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Karštas sluoksniuotos tešlos užkandis su smidrais ir sūriu: neatsivalgomas

2026 m. liepos 3 d. 17:48
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
Kol smidrų sezonas dar nepasibaigė... Karštas sluoksniuotos tešlos užkandis su smidrais ir sūriais.
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Reikės:
  • Sluoksniuota tešla (naudojau 3 lapelius)
  • 9 smidrai
  • 100 g feta
  • 100 g mocarela sūrio
  • Saujelė kietojo sūrio
  • Kiaušinis, patepti
  • Saujelė sezamo sėklų, pabarstyti
  • Šiek tiek laiškinio česnako

Užkandžio gaminimas:

Kad Velykos būtų karališkos: kepti smidrai

Sluoksniuotos tešlos kraštus įpjauname, vidų subadome šakute. Dedame po 3 smidrus ant kiekvieno sluoksniuotos tešlos lapo.
Feta sūrį sutrininame, mocarelą suplėšome, kietąjį sūrį sutarkuojame. Visus sūrius sumaišome.
Juos beriame ant sluoksniuotos tešlos ir smidrų. Kiaušinio plakiniu patepame tešlos kraštelius.
Kepame gerai įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje 20 – 25 min, kol tešla gražiai apskrus ir iškeps. Užkandį pabarstome smulkintais laiškiniais česnakais.
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„Kviečiu į virtuvę“
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