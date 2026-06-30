Paprastą užkandį su šonine pakelsite į kitą lygį: prireiks vos kelių minučių

Kaip tai padaryti be sudėtingo pasiruošimo, pataria lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ receptų idėjų partnerė Simona Lubauskaitė.
Nors traškučiai dažniausiai valgomi tiesiai iš pakelio ar dubenėlio, S. Lubauskaitė sako, kad vos keli priedai juos gali paversti įdomesniu vakarėlio užkandžiu. Svarbiausia pasirinkti tvirtesnius traškučius, kurie išlaikytų priedus ir neprarastų tekstūros.
„Tokie užkandžiai man patinka dėl paprastumo. Kartais nėra nei laiko, nei noro ruošti sudėtingus užkandžius, bet norisi, kad ant stalo būtų kažkas įdomesnio. Traškučius pakelti į kitą lygį galima vos keliais ingredientais – pridėti kumpio, šoninės, marinuotų agurkėlių, kaparėlių, sūrio ar paprasto padažo“, – sako S. Lubauskaitė.
Pasakiško skonio užkandis vos per kelias minutes – pirštus apsilaižys kiekvienas
Pasak jos, tokie užkandžiai geriausiai atsiskleidžia tada, kai lėkštėje ar inde sluoksniuojami skirtingi skoniai ir tekstūros – sūrumas, rūgštelė, traškumas ir kremiškas padažas.
„Svarbiausia, kad kiekviename kąsnyje būtų visko po truputį. Todėl traškučius siūlau ne tiesiog apibarstyti priedais, o sluoksniuoti. Tuomet užkandis būna patogus dalintis, atrodo gausiau ir tampa panašus į vakarėlio patiekalą, o ne tik paprastą užkandį iš pakelio“, – pataria receptų kūrėja.
Traškučiai su vištienos šonine, marinuotais agurkėliais ir krapų padažu
Šis užkandis tiks tiems, kurie mėgsta sūresnius ir gaivesnius derinius. Vištienos šoninė suteikia ryškesnio skonio, marinuoti agurkėliai ir svogūnėliai – rūgštelės, o krapų padažas viską sujungia į vieną.
Reikės:
- bulvių traškučių (grietinės ir svogūnų skonio);
- vištienos šoninės;
- marinuotų agurkėlių ir 1–2 valgomųjų šaukštų jų skysčio;
- marinuotų svogūnėlių;
- 2 valgomųjų šaukštų grietinės;
- saujelės smulkintų krapų;
- kietojo sūrio;
- druskos ir pipirų.
Užkandžio gaminimas:
Vištienos šoninę apkepkite, kol gražiai apskrus – karšto oro gruzdintuvėje tai užtruks apie 9 minutes. Grietinę sumaišykite su druska, pipirais, krapais ir šlakeliu marinuotų agurkėlių skysčio. Lėkštėje arba traškučių pakelyje sluoksniuokite traškučius, vištienos šoninę, agurkėlius, svogūnėlius, padažą ir tarkuotą kietąjį sūrį. Patiekite iškart, kol traškučiai dar traškūs.
Traškučių bokštas su vytinta dešra, agurkėliais ir kietuoju sūriu
Toks užkandis itin paprastai paruošiamas, bet atrodo gausiai, todėl tinka didesniam stalui. Jį galima dėti į didelę lėkštę ar gilesnį indą, kad svečiams būtų patogu dalintis.
Reikės:
- 2 pakelių bulvių traškučių (puikiai tiks aitresni, pomidorų skonio);
- vytintos ispaniškos dešros;
- marinuotų agurkėlių;
- kietojo sūrio.
Užkandžio gaminimas:
Į lėkštę sluoksniuokite traškučius, plonai pjaustytą vytintą dešrą ir marinuotus agurkėlius, užtarkuokite kietojo sūrio. Sluoksnius pakartokite, kad užkandis būtų gausesnis, o skoniai susijungtų kiekviename kąsnyje. Patiekite iškart.
Traškučiai su kumpiu, kaparėliais ir graikiško jogurto padažu
Šis variantas labiau primena įmantresnį sūrų užkandį su gaivia rūgštele. Kaparėliai ir jų skystis padažui suteikia ryškesnio skonio, o parmezanas – sūrumo ir aromato.
Užkandžiui reikės:
- bulvių traškučių (puikiai tiks grybų skonio);
- mėgstamo kumpio;
- kaparėlių ir 3–4 arbatinių šaukštelių jų skysčio;
- parmezano;
- 2 valgomųjų šaukštų graikiško jogurto;
- druskos ir pipirų.
Užkandžio gaminimas:
Graikišką jogurtą sumaišykite su kaparėlių skysčiu, druska ir pipirais. Lėkštėje sluoksniuokite traškučius, kaparėlius, pjaustytą kumpį, padažą ir tarkuotą parmezaną. Sluoksnius pakartokite, o užkandį patiekite iškart, kad traškučiai išliktų tvirti ir traškūs.
užkandisšoninėtraškučiai
Rodyti daugiau žymių