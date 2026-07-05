Patys gardžiausi naminiai ledai: vaikystės skonis be jokių sudėtingų ingredientų

Pastaraisiais metais greta tradicinių ledų populiarėja ir naminės jų versijos. Žmonės vis dažniau ieško būdų panaudoti sezonines uogas, kontroliuoti ingredientų sudėtį ar tiesiog išbandyti naujus receptus namuose. Vienas populiariausių vasaros derinių išlieka braškės ir pieno produktai – būtent šie ingredientai dažniausiai atsiduria tiek desertuose, tiek naminių ledų receptuose.
Vasaros skoniai keičiasi, tačiau braškės išlieka tarp favoritų
Braškės jau daugelį metų išlieka viena laukiamiausių vasaros gėrybių. Jos naudojamos ne tik pyragams ar pusryčiams, bet ir įvairiems gaiviems desertams, tarp jų – ledams.
Paskutinės vasaros dienos receptas: greitai paruošiami naminiai ledai
„Braškės yra vienas ryškiausių vasaros simbolių. Vos prasidėjus sezonui, jos atsiduria ne tik desertuose ar pyraguose, bet ir ledų receptuose. Braškių ir pieno produktų derinys išlieka vienu populiariausių pasirinkimų, nes yra gaivus, pažįstamas ir patinkantis daugeliui. Be to, tokie desertai dažnai nereikalauja didelių išlaidų – iš kelių paprastų ingredientų galima paruošti didesnį kiekį skanėsto visai šeimai“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Kodėl vis daugiau žmonių ledus gamina namuose?
Pasak jos, vis daugiau žmonių atranda, kad ledus namuose pasigaminti yra paprasčiau nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
„Naminiai ledai turi dar vieną privalumą – jų gamyba nėra sudėtinga ar brangi. Dažniausiai pakanka kelių lengvai randamų ingredientų, o iš vieno gaminimo galima paruošti didesnį kiekį deserto visai šeimai. Tai puikus pavyzdys, kaip už palyginti nedidelę kainą galima pasigaminti kokybišką ir gardų vasaros skanėstą namuose. Be to, sezono metu braškės tampa lengvai prieinamos, todėl tai dar vienas būdas skaniai išnaudoti vasaros gėrybes“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
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Braškių ir jogurto ledams Jums reikės:
Pirmam dubenėliui:
- 500 g braškių;
- 120 g rudojo cukraus;
- 400 g graikiško jogurto.
Antram dubenėliui:
- 400 g grietinėlės;
- žiupsnelio druskos;
- 50 g rudojo cukraus.
Trečiam dubenėliui:
- 5 kiaušinių trynių;
- 2 v. š. klevų sirupo.
- Patiekimui:
- vaflinių kūgelių „Salling“.
Ledų gaminimas:
Braškes nuplaukite, nupjaukite kotelius ir sudėkite į dubenį. Pabarstykite ruduoju cukrumi, išmaišykite ir įmaišykite graikišką jogurtą. Kitame dubenyje išplakite grietinėlę su žiupsneliu druskos bei likusiu cukrumi, o trečiame – kiaušinių trynius su klevų sirupu, kol masė taps tiršta ir kreminė. Visus paruoštus ingredientus sudėkite į vieną dubenį ir švelniai išmaišykite. Gautą masę perkelkite į šaldymui tinkamą indą ir dėkite į šaldiklį bent 3–4 valandoms. Jei turite galimybę, kas 30–40 minučių ledus pamaišykite – taip jie bus dar kremiškesni. Prieš patiekdami išimkite iš šaldiklio ir palikite kelioms minutėms suminkštėti. Tuomet formuokite ledų rutuliukus ir patiekite vafliniuose kūgeliuose.