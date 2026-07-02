Karališkam savaitgaliui – karališki pirkiniai: „Iki“ pataria, kaip prieš Mindaugines sutaupyti daugiausia

„Prieš ilguosius savaitgalius apsipirkimas išauga net kelis kartus, nes žmonės apsiperka ne vienai dienai, o dažniausiai planuoja visas artėjančias laisvas dienas. Vasarą į pirkinių krepšelius pirmiausia keliauja kokybiški grilio produktai – tiek marinuota, tiek šviežia mėsa, šviežios daržovės, sezoniniai vaisiai, įvairūs užkandžiai bei gėrimai. Taip pat matome, kad pirkėjai vis dažniau renkasi produktus, kuriuos galima greitai paruošti ir daugiau laiko skirti ne virtuvei, o artimųjų draugijai. Todėl pasirūpinome, kad svarbiausiems Mindauginių savaitgalio pirkiniams galiotų patrauklūs pasiūlymai ir šventinis stalas būtų gausus, o pasiruošimas jam – paprastesnis“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Daugiau idėjų Mindauginių stalui bei visus savaitės pasiūlymus rasite čia: https://iki.lt/leidiniai/.
Karališkam griliui – kokybiška kiauliena ir šviežios bulvės
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Karaliaus Mindaugo laikais mėsa buvo vienas svarbiausių šventinių vaišių patiekalų. Šiandien Mindauginių savaitgalį be jos taip pat sunku įsivaizduoti.
„Šviežiai kiaulienai nereikia sudėtingo marinato. Pakanka alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų, česnako ir mėgstamų žolelių – rozmarino, čiobrelio ar itališkų prieskonių mišinio. Mėsą verta pamarinuoti bent valandą, todėl šią savaitę, kai šviežiai kiaulienai taikoma 30 proc. nuolaida, puiki proga išbandyti šį paprastą, bet gardų variantą pigiau“, – sako prekybos tinklo „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
Jeigu marinavimui laiko nebeliko, verta rinktis „Grill Party“ asortimentą – jame gausu jau paruoštų gaminių. Pavyzdžiui, kiaulienos šoninės pjausniams pipiriniame marinate taikoma 40 proc. nuolaida, todėl pakuotė su „Iki“ lojalumo kortele kainuoja tik 2,99 Eur.
Prie kiaulienos J. Tamoševičienė rekomenduoja ir ant grotelių keptas lietuviškas bulves. Kai šią savaitę „Clever“ šviežių sveriamų bulvių kilogramas kainuoja vos 0,79 Eur, jos gali tapti nebrangiu ir gardžiu garnyru. Pakanka bulves apšlakstyti alyvuogių aliejumi, pagardinti druska, pipirais bei rozmarinu ir iškepti ant grotelių.
Įspūdinga nuolaida trešnėms, kurios nesinorės praleisti
Jeigu viduramžių stalą dažniausiai puošdavo obuoliai, kriaušės ar miško uogos, šiandien vasaros šventės sunkiai įsivaizduojamos be trešnių ir kaulavaisių. Jie puikiai tinka ne tik kaip užkandis – vis dažniau atsiduria sūrių lentose, papildo gaivias vasariškas salotas ar tampa netikėtu priedu prie grilio patiekalų.
„Trešnes daugelis įpratę valgyti vienas, tačiau jos puikiai dera su brandintais ar minkštaisiais sūriais, gaiviomis vasariškomis salotomis ir net vytintu kumpiu. Tokie deriniai atrodo įspūdingai, tačiau juos paruošti labai paprasta“, – sako J. Tamoševičienė.
Kadangi šią savaitę trešnių kilogramas kainuoja vos 3,99 Eur, puiki proga jas išbandyti ne tik kaip desertą. O sveriamiems persikams, nektarinams ir abrikosams taikoma net 40 proc. nuolaida.
Užkandžių fiesta – ilgam savaitgaliui
Kol ant grotelių čirška mėsa, ant stalo pirmiausia dažniausiai dingsta visai ne ji. Laukiant vakarienės ranka pirmiausia tiesiasi prie dubenėlio traškučių ar kitų užkandžių, kurie puikiai tinka ir ilgesniems vakarojimams terasoje, ir išvykoms į gamtą.
Todėl šią savaitę verta jų atsargomis pasirūpinti iš anksto. Bulvių traškučiams „OHO!“, „Chazz“ bei „Taffel“ traškučiams ir riešutams taikoma net 50 proc. nuolaida. Tuo metu traškučius „Bon Chance“ bei „Lay's“ įsigysite su 40 proc. nuolaida.
Penktadienis – proga papildyti namų atsargas
Prasidėjus ilgiajam savaitgaliui norisi galvoti apie poilsį, o ne prisiminti namuose pasibaigusį skalbiklį ar augintinio maistą. Todėl tik penktadienį gyvūnų prekėms bus taikoma 40 proc[GU1] . nuolaida, o buitinei chemijai – net 50 proc. nuolaida. Taip vienu apsipirkimu bus galima pasirūpinti ne tik šventiniu stalu, bet ir kasdieniais namų poreikiais.
Šeštadienį – nuolaidos tęsis
Vasarą, ypač leidžiant laiką lauke, pirmiausia ištuštėja ne lėkštės, o vandens buteliai. Todėl tik šeštadienį įvairių rūšių gazuotam ir negazuotam vandeniui bus taikoma 40 proc. nuolaida. Taip pat 50 proc. nuolaida galios įvairių rūšių kosmetikai (išskyrus vaikų ir kūdikių) – gera proga papildyti kasdien naudojamų priemonių atsargas.
Savaitgalio prognozė: karališka šventė
O kad ilgasis savaitgalis būtų išties karališkas, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio pirkėjų lauks ir dar daugiau pasiūlymų – nuo vasariškų skanėstų iki kasdienių produktų.
- Trešnės – tik 3,99 Eur/kg. Vasaros skoniui, kurio ant stalo niekada nebūna per daug.
- Įvairių rūšių „Iki Šefai“ pyragams – 20 proc. nuolaida. Kai desertu norisi pasirūpinti be papildomo laiko virtuvėje.
- Įvairių rūšių ledams – 50 proc. nuolaida. Karštai vasaros dienai ir saldžioms akimirkoms po grilio vakarienės.
- Įvairių rūšių marinuotiems vištienos gaminiams ir vištienos šašlykams – 30 proc. nuolaida. Kai savaitgalio planai gimsta spontaniškai.
- Įvairių rūšių sūriams „Džiugas“ – 40 proc. nuolaida. Užkandžių lentoms, salotoms ar grilio patiekalams pagardinti.
- Įvairių rūšių vaisvandeniams – 30 proc. nuolaida. Atsigaivinti per vasaros išvykas ar vakarojant lauke.
- Įvairių rūšių pjaustytiems mėsos gaminiams – 20 proc. nuolaida. Greitam užkandžių stalui ar sumuštiniams.
- Įvairių rūšių šaldytiems koldūnams, virtiniams ir cepelinams – 40 proc. nuolaida. Kai po ilgo savaitgalio norisi greitų pietų.
- Įvairių rūšių makaronams ir užpilamiems makaronams – 25 proc. nuolaida. Greitai vakarienei, kai po ilgo savaitgalio nesinori ilgai suktis virtuvėje.
Kad Mindauginių stalas šiemet įsimintų ne tik dėl geros nuotaikos, bet ir dėl skonių, J. Tamoševičienė siūlo du paprastus receptus, kurie nustebins net dažnai gaminančius.
Trešnės kitaip: vasariškos salotos su feta
Reikės: 1 pakelio salotų mišinio, 2 puodelių trešnių be kauliukų, 1 agurko, ¼ puodelio trupintos fetos, ¼ puodelio smulkintų graikinių riešutų.
Padažui: 1,5 arb. š. garstyčių, 1 valg. š. obuolių acto, ½ puodelio alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų.
Gaminimas:
Salotų mišinį, pjaustytą agurką, perpus perpjautas trešnes, fetą ir graikinius riešutus sudėkite į dubenį. Atskirai išmaisykite garstyčias, actą, alyvuogių aliejų, pagardinkite druska ir pipirais. Užpilkite padažą ant salotų, lengvai išmaišykite ir iškart patiekite.
Net karalius neatsisakytų: medumi glazūruota kiauliena su bulvėmis
Reikės: 4 kiaulienos pjausnių, 1,5 kg šviežių bulvių, 2 valg. š. alyvuogių aliejaus, ryšulėlio smidrų, 3 valg. š. medaus, 3 valg. š. grūdėtųjų garstyčių, 300 ml obuolių sulčių, druskos ir pipirų.
Gaminimas:
Bulves perpjaukite pusiau, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pagardinkite druska bei pipirais ir kepkite iki auksinės spalvos. Likus apie 15 minučių iki kepimo pabaigos ant grilio šalia sudėkite smidrus.
Kiaulieną pagardinkite druska ir pipirais, apkepkite iš abiejų pusių iki gražiai apskrus. Sumaišykite medų su grūdėtosiomis garstyčiomis, supilkite obuolių sultis ir trumpai pakaitinkite, kol padažas šiek tiek sutirštės. Juo aptepkite kiaulieną ir dar kelias minutes pakepkite.
Patiekite su traškiomis bulvėmis, smidrais ir užpilkite likusiu medaus bei garstyčių padažu.
G. Kitovė primena, kad visus savaitės pasiūlymus, nuolaidas ir specialias akcijas galima rasti „Iki“ leidiniuose, interneto svetainėje ir mobiliojoje programėlėje.