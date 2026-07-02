Tobulas receptas sotiems pusryčiams: omletui ypatingo skonio suteiks vienas produktas

„Kviečiu į virtuvę“ tinklaraščio autorė siūlo pasigaminti omletą su pievargrybiais ir daržovėmis.
Omletas su pievagrybiais ir daržovėmis (kale kopūstu)
Produktai:
Prancūziškas omletas, kokio dar neragavote – parodė, kaip jį pasigaminti
- 2 kiaušiniai (naudojau ančių);
- Šlakelis pieno;
- Žiupsnis kiaušinių pr.;
- Žiupsnis persilado pr.;
- Žiupsnis druskos;
- Šlakelis alyvuogių aliejaus;
- 2 rudieji pievagrybiai;
- 1 kale kopūsto lapas;
- Saujelė vyšninių pomidorų;
- ¼ paprikos.
Omleto gaminimas:
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Kiaušinius išplakame su prieskoniais, pienu ir druska. Papriką supjaustome kubeliais, pievagrybius riekelėmis, pomidorus ir kale lapus pasmulkiname. Keptuvėje įkaitiname aliejų. Sudedame paprikos ir pievagrybius gabalėlius. Pakepiname keletą minučių. Sudedame kale lapus, užpilame kiaušinio plakiniu, sudedame pomidorų gabaliukus. Kepame ant silpnos kaitros, keptuvę uždengę dangčiu, kol omleto viršus sutvirtės.
omletaspusryčiaikiaušinienė
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