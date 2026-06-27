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Netikras zuikis: tiek šventėms, tiek sotiems šeimos pietums

2026 m. birželio 27 d. 14:20
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Tokiu oru tik orkaitę jungti ir norisi... Ir gaminti netikrą zuikį. 
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Puikiai tiks tiek šventėms, tiek sotiems šeimos pietums. 
Kiaulienos – jautienos zuikis
Produktai:

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  • 700 g kiaulienos – jautienos faršo
  • 1 kiaušinis
  • 1 svogūnas
  • 2 skiltelės česnako
  • Druskos pagal skonį
  • Žiupsnis pipirų
  • 0.5 a. š. saldžios paprikos
  • 1 a. š. maltos mėsos pr
  • Šlakelis aliejaus
  • 2 riekekės batono
  • 200 ml pieno
Patiekimui:
  • Bulvių košės
  • Agurkai
  • Pomidorai

Netikro zuikio gaminimas:

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Svogūną ir česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, pakepiname krptuvėje su šlakeliu aliejaus, kol svogūnas suminkštės. Į kiaulienos – jautienos faršą beriame prieskonius, mušame kiaušinį, sudedame kepintus svogūnus, piene mirkytą batoną. Masę gerai išmaišome. Formuojame „zuikį“. Kepame įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje 45 – 50 min.
„Kviečiu į virtuvę“
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