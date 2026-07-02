Minkšti, sultingi, ypatingo skonio šonkauliukai: pakaks žinoti kelias gudrybes su vaisiais

„Šonkauliukai yra ta mėsa, kuriai reikia pakankamai laiko. Tuomet rezultatas būna visai kitoks – mėsa tampa minkšta, išlaiko sultingumą ir natūralų skonį. Dėl to šis patiekalas taip dažnai tampa savaitgalio patiekalų favoritų sąraše“, – sako „Rimi“ ambasadorė Nikoleta.
Kiek laiko iš tiesų reikia marinavimui?
Pasak Nikoletos, idealiausia šonkauliukus marinuoti per naktį, tačiau vienos taisyklės nėra – viskas priklauso nuo marinato sudėties. Jei jame daugiau rūgščių ingredientų, pavyzdžiui, citrinos sulčių ar acto, marinavimo laiką galima trumpinti iki 6–8 valandų. Rūgštis greičiau veikia mėsos paviršių, todėl ilgesnis laikas nebūtinai duoda geresnį rezultatą.
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Dar trumpesnio laiko reikia tuomet, kai marinate naudojami vaisiai, pavyzdžiui, kiviai ar ananasai. Juose esantys fermentai veikia kaip natūralūs minkštikliai, todėl pakanka 2–4 valandų. Jei mėsa laikoma ilgiau, jos tekstūra gali tapti per minkšta ir prarasti vientisumą.
„Kai laiko mažiau, verta šonkauliukus supjaustyti po vieną – taip marinatas prasiskverbs greičiau. Jei namuose turite vakuumavimo aparatą, juo taip pat verta pasinaudoti, nes vakuume skoniai į mėsą įsigeria sparčiau“, – pataria ji.
Kodėl vieni šonkauliukai būna sultingi, o kiti – ne?
Anot Nikoletos, geriausią rezultatą duoda lėtas kepimas žemoje temperatūroje. Šonkauliukus verta kepti uždengtus folija ar dangčiu, kad išliktų drėgmė ir mėsa suminkštėtų tolygiai. Tik pačioje pabaigoje temperatūrą galima padidinti arba naudoti grilio funkciją, kad paviršius apskrustų.
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Vienas svarbiausių, bet dažnai pamirštamų žingsnių – nuo kaulų pusės nuimti membraną. Kepant ji kietėja, trukdo marinatui įsigerti ir gali pabloginti galutinę tekstūrą. Ji rekomenduoja prieš tai mėsą apie 20 minučių palaikyti kambario temperatūroje ir nusausinti popieriniu rankšluosčiu – taip plėvelę pašalinti lengviau.
„Dažniausia klaida – per aukšta temperatūra ir per trumpas kepimo laikas. Dar viena klaida – šonkauliukų apvirimas prieš kepimą. Tuomet didelė dalis skonio lieka sultinyje, o mėsa praranda natūralų sultingumą“, – sako ji.
Koks garnyras tinka geriausiai?
Nors prie šonkauliukų dažnai patiekiamos bulvės ar keptos daržovės, Nikoletos favoritas išlieka klasikinės naminės „coleslaw“ salotos. Gaivus kopūstų traškumas ir lengvas rūgštumas puikiai subalansuoja sodresnį mėsos skonį.
Anot jos, taip pat tinka skrudintos bulvių skiltelės, marinuotos daržovės ar ant grilio kepti kukurūzai. Tokie garnyrai leidžia lengvai pritaikyti patiekalą tiek šeimos vakarienei, tiek draugų susibūrimui. O, kad klasikinis šonkauliukų marinatas nenusibostų, ji dalinasi ypatingu azijietišku šonkauliukų receptu.
Lipniems azijietiškiems šonkauliukams jums reikės:
- apie 800 g kiaulienos šonkauliukų
- 4 v. š. šviesaus sojos padažo
- 1 v. š. gochujang pastos (arba aštraus padažo)
- 2,5 v. š. medaus
- 1 a. š. imbiero miltelių
- 4 česnako skiltelių
- 1 v. š. sezamų aliejaus
Glazūrai:
- 1 v. š. medaus
- 1 v. š. šviesaus sojos padažo
- 1/2 v. š. žuvies padažo
- Patiekimui:
- sezamų sėklų
- smulkinto čili
- svogūnų laiškų
Šonkauliukų gaminimas:
1. Pašaliname nuo šonkauliukų membraną (plėvelę kaulų pusėje), aštriu peiliu supjaustome šonkauliukus po vieną ir dedame į indą.
2. Sumaišome visus marinato ingredientus, pilame ant šonkauliukų, gerai visus išmasažuojame bei sandariai uždengę paliekame marinuotis pernakt (ar bent jau 4–5 val).
3. Prieš kepdami šonkauliukus, pusvalandį palaikome kambario temperatūroje. Vienu sluoksniu dėliojame kepimo inde ar ant kepimo popieriumi ištiestos skardos. Sandariai uždengiame dangčiu ar folija ir kepame 145 laipsnių temperatūroje apie 1,5–2 valandas, kol patikrinus šakute bus minkšti.
4. Tuomet prie nuo šonkaulių likusio skysčio pilame medaus, sojos bei žuvies padažo ir apie 5 minutes vis pamaišydami pakaitiname, kol glazūra sutirštės. Ja aptepame vieną šonkauliukų pusę ir sudėję juos vienu sluoksniu, glazūruota puse į viršų, kepame 190 laipsnių kaitrumo orkaitėje su ventiliatoriaus funkcija atidengtus maždaug 5 minutes. Apverčiame, glazūruojame kitą pusę ir grąžiname į orkaitę dar keletui minučių.
5. Iškepusius šonkauliukus, jei norisi, dar pabarstome sezamų sėklomis, smulkintu čili bei svogūnų laiškais. Patiekiame su „coleslaw“ salotomis ar kitais norimais garnyrais.
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