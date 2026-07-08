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Tinginių koldūnai: gardus ir greitas receptas sukėlė tikrą audrą

2026 m. liepos 8 d. 12:27
Lrytas.lt
Receptas
Šiandien jūsų teismui – patys tikriausi tinginių koldūnai, kurie internete sukėlė tikrą audrą!
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Jokių ilgų valandų virtuvėje, jokio miltuoto stalviršio, tai – tikras išsigelbėjimas, kai norisi greitai, sočiai ir skaniai.
Receptas labai paprastas, tad pavyks absoliučiai kiekvienam. Ar jau bandėte šį interneto hitą, ar vis dar liekate ištikimi tradiciniams koldūnams?
Reikės:

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  • 0.5 kg. smulkintos kiaulienos (tiks ir kt. smulkinta mėsa ar faršas ),
  • 1 kiaušinio,
  • 1 svogūno,
  • maltos mėsos prieskonių,
  • pipirų ir druskos

Koldūnų gaminimo eiga:

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Į smulkintą kiaulieną įdėjau tarkuotą svogūną, įmušiau kiaušinį, pagardinau prieskoniais ir gerai išmaišiau. Iš masės formavau nedidelius rutuliukus.
Paruoštus rutuliukus po kelis sudėjau į kiaurasamtį ir trumpam panardinau į vandenį, paskui apvoliojau miltuose, paskui vėl panardinau į vandenį, vėl į miltus ir t.t. tai kartoti 4 – 5 kartus.
Į puodą su verdančiu vandeniu sudėjau paruoštus rutuliukus, įmečiau kelis lauro lapelius, kelis juodųjų pipirų žirnelius pagardinau druska ir viriau koldūnus jiems iškilus į paviršių ~ 6 – 8 min.
Patiekiau koldūnus su grietine. Apsivalgymas ir ne kitaip!
Skanaus!
„Gamink su Audrone“
koldūnaiTinginiaireceptas
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