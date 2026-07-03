Karštas sluoksniuotos tešlos užkandis su smidrais ir sūriu: neatsivalgomas

Reikės:
- Sluoksniuota tešla (naudojau 3 lapelius)
- 9 smidrai
- 100 g feta
- 100 g mocarela sūrio
- Saujelė kietojo sūrio
- Kiaušinis, patepti
- Saujelė sezamo sėklų, pabarstyti
- Šiek tiek laiškinio česnako
Užkandžio gaminimas:
Kad Velykos būtų karališkos: kepti smidrai
Sluoksniuotos tešlos kraštus įpjauname, vidų subadome šakute. Dedame po 3 smidrus ant kiekvieno sluoksniuotos tešlos lapo.
Feta sūrį sutrininame, mocarelą suplėšome, kietąjį sūrį sutarkuojame. Visus sūrius sumaišome.
Juos beriame ant sluoksniuotos tešlos ir smidrų. Kiaušinio plakiniu patepame tešlos kraštelius.
Kepame gerai įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje 20 – 25 min, kol tešla gražiai apskrus ir iškeps. Užkandį pabarstome smulkintais laiškiniais česnakais.
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