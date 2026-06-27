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Vasaros salotos su arbūzu: greitos, gaivios ir labai gardžios

2026 m. birželio 27 d. 20:45
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Spalvomis ir skoniais bandau prisikviesti tikrą vasarą, o ne rudenį vasarą...
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Vasaros salotos
Reikės:
  • Geltonas arbūzas
  • Raudonas arbūzas
  • Šilauogės
  • Feta sūris
  • Mėtos
  • Balzamiko kremas

Salotų gaminimas: 

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„Kviečiu į virtuvę“
salotosarbūzasVasaros meniu

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