Šie agurkėliai tokie skanūs, kad nuo stalo dingo pirmi – pasigailėjo neužraugusi daugiau

Patys pirmutiniai dingo nuo pietų stalo, o tai jau labai geras ženklas.
Porcijos 3 – 4. Užtruksite gaminant iki 10 min.
Saldžiarūgščiai agurkėliai
Marinuotos dešrelės, įdarytos raugintu agurku
Produktai:
- 1 kg agurkų;
- 5 v. š. acto (naudojau obuolių, tiks bet kuris, kurį mėgstate);
- 1 v. š. druskos;
- 2 v. š. cukraus;
- 2 skiltelės česnako;
- 1 a. š. grūdėtų garstyčių;
- Saujos krapų;
- Saujos petražolių;
- 2 v. š. pomidorų pastos;
- 2 v. š. saldžiarūgščio padažo.
Agurkų raugimas:
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Agurkus nuplauname, galiukus nupjauname ir supjaustome stambesnėmis riekelėmis. Ant agurkų pilame visus reikalingus produktus, smulkintą česnaką ir žalumynus. Gerai išmaišome. Šiek tiek paspaudžiame, kad visi agurkėliai būtų apsemti.
Dedame į šaldytuvą, kad skoniai susidraugautų.
Valgome agurkėlius po paros ar šiek tiek ilgiau. Recepto šaltinis: kulinarinė knyga Karina Kulevičienė „Paprasta gaminti“.
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