Tinginių koldūnai: gardus ir greitas receptas sukėlė tikrą audrą

Jokių ilgų valandų virtuvėje, jokio miltuoto stalviršio, tai – tikras išsigelbėjimas, kai norisi greitai, sočiai ir skaniai.
Receptas labai paprastas, tad pavyks absoliučiai kiekvienam. Ar jau bandėte šį interneto hitą, ar vis dar liekate ištikimi tradiciniams koldūnams?
Reikės:
Užsieniečiai pirmą kartą paragavo cepelinų. Jų reakcija nustebins
- 0.5 kg. smulkintos kiaulienos (tiks ir kt. smulkinta mėsa ar faršas ),
- 1 kiaušinio,
- 1 svogūno,
- maltos mėsos prieskonių,
- pipirų ir druskos
Koldūnų gaminimo eiga:
Susiję straipsniai
Į smulkintą kiaulieną įdėjau tarkuotą svogūną, įmušiau kiaušinį, pagardinau prieskoniais ir gerai išmaišiau. Iš masės formavau nedidelius rutuliukus.
Paruoštus rutuliukus po kelis sudėjau į kiaurasamtį ir trumpam panardinau į vandenį, paskui apvoliojau miltuose, paskui vėl panardinau į vandenį, vėl į miltus ir t.t. tai kartoti 4 – 5 kartus.
Į puodą su verdančiu vandeniu sudėjau paruoštus rutuliukus, įmečiau kelis lauro lapelius, kelis juodųjų pipirų žirnelius pagardinau druska ir viriau koldūnus jiems iškilus į paviršių ~ 6 – 8 min.
Patiekiau koldūnus su grietine. Apsivalgymas ir ne kitaip!
Skanaus!