos su kiaušiniu

2026 m. birželio 25 d. 16:13
„Gamink su Audrone“
Receptas
Kai per karščius norisi kažko lengvo, bet kartu ir sotaus, šviežių daržovių salotos su kiaušiniu yra tiesiog tobulas pasirinkimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Jokių įmantrių ingredientų, viskas paprasta, greita ir lengvai pagaminama.
Namuose šios salotos nuo stalo dingsta akimirksniu. Jos puikiai tiks ir vienos, ir kaip gardus garnyras prie vasariškų kepsnių ar kitų patiekalų.
Lengvos vasariškos saloto su kiaušiniu

Gaivios, vasariškos ir sočios cukinijų salotos

Reikės:
  • paprastų salotų lapų,
  • šviežių agurkų,
  • ridikėlių,
  • kietai virtų kiaušinių,
  • šviežių svogūnų laiškų ir krapų,
  • natūralaus jogurto,
  • druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų ( pagal skonį )

Salotų gaminimo eiga:

Susiję straipsniai
Agurkų, smidrų ir tuno salotos: tikra vasariška puota

Agurkų, smidrų ir tuno salotos: tikra vasariška puota

Gaivios salotos vos per 15 minučių: paprasta, maistinga ir sotu

Gaivios salotos vos per 15 minučių: paprasta, maistinga ir sotu

Sočios salotos su vištiena ir smidrais – puiki vakarienės alternatyva

Sočios salotos su vištiena ir smidrais – puiki vakarienės alternatyva

Kietai virtus kiaušinius atvėsinau, nulupkau ir supjausčiau kubeliais. Salotų lapus pasmulkinau, agurkus, ridikėlius supjausčiau plonais griežinėliais, smulkiai sukapojau svogūnų laiškus bei krapus. Visus ingredientus sudėjau į dubenį, pagardinau natūraliu jogurtu, druska, pipirais ir viską gerai išmaišiau. Salotos pagamintos.
„Gamink su Audrone“
salotoskiaušinisreceptai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.