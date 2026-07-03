Su tokiais „Lidl“ pasiūlymais skubėsite kurti grilį: ypatingos „Supersavaitgalio“ kainos mėsai, žuviai ir daržovėms

Šį savaitgalį apsipirkinėjant „Lidl“ parduotuvėse dėmesį neabejotinai patrauks šviežia kiaulienos sprandinė, kurios kilogramas kainuos vos 3,29 euro. Ypatinga kaina bus taikoma ir „Nautica“ šaltai rūkytai arba sūdytai lašišos filė – jos pakuotė atsieis vos 2,89 euro. Grilio stalą darniai papildys smulkiavaisiai slyviniai pomidorai – 500 g jų pakuotė kainuos tik 1,49 euro.
Užkandžių lėkštei pravers „Dulano“ rūkytas ir brandintas vokiškas saliamis už 1,19 euro bei „Alesto“ skrudintos ir sūdytos Kalifornijos pistacijos už 3,15 euro. Atsigaivinimui – „Solevita Tropical“ tropinių vaisių gėrimas, kurį su „Lidl Plus“ programėle bus galima įsigyti vos už 3,99 euro.
Pasinaudojus išskirtiniais „Supersavaitgalio“ pasiūlymais, metas įkaitinti grilį. Šįkart siūlome pasigaminti laiko patikrintus aromatingus grilio sprandinės kepsnius. Sultinga kiaulienos sprandinė ne veltui laikoma vienu populiariausių vasaros pasirinkimų – ją nesudėtinga paruošti, o rezultatas beveik visada pranoksta lūkesčius.
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Sultingi grilio kiaulienos sprandinės kepsniai su pomidorų salotomis
Kai šviežios kiaulienos sprandinės kilogramas šį savaitgalį „Lidl“ parduotuvėse kainuoja vos kelis eurus, gardžią vakarienę visai šeimai ar gausesnei draugų kompanijai paruošti dar paprasčiau. Dėl natūralaus sultingumo sprandinė yra vienas geriausių pasirinkimų griliui – jai pakanka vos kelių rūšių prieskonių, kad ant stalo atsidurtų burnoje tirpstantys kepsniai.
4–6 kepsnių porcijoms reikės:
1 kg šviežios kiaulienos sprandinės
3 v. š. alyvuogių aliejaus
2 skiltelės česnako
1 a. š. saldžiosios paprikos
1 a. š. džiovinto čiobrelio arba rozmarino
Druskos
Šviežiai maltų juodųjų pipirų
Pomidorų salotoms:
500 g smulkiavaisių slyvinių pomidorų
1 nedidelio raudonojo svogūno
Saujelės bazilikų arba petražolių
2 v. š. alyvuogių aliejaus
1 v. š. balzaminio acto
Druskos, pipirų
Gaminimas
Sprandinę supjaustykite maždaug 2 cm storio kepsniais. Vienai porcijai – vienas kepsnys.
Alyvuogių aliejų sumaišykite su smulkintu česnaku, paprika, žolelėmis, druska ir pipirais. Marinatu aptepkite kiekvieną mėsos gabalėlį ir palikite pasimarinuoti bent 30 minučių, o jei turite laiko – 2–4 valandoms.
Gerai įkaitinkite grilį. Virš įkaitusių žarijų, ant grotelių kepkite kepsnius po 4–6 minutes iš kiekvienos pusės (priklausomai nuo storio), kol gražiai apskrus. Nukėlę nuo grotelių leiskite mėsai 5 minutes pailsėti.
Tuo metu smulkiavaisius pomidorus supjaustykite ketvirčiais, sumaišykite su plonai pjaustytu svogūnu, žolelėmis, alyvuogių aliejumi, balzaminiu actu, pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite kepsnius su pomidorų salotomis ir šviežia duona arba grilyje keptomis bulvėmis.
Skanaus!
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