Šašlykai su saldžia nata: gardus padažas padės mėsai karamelizuotis ir dar labiau išryškins jos skonį

„Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pastebi, kad kiaulienos ir vaisių derinys nėra naujiena pasaulio virtuvėse – kiauliena su obuoliais, ananasais ar slyvų padažu jau seniai laikoma klasikiniu skonių deriniu. Priežastis paprasta: kiaulienos mėsa pasižymi švelniu, neutraliu skoniu, kuris puikiai dera su saldesnėmis natomis.
Šašlykams ypač tinka kiaulienos šoninė – dėl savo riebalų ji išlieka sultinga net kepant ant grilio, o kartu suteikia patiekalui sodresnį skonį nei liesesnės mėsos dalys. Būtent todėl šoninė dažnai pasirenkama, kai norisi intensyvesnio, aromatingesnio šašlyko.
Marinuojant kiaulienos šoninę verta pridėti ir saldumo elementų – medaus, rudojo cukraus ar vaisių sulčių. Tai padeda mėsai gražiai karamelizuotis kepant ir dar labiau išryškina jos skonį.
Paprastai ir greitai: kaip pasigaminti burnoje tirpstantį kiaulienos šoninės šašlyką
Persikų salsa – gaivus vasaros akcentas
Salsa – meksikietiškos kilmės padažas, tradiciškai gaminamas iš pomidorų, svogūnų, aitriosios paprikos ir žolelių. Tačiau vaisių salsa – populiari vasaros variacija, kuri puikiai tinka prie grilio patiekalų.
Persikų salsa ruošiama iš šviežių, sunokusių persikų, kurie smulkiai supjaustomi ir sumaišomi su raudonuoju svogūnu, kalendromis, aitriąja paprika ir citrinos sultimis. Rezultatas – gaivus, šiek tiek aštrus padažas, kuris kontrastuoja su sodria, dūmine kiauliena.
Svarbu naudoti prinokusius, bet dar tvirtus persikus – per minkšti virs į košę, o per kieti neturės to saldaus aromato. Persikus galima šiek tiek pakepti ir ant grilio – taip jie įgaus papildomo dūminio skonio.
Kiaulienos šoninės šašlykui su persikų salsa ir keptu ananasu
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Jums reikės:
- 800 g sausai marinuoto kiaulienos šoninės šašlyko
- 1 vnt. Ananaso
- Persikų salsai:
- 3 vnt. persikų
- Raudonojo svogūno
- Šviežių kalendrų, sauja
- aitriosios paprikos (pagal skonį)
- 1 vnt. žaliosios citrinos sulčių
- Druskos, pipirų
- 1 v. š. Alyvuogių aliejaus
Šašlykų gaminimas:
Paruoškite salsą: persikus supjaustykite smulkiais kubeliais, sumaišykite su smulkintais svogūnais, kalendromis, aitriuoju pipiru, citrinos sultimis, druska ir alyvuogių aliejumi. Palikite šaldytuve, kad skoniai susigerų.
Ananasą nulupkite ir supjaustykite maždaug 2 cm storio žiedais. Marinuotą mėsą suverkite ant iešmų. Gerai įkaitinkite grilį. Šašlykus kepkite ant vidutinio karščio maždaug 12–15 minučių, apversdami kas 3–4 minutes, kol mėsa bus iškepusi ir gražiai apskrus.
Ananaso žiedus kepkite ant grilio 2–3 minutes iš kiekvienos pusės, kol atsiras grilio žymės. Patiekite šašlykus su keptais ananasais ir persikų salsa. Skanaus ir gražios Tėvo dienos!