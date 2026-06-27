Netikras zuikis: tiek šventėms, tiek sotiems šeimos pietums

Puikiai tiks tiek šventėms, tiek sotiems šeimos pietums.
Kiaulienos – jautienos zuikis
Produktai:
„Siurprizas tėčiui“: Kijevo kotletai
- 700 g kiaulienos – jautienos faršo
- 1 kiaušinis
- 1 svogūnas
- 2 skiltelės česnako
- Druskos pagal skonį
- Žiupsnis pipirų
- 0.5 a. š. saldžios paprikos
- 1 a. š. maltos mėsos pr
- Šlakelis aliejaus
- 2 riekekės batono
- 200 ml pieno
Patiekimui:
- Bulvių košės
- Agurkai
- Pomidorai
Netikro zuikio gaminimas:
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Svogūną ir česnaką supjaustome smulkiais gabalėliais, pakepiname krptuvėje su šlakeliu aliejaus, kol svogūnas suminkštės. Į kiaulienos – jautienos faršą beriame prieskonius, mušame kiaušinį, sudedame kepintus svogūnus, piene mirkytą batoną. Masę gerai išmaišome. Formuojame „zuikį“. Kepame įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje 45 – 50 min.
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