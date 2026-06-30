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Šie agurkėliai tokie skanūs, kad nuo stalo dingo pirmi – pasigailėjo neužraugusi daugiau

2026 m. birželio 30 d. 11:59
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Šie agurkėliai puikiausiai tinka prie grilio patiekalų. Jie tokie skanūs, kad aš net šiek tiek pasigailėjau, kad negaminau jų daugiau.
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Patys pirmutiniai dingo nuo pietų stalo, o tai jau labai geras ženklas.
Porcijos 3 – 4. Užtruksite gaminant iki 10 min.
Saldžiarūgščiai agurkėliai

Marinuotos dešrelės, įdarytos raugintu agurku

Produktai:
  • 1 kg agurkų;
  • 5 v. š. acto (naudojau obuolių, tiks bet kuris, kurį mėgstate);
  • 1 v. š. druskos;
  • 2 v. š. cukraus;
  • 2 skiltelės česnako;
  • 1 a. š. grūdėtų garstyčių;
  • Saujos krapų;
  • Saujos petražolių;
  • 2 v. š. pomidorų pastos;
  • 2 v. š. saldžiarūgščio padažo.

Agurkų raugimas:

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Agurkus nuplauname, galiukus nupjauname ir supjaustome stambesnėmis riekelėmis. Ant agurkų pilame visus reikalingus produktus, smulkintą česnaką ir žalumynus. Gerai išmaišome. Šiek tiek paspaudžiame, kad visi agurkėliai būtų apsemti.
Dedame į šaldytuvą, kad skoniai susidraugautų.
Valgome agurkėlius po paros ar šiek tiek ilgiau. Recepto šaltinis: kulinarinė knyga Karina Kulevičienė „Paprasta gaminti“.
„Kviečiu į virtuvę“
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