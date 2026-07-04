Gardus ir lengvas vasaros desertas: kaip ledai burnoje tirpstantis rabarbarų ir obuolių pyragas

Nepaprastai gardus ir lengvai pagaminamas. Burnoje ištirps kaip vasaros ledai.
Rabarbarų ir obuolių pyragas
Produktai:
Greita ir pigu: obuolių ir citrinų pyragas
- Rabarbarų ir obuolių pyragas
- 6 dideli kiaušiniai
- 230 ml cukraus
- 1 a. š. vanilinio cukraus
- 2 st (400 ml) miltų
- 1.5 a. š. kepimo miltelių
- 1 didelis obuolys
- 3 – 5 rabarbarų kotai
Pyrago gaminimas:
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Kiaušinius išsukame su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, kol masė pabals ir patrigubės. Įsijojame miltus ir kepimo miltelius. Gerai išmaišome.
Obuolį ir rabarbarų kotus nulupame ir supjaustome smulkiais gabalėliais, įmaišome į pyrago tešlą. Kepame gerai įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje apie 45 min. Skanaus.
rabarbaraiobuoliaipyragas
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