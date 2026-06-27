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Vasaros salotos su arbūzu: greitos, gaivios ir labai gardžios
2026 m. birželio 27 d. 20:45
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Spalvomis ir skoniais bandau prisikviesti tikrą vasarą, o ne rudenį vasarą...
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Vasaros salotos
Reikės:
Geltonas arbūzas
Raudonas arbūzas
Šilauogės
Feta sūris
Mėtos
Balzamiko kremas
Salotų gaminimas:
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Supjaustyti arbūzus, susmulkinti sūrį. Visus ingredientus sumaišyti, apšlakstyti balsamiko actu.
„Kviečiu į virtuvę“
salotos
arbūzas
Vasaros meniu