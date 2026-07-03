Fantastiškai skanus ir super sveikas „vieno puodo“ patiekalas: visi įvertins šio apkepo galią

Kiekviena diena yra tinkama, kuomet norisi sočiai ir sveikai ar atėjo laikas mažumėlę atsipūsti nuo mėsos (o tas laikas, pas mus lietuvius, ateina per retai). Beja, geriausia šio patiekalo dalis ir yra ta, kad jį valgydami mėsos tikrai nepasigesite, nes baklažanai savo tekstūra bei skoniu visiškai kompensuoja šią „netektį“.
Iš pradžių aš ne iki galo pasitikėjau apkepo galia, todėl dažniausiai jį tiekdavau kaip garnyrą prie keptos vištos krūtinėlės arba baltos žuvies, bet vieną dieną, net nepamenu dėl kokių mistinių priežasčių, nusprendžiau, kad jokių priedų čia nereikia. Na, sąmyšio vaikams tai tikrai sukėliau, nes kaip čia taip: „tikrai jokios mėsytės ir net jokios žuvytės šalia nebus??? Kodėl tu taip nusprendei? ir t.t.“.
Vis tik, mamos bravūrą šeima išgyveno ir vienbalsiai nusprendė, kad prie šio patiekalo tikrai nieko netrūksta. Taigi, labai kviečiu išbandyti naują receptą ir ne tik tam, kad įsitikintumėte, jog vegetariški patiekalai gali būti neapsakomai skanūs, bet ir tam, kad savo racioną paįvairintumėte itin sveikomis (nors ir nelabai madingomis) kruopomis bei daržovių gausa.
Cukinijų apkepas: puikus skonis nustebins net ir mėsos gerbėjus
O dabar truputėlį plačiau apie vienas iš seniausių bei sveikiausių kruopų pasaulyje. Sorose itin didelis kiekis B grupės vitaminų (didžiausias iš visų kruopų), vitamino E, geležies, magnio, cinko bei vario. Jose nėra glitimo ir yra lengvai virškinamos, bet tuo pačiu ilgai išlaiko sotumo jausmą (dėka didelio skaidulų kiekio).
Soros pasižymi šarminiu poveikiu, tad reguliuoja ir rūgštingumo kiekį organizme. Ir maža to, nors labai vertingos, tai yra labai pigios kruopos, kas tikrai nėra paskutinėje vietoje. Na, o apie visų daržovių naudą šį kartą jau nesiplėsiu, manau, pakaks paties fakto, jog jų čia daug ir įvairių.
Nenumokite ranka į šį neapsakomai gerą receptą ir būtinai pasigaminkite daržovių apkepą su sorų kruopomis bei apskrudusiu, tįstančiu sūriu – pažadu, kad nepasigailėsite ir kartosite dar ne kartą (Įkvėpimo šaltinis: www.kwestiasmaku.com).
Skanaus!
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Ingredientai:
- 2 vidutinio dydžio baklažanų (bendras svoris apie 600g.)
- 1 didesnės cukinijos (apie 400g.)
- 1 didelės raudonos paprikos
- 1 didesnio pomidoro (apie 230g.)
- 1 didesnio svogūno
- 2 didelių česnako skiltelių
- 100 g. sorų kruopų
- 200 ml. pomidorų tyrės „Passata“
- 250 ml. daržovių arba vištienos sultinio iš kubelio
- 2 šaukštų smulkiai supjaustytų plačialapių petražolių lapelių
- 150 g. tarkuoto mocarelos sūrio
- 5 šaukštų alyvuogių aliejaus druskos,
- šviežiai maltų juodųjų pipirų
Prieskonių mišiniui:
- 0,5 arbatinio šaukštelio džiovinto raudonėlio (oregano)
- 0,5 arbatinio šaukštelio džiovinto čiobrelio
- 0,5 arbatinio šaukštelio džiovinto baziliko
- 0,5 arbatinio šaukštelio džiovinto rozmarino
- 1 arbatinio šaukštelio maltos saldžiosios paprikos
- 0,5 arbatinio šaukštelio džiovintų čili dribsnių (jeigu nemėgstate aštriai, praleiskite)
- 0,5 arbatinio šaukštelio maltos ciberžolės
- 0,5 arbatinio šaukštelio cukraus
Apkepo gaminimo eiga:
Orkaitę įkaitinkite iki 220“C. Dvi kepimo skardas išklokite kepimo popieriumi. Baklažanus bei cukiniją nuplaukite, nupjaukite galus ir baklažanus perpjaukite išilgai į 4 dalis, o cukiniją į 3–4 (priklauso nuo storio). Mažiausias dalis (kraštines su odele) perpjaukite išilgai per pusę, didesnes padalinkite į 3 dalis ir supjaustykite didesniais kubeliais. Į vieną skardą suberkite supjaustytus baklažanus, o į kitą cukiniją. Daržoves apibarstykite druska bei pipirais. Ant baklažanų užpilkite 2 šaukštus alyvuogių aliejaus, ant cukinijos 1 šaukštą ir viską gerai išmaišykite.
Abi skardas šaukite į įkaitintą orkaitę (baklažanus į viršutinę orkaitės dalį) ir nemaišydami kepkite 15 minučių. Praėjus laikui, ištraukite skardas iš orkaitės, išmaišykite ir abi skardas šaukite atgal. Baklažanus kepkite apie 10 minučių, kol gražiai apskrus ir šiek tiek karamelizuosis. Cukiniją kepkite apie 12 minučių, kol švelniai apskrus ir išėmę baklažanus perkelkite ją viršutinę orkaitės dalį.
Iškeptas daržoves sudėkite į vieną didelę lėkštę ar skardelę ištiestą rankšluostiniu popieriumi, kad sugertų riebalų perteklių. Sorų kruopas suberkite į dubenėlį ir kelis kartus išskalaukite šiltame vandenyje (kad neliktų kartumo). Kruopas suberkite į labai tankų sietelį (kad neiškristų pro skylutes) ir palikite, kad nuvarvėtų vandens perteklius. Į vieną dubenėlį suberkite smulkiai supjaustytą svogūną bei česnakus. Į antrą vidutinio dydžio kubeliais papriką, o į trečią nedideliais kubeliais supjaustytą pomidorą. Ketvirtame dubenėlyje išmaišykite visus prieskonių mišiniui skirtus ingredientus.
Orkaitę įkaitinkite iki 200'C. Į puodą įpilkite 2 šaukštus aliejaus ir įkaitinkite ant vidutinės aukštos ugnies. Į įkaitintą puodą suberkite svogūną su česnakais ir dažniau maišydami kepkite apie 2–3 minutes, kol suminkštės ir švelniai pagels (neapskrudinkite). Tuomet, suberkite papriką ir dažnai maišydami kepkite apie 3–4 minutes.
Ant paprikų sudėkite supjaustytą pomidorą bei prieskonių mišinį, pagardinkite druska, pipirais ir nuolat maišydami kepkite apie 2 minutes, kol pasklis prieskonių aromatas. Į puodą sudėkite keptus baklažanus su cukinija, išmaišykite ir kepkite apie 1 minutę. Ant viršaus suberkite sorų kruopas, supilkite pomidorų tyrę su sultiniu ir viską išmaišę užvirkite.
Galiausiai suberkite smulkintas petražoles, išmaišykite ir paragaukite ar netrūksta druskos. Puodą uždenkite dangčiu (jeigu nesate tikri ar dangtis visiškai sandarus, tuomet prieš uždengiant patieskite didesnį nei puodo skersmuo kepimo popieriaus lakštą ir tik tuomet uždenkite), pašaukite į iki 200'C įkaitintą orkaitę ir kepkite 30 minučių. Praėjus laikui išimkite puodą iš orkaitės, nuimkite dangtį ir padidinkite orkaitės temperatūrą iki 220'C.
Apkepo viršų (tik jokiu būdu nesugalvokite jo maišyti) tolygiai apibarstykite tarkuotu mocarelos sūriu ir šaukite atgal į orkaitę 6–8 minutėm, kol sūris išsilydys ir gražiai apskrus. Iškeptą apkepą su visu puodu neškite į stalą ir iš karto tiekite, kol sūris neatvėso ir yra tąsus. Skanaus!