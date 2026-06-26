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Jautienos nugarinė ant iešmo pagal grilio meistrą K. Krivicką: paprasta ir labai skanu!

2026 m. birželio 26 d. 13:01
Jautienos nugarinės gabalai ant iešmo. Paprasta ir labai skanu!
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Produktai:
  • Jautienos nugarinė
  • alyvuogių aliejus
  • kelios česnako skiltelės
  • druska, pipirai

Mėsos gaminimas:

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Mėsą supjaustome. Veriame jautienos nugarinės gabalus ant iešmų. Druską beriame prieš pat kepimą. Kepame virš žarijų, vartydami, kol vidinė temperatūra pasiekia 52°C.
Traukiame, pjaustome.
Šlakstome česnakiniu alyvuogių aliejumi ir pagardiname šviežiai maltais juodaisiais pipirais.
Video receptą žiūrėkite čia:
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