MaistasPasigamink

Gardus ir lengvas vasaros desertas: kaip ledai burnoje tirpstantis rabarbarų ir obuolių pyragas

2026 m. liepos 4 d. 16:28
„Kviečiu į virtuvę“
Receptas
„Kviečiu į virtuvę“ tinklaraščio autorė siūlo išsikepti gardų rabarbarų ir obuolių pyragą.
Daugiau nuotraukų (2)
Nepaprastai gardus ir lengvai pagaminamas. Burnoje ištirps kaip vasaros ledai.
Rabarbarų ir obuolių pyragas
Produktai:

Greita ir pigu: obuolių ir citrinų pyragas

  • Rabarbarų ir obuolių pyragas
  • 6 dideli kiaušiniai
  • 230 ml cukraus
  • 1 a. š. vanilinio cukraus
  • 2 st (400 ml) miltų
  • 1.5 a. š. kepimo miltelių
  • 1 didelis obuolys
  • 3 – 5 rabarbarų kotai

Pyrago gaminimas:

Susiję straipsniai
Varškės pyragas su gardžiu ingredientu – vitamino C pakakas kelioms dienoms

Varškės pyragas su gardžiu ingredientu – vitamino C pakakas kelioms dienoms

Atskleidė tobulo obuolių pyrago receptą: nepaprastai drėgnas, lengvas ir svaiginančiai skanus

Atskleidė tobulo obuolių pyrago receptą: nepaprastai drėgnas, lengvas ir svaiginančiai skanus

Vaisiais kvepiantis pyragas: receptas itin paprastas ir lengvas, tačiau skonis – stulbinantis

Vaisiais kvepiantis pyragas: receptas itin paprastas ir lengvas, tačiau skonis – stulbinantis

Kiaušinius išsukame su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, kol masė pabals ir patrigubės. Įsijojame miltus ir kepimo miltelius. Gerai išmaišome.
Obuolį ir rabarbarų kotus nulupame ir supjaustome smulkiais gabalėliais, įmaišome į pyrago tešlą. Kepame gerai įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje apie 45 min. Skanaus.
„Kviečiu į virtuvę“
rabarbaraiobuoliaipyragas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.