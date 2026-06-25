Kai norisi kažko lengvo, bet kartu ir sotaus: lengvos vasariškos salotos su kiaušiniu

Jokių įmantrių ingredientų, viskas paprasta, greita ir lengvai pagaminama.
Namuose šios salotos nuo stalo dingsta akimirksniu. Jos puikiai tiks ir vienos, ir kaip gardus garnyras prie vasariškų kepsnių ar kitų patiekalų.
Lengvos vasariškos saloto su kiaušiniu
Gaivios, vasariškos ir sočios cukinijų salotos
Reikės:
- paprastų salotų lapų,
- šviežių agurkų,
- ridikėlių,
- kietai virtų kiaušinių,
- šviežių svogūnų laiškų ir krapų,
- natūralaus jogurto,
- druskos ir šviežiai maltų juodųjų pipirų ( pagal skonį )
Salotų gaminimo eiga:
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Kietai virtus kiaušinius atvėsinau, nulupkau ir supjausčiau kubeliais. Salotų lapus pasmulkinau, agurkus, ridikėlius supjausčiau plonais griežinėliais, smulkiai sukapojau svogūnų laiškus bei krapus. Visus ingredientus sudėjau į dubenį, pagardinau natūraliu jogurtu, druska, pipirais ir viską gerai išmaišiau. Salotos pagamintos.