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Įdaryti grybai: receptą graibsto dėl jų ypatingo skonio ir paprasto paruošimo

2026 m. liepos 9 d. 13:20
Receptas
Nors grilio sezonas dažniausiai siejamas su šašlykais, skanus ir sotus patiekalas nebūtinai turi būti brangus. Vos iš kelių paprastų ir nebrangių ingredientų galima paruošti alternatyvą, kuri nustebins net didžiausius šašlykų mėgėjus. Vienas tokių receptų – socialinius tinklus užkariavę įdaryti portobelo grybai, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Vasarą auga susidomėjimas produktais, kurie leidžia eksperimentuoti ir atrasti naujus skonius. Viena tokių alternatyvų – didieji portobelo grybai, kurie dėl savo tekstūros ir sodraus skonio jau spėjo pelnyti daugelio grilio mėgėjų simpatijas.
„Rimi“ ambasadorė, maisto turinio kūrėja Nikoleta Kacaitė-Pupalaigė, socialiniuose tinkluose geriau žinoma kaip @virtuve_n, sako, kad kartais užtenka vieno naujo recepto, jog grilio vakarienė įgautų visai kitą charakterį.
„Portobelo grybai yra vienas tų produktų, kurie daugelį nustebina – jie sotūs, kupini skonio ir puikiai sugeria dūmo aromatą. Tai puikus pasirinkimas tiek norintiems sumažinti mėsos kiekį, tiek tiesiog ieškantiems naujų idėjų vasaros vakarienėms“, – pasakoja ji.

Smidrų ir pievagrybių užkandis

Kai norisi kažko daugiau nei šašlykų
Pasak N. Kacaitės-Pupalaigės, vienas mėgstamiausių jos grilio sezono receptų – įdaryti portobelo grybai su šonine. Šis receptas socialiniuose tinkluose sulaukė didelio susidomėjimo dėl paprasto paruošimo ir išraiškingo skonio.
„Šitaip paruošti portobelo grybai – idealus pasirinkimas tais atvejais, kai norisi ant grilio iškepti kažką įdomesnio nei šašlykai, bet kartu ir be galo skanaus bei nesunkiai paruošiamo. Jie pavyksta tiesiog tirpstantys burnoje, minkšutėliai, o ypatingo skonio suteikia dūmo aromatas ir traškios šoninės pikantiškumas. Be to, tai vienas tų receptų, kuris atrodo įspūdingai, tačiau jo ingredientai kainuoja nedaug“, – sako @virtuve_N.
Norintiems ant grilio išbandyti dar vieną šio sezono hitą, Nikoleta rekomenduoja ir keptą fetos sūrį su pomidorais. Ant kepimo indo sudėti vyšniniai pomidorai, fetos sūris, alyvuogių aliejus, česnakai bei šviežios žolelės ant grotelių virsta aromatingu užkandžiu, kuris puikiai dera su skrudinta duona ar šviežiomis daržovėmis.
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„Dažnai užtenka vos kelių kokybiškų ingredientų, kad ant stalo atsirastų kažkas tikrai įsimintino. Kepta feta su pomidorais yra dar vienas receptas, kuris puikiai tinka vasaros vakarams ir nereikalauja didelių išlaidų“, – priduria ji.
Įdarytiems portobelo grybams su šonine
Jums reikės:
  • 6 didelių portobelo grybų;
  • 180 g pusriebės varškės;
  • 1 puodelio tarkuotos mocarelos;
  • ½ puodelio panko džiūvėsėlių;
  • didelės saujos smulkintų petražolių;
  • druskos ir pipirų pagal skonį;
  • 2 v. š. kreminio sūrio;
  • 6 juostelių šaltai rūkytos šoninės.

Grybų gaminimas:

 Įdaryti grybai.<br> Pranešimo žiniasklaidai nuotr. Daugiau nuotraukų (2)
 Įdaryti grybai.
 Pranešimo žiniasklaidai nuotr.
Įdarui gerai sumaišykite varškę, mocarelą, kreminį sūrį, panko džiūvėsėlius, petražoles bei prieskonius. Gautu įdaru pripildykite portobelo grybus. Juos kepkite maždaug 10–15 minučių iki 200 laipsnių įkaitintame grilyje, kol šiek tiek suminkštės. Tuomet ant kiekvieno grybo uždėkite po juostelę šoninės ir kepkite dar apie 10 minučių, kol ši gražiai apskrus. Skanaus!
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